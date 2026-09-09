El servicio de streaming de la manzana mordida no deja de sorprender. Aunque su catálogo es más reducido que el de otros gigantes, la calidad de sus producciones suele estar fuera de toda duda. Este mes de septiembre, la plataforma estrena Mayday, una película de acción y comedia protagonizada por Ryan Reynolds y Kenneth Branagh, que ya está dando que hablar incluso antes de su llegada. Y es que las primeras críticas internacionales no han podido ser más favorables, situando el título como uno de los más prometedores del año.

La cinta, dirigida por John Francis Daley y Jonathan Goldstein (los responsables de ‘Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones’ o ‘Noche de juegos’), llega el viernes 4 de septiembre en exclusiva a Apple TV+. Con un tono desenfadado, persecuciones espectaculares y un trasfondo de conspiración en alta mar, el filme parece tener todos los ingredientes para convertirse en un éxito entre los suscriptores. Pero la cosa no queda ahí, porque las primeras valoraciones de los medios especializados apuntan a que estamos ante una de las propuestas más entretenidas del año.

¿De qué va Mayday y quién está detrás?

La trama nos sitúa en un contexto de acción trepidante donde un grupo de personas se ve envuelto en una crisis internacional. Ryan Reynolds interpreta a un personaje carismático y sarcástico, mientras que Kenneth Branagh se pone en la piel de un antagonista que complica las cosas>. La química entre ambos es uno de los puntos que más destacan las reseñas, hasta el punto de que The Hollywood Reporter asegura que el público deseará una secuela al terminar el metraje.

Los directores, que ya demostraron su habilidad para mezclar humor y aventuras en sus trabajos anteriores, han sabido dar un ritmo ágil a la historia. Según el portal JoBlo, Mayday es sin duda la mejor película del año que no llegó a los cines, y Empire coincide en que los espectadores saben lo que van a encontrar: peleas filmadas de manera brillante y un buen puñado de diálogos ingeniosos. No estamos ante un drama profundo ni una obra maestra del séptimo arte, sino ante un entretenimiento de primera que cumple con creces su función.

Las críticas avalan a la película

La reacción de la prensa especializada ha sido casi unánime. Varios medios internacionales destacan que la cinta tiene un ritmo endiablado, escenas de acción bien coreografiadas y un humor que funciona>. Además, la película aprovecha al máximo el carisma de Ryan Reynolds, quien se mueve como pez en el agua en este tipo de papeles. Kenneth Branagh, por su parte, demuestra una vez más que no hay registro que se le resista.

En una época en la que muchas superproducciones se estrenan directamente en streaming, Mayday se posiciona como un título que podría haber funcionado perfectamente en la gran pantalla>. De hecho, varios críticos han lamentado que no se haya proyectado en cines, lo que da una idea del nivel que ofrece. No es de extrañar que Apple TV+ haya decidido apostar fuerte por este lanzamiento, ya que la plataforma necesita reclamos de este tipo para competir con otras como Netflix o HBO Max.

Apple TV+ sigue en racha

La llegada de Mayday no es un caso aislado. Apple TV+ ha ido consolidando su catálogo con producciones de gran calidad, aunque no sean tan numerosas como las de sus rivales>. Series como Silo o Dark Matter (basada en la novela de Blake Crouch) han conquistado a la crítica y al público, y ahora la plataforma quiere dar un golpe en la mesa con esta película protagonizada por dos grandes estrellas.

Además, la estrategia de Apple parece clara: no se trata de lanzar decenas de títulos cada mes, sino de ofrecer una selección cuidada que marque la diferencia. Con Mayday, la compañía busca atraer tanto a los fans de la acción como a los que buscan una buena comedia para pasar el rato>. Y si las primeras impresiones se confirmaran, podríamos estar ante uno de los estrenos más comentados de este otoño.

En resumen, Mayday aterriza en Apple TV+ este viernes con un reparto estelar, una dirección solvente y unas críticas que la colocan en el punto de mira. Si te gustan las historias de acción con un toque de humor y no quieres esperar a que todos hablen de ella, ya sabes lo que toca: prepárate para disfrutar de la nueva apuesta de la plataforma de la manzana. Una cinta que, salvo sorpresa, se convertirá en uno de los títulos más vistos del mes en el servicio y que demuestra que el streaming también es capaz de ofrecer cine de calidad.