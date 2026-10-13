Después de varios años sin mover ficha en su reproductor multimedia, Apple parece dispuesta a dar un golpe sobre la mesa en el salón de casa. El Apple TV 4K, que no recibe una actualización desde 2022, está en el centro de todos los rumores y filtraciones de cara a este otoño. La compañía ha convocado un evento para el 13 de octubre bajo el lema ‘Welcome home’, una cita que, según los medios especializados, servirá para presentar una nueva hornada de dispositivos pensados para el hogar conectado.

Lo cierto es que no hay confirmación oficial por parte de Apple sobre los productos que veremos ese día, pero el código interno de la compañía y las informaciones de analistas como Mark Gurman (Bloomberg) y portales como MacRumors han ido dibujando un panorama bastante definido. El nuevo Apple TV 4K sería el gran protagonista, aunque no llegaría solo: se espera también la segunda generación del HomePod mini y un dispositivo con pantalla para controlar la domótica, conocido extraoficialmente como HomeView o HomePad.

Un salto de potencia considerable: chip A19 y hasta 12 GB de RAM

El modelo actual, lanzado en octubre de 2022, monta un procesador A15 Bionic y 4 GB de memoria RAM. Las filtraciones más recientes apuntan a que el próximo Apple TV 4K de cuarta generación daría un salto generacional enorme al incorporar un chip A19 o A19 Pro, el mismo tipo de silicio que la gama iPhone 15 Pro. Esto permitiría elevar la memoria RAM hasta un rango de entre 8 GB y 12 GB, una cifra que se antoja clave para ejecutar localmente las nuevas funciones de Siri basadas en inteligencia artificial (Apple Intelligence).

Ese incremento de potencia no solo serviría para el asistente, sino también para que el dispositivo pueda manejar con soltura futuras aplicaciones y actualizaciones de tvOS. En el apartado de conectividad, suena con fuerza la inclusión del chip propietario Apple N1, que dotaría al equipo de Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0, mejorando la velocidad y reduciendo la latencia frente al Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0 del modelo vigente. Eso sí, para aprovechar el Wi-Fi 7 hará falta un router compatible.

Siri Remote renovado y micrófonos integrados: más comodidad en el sofá

Una de las mejoras más comentadas tiene que ver con el mando a distancia. Según Mark Gurman, Apple ha probado un Siri Remote con un altavoz integrado que emitiría un sonido para localizarlo cuando se pierde entre los cojines del sofá o debajo de una manta. El mando actual ya ofrece una función básica de búsqueda, pero un altavoz integrado haría que esa tarea sea más práctica y rápida.

Además, el periodista de Bloomberg asegura que la compañía ha experimentado con la integración de micrófonos en el propio Apple TV 4K. Esto permitiría dar órdenes a Siri directamente desde el dispositivo, sin necesidad de coger el mando ni depender de un HomePod emparejado. Sin embargo, esta característica no está confirmada para la versión comercial y podría quedarse en el tintero. Lo que sí parece claro es que el diseño exterior se mantendría prácticamente idéntico al actual, con algún ligero ajuste en dimensiones y peso.

Precio al alza y fecha de lanzamiento: todo apunta al 30 de octubre

La cuestión del precio es una de las grandes incógnitas. En junio, Apple subió los precios de sus productos por el encarecimiento generalizado de los módulos de memoria. En el caso del Apple TV 4K, el modelo con Ethernet pasó a costar 299 euros en España, frente a los 129 dólares de la versión básica en Estados Unidos. Con esta subida reciente, todo apunta a que el nuevo modelo podría volver a ajustar su precio. Los rumores más optimistas hablaban de 99 dólares para el modelo más básico, pero si nos fijamos en los precios actuales, podríamos esperar algo así:

Apple TV 4K de 64 GB: 229 euros

Apple TV 4K de 128 GB + Ethernet: 299 euros

Eso sí, habrá que esperar a la comunicación oficial.

En cuanto a la fecha de disponibilidad, las informaciones de Gurman sitúan el lanzamiento del nuevo Apple TV 4K y del HomePod mini 2 para el 30 de octubre, mientras que el HomeView (la pantalla inteligente) llegaría a mediados de noviembre. La presentación oficial sería el 13 de octubre, con una experiencia para prensa y creadores en Nueva York que arrancará a las 9:00 hora local (15:00 en la península).

Más que un reproductor: el cerebro del hogar inteligente

El Apple TV 4K hace tiempo que dejó de ser un simple reproductor de contenidos multimedia. Con tvOS como sistema operativo, el dispositivo se ha convertido en el eje vertebrador del ecosistema del hogar de Apple. Servicios como Apple Music (con audio espacial y karaoke), Apple Fitness+ (con seguimiento métrico en pantalla a través del Apple Watch) y Apple Arcade para videojuegos conviven con funciones de domótica.

Este pequeño aparato también actúa como centro de control para el hogar conectado, gestionando automatizaciones, cámaras de seguridad compatibles con HomeKit Secure Video y sirviendo de puente con el estándar abierto Matter y las redes Thread. Con la llegada de Apple Intelligence, la idea de Apple es que el Apple TV 4K se convierta en un nodo central para controlar luces, termostatos, cerraduras y otros accesorios, compitiendo directamente con otras plataformas del mercado.

Junto a él, el HomePod mini 2 renovaría su hardware con un procesador de la serie S (posiblemente el S10) y el chip N1, mejorando la calidad de sonido y la respuesta de Siri en local. También se esperan nuevos colores, como el rosa y el verde. El HomeView, por su parte, sería una pantalla cuadrada de unas 6 pulgadas con procesador A18 y 8 GB de RAM, disponible en versión de pared o con base y altavoz, y pensada para consultar calendarios, ver vídeos o hacer videollamadas con FaceTime.

Con todo esto sobre la mesa, parece que Apple quiere recuperar el terreno perdido en el salón de casa y darle al Apple TV 4K el protagonismo que merece dentro de su estrategia de hogar inteligente. Las filtraciones son numerosas y bastante consistentes entre sí, pero hasta el 13 de octubre no saldremos de dudas. Lo que está claro es que el sector de los reproductores multimedia está en movimiento y Apple no piensa quedarse atrás.