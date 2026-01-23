La llegada de Apple TV a los aviones de Air France marca un paso importante en la forma de entender el entretenimiento en los vuelos de larga distancia. La aerolínea francesa ha decidido apoyarse en la plataforma de vídeo bajo demanda de Apple para reforzar su propuesta a bordo y diferenciarse en un mercado aéreo cada vez más competitivo, muy relevante para viajeros de España y del resto de Europa que conectan a través de París.

Desde este mes, los clientes que vuelen en rutas intercontinentales con Air France pueden acceder a una selección de contenidos originales de Apple TV sin coste adicional, tanto en las pantallas individuales del asiento como a través del nuevo portal wifi de alta velocidad. El objetivo es claro: que el viaje empiece a ser menos pesado desde el momento en que uno se sienta en su butaca.

Qué incluye el acuerdo entre Apple TV y Air France

La alianza entre ambas compañías se centra en ofrecer más de 45 horas de producciones de Apple TV especialmente seleccionadas para el entorno de un vuelo de larga distancia. No se trata del catálogo completo de la plataforma, pero sí de un conjunto de títulos potentes y reconocibles, pensados para enganchar al pasajero durante varias horas, algo clave en trayectos transatlánticos muy habituales para el público europeo.

Air France ha habilitado un canal específico dentro de su sistema de entretenimiento a bordo en el que se agrupan las series y programas de Apple TV. Desde ahí, los pasajeros pueden navegar por la oferta disponible, con una interfaz pensada para que sea sencilla incluso para quienes no estén familiarizados con el ecosistema de Apple.

En esta primera fase, el acuerdo se enfoca en los vuelos de larga distancia de la aerolínea, donde la demanda de contenidos es mayor y el tiempo de visionado permite aprovechar mejor las series por episodios. La compañía ha confirmado que la oferta se actualizará de forma periódica para mantener el interés de quienes viajan con frecuencia.

Además del contenido en las pantallas del asiento, el pacto prevé el uso de Apple TV a través del wifi de alta velocidad de Air France, lo que permite al pasajero continuar con el mismo contenido en su propio dispositivo, ya sea un móvil, una tableta u ordenador portátil, antes, durante y después del vuelo. Esta posibilidad facilita, por ejemplo, seguir viendo Apple TV en dispositivos no Apple durante y tras el viaje.

Series, documentales y contenido infantil disponibles

El menú de Apple TV a bordo de Air France combina títulos de gran repercusión internacional con producciones vinculadas a la identidad francesa. Entre las series disponibles figuran Ted Lasso, The Morning Show y Severance, tres de los grandes reclamos del servicio de streaming de Apple, pensadas para cubrir distintos gustos: comedia, drama y thriller.

La selección se completa con contenidos que ponen foco en el estilo de vida y la cultura francesa, como la serie Carême, que ayuda a reforzar la imagen de marca de la aerolínea como embajadora cultural de Francia ante pasajeros europeos y de otros continentes. Este guiño es especialmente relevante para quienes hacen conexiones en París desde ciudades españolas y de toda Europa.

En el apartado de no ficción, los usuarios encuentran documentales como Prehistoric Planet o The Reluctant Traveler with Eugene Levy, pensados para quienes prefieren un ritmo más pausado o contenidos divulgativos durante el vuelo. Son opciones que encajan bien con los tiempos muertos de un trayecto largo, cuando muchos pasajeros buscan algo entretenido pero cómodo de seguir.

La propuesta se completa con una oferta específica para el público infantil, donde destacan títulos como WondLa y The Snoopy Show. Disponer de una selección de series para niños resulta especialmente útil en vuelos de larga distancia que conectan Europa con América, África o Asia, donde mantener entretenidos a los más pequeños puede ser clave para un viaje más tranquilo.

Todos estos contenidos se distribuyen en un catálogo de aproximadamente 45 horas de visionado. Para evitar que la selección se quede corta o se vuelva repetitiva, Air France ha indicado que la programación se renovará cada dos meses, introduciendo nuevos títulos y rotando algunos de los ya existentes.

Cómo se accede a Apple TV desde el asiento

Durante el vuelo, el acceso a Apple TV se realiza a través del sistema de entretenimiento a bordo (IFE) de Air France. Cada pasajero dispone de una pantalla individual donde puede elegir sus contenidos a la carta y, dentro de esa interfaz, encontrar el canal dedicado a las producciones de Apple.

La aerolínea ha estructurado la oferta de Apple TV de forma que los pasajeros puedan ver los tres primeros episodios de cada serie. Este planteamiento permite que una persona con un solo vuelo largo pueda hacerse una idea bastante completa de la trama y el tono de cada producción, sin necesidad de haber visto nada antes.

Los contenidos están disponibles en francés e inglés, con la posibilidad de activar subtítulos y diferentes opciones de accesibilidad. Entre ellas destacan las funciones pensadas para personas sordas o con discapacidad auditiva, lo que amplía el alcance de la oferta y la hace más inclusiva.

Otro detalle relevante es que todo este contenido se reproduce sin necesidad de conexión a internet cuando se accede desde la pantalla del asiento. El sistema está diseñado para funcionar de forma autónoma durante el vuelo, algo especialmente útil en tramos donde la conectividad puede ser limitada o inexistente.

Para muchos pasajeros que viajan con regularidad entre España y destinos de largo radio vía París, este tipo de integración supone una mejora práctica: no hace falta ser suscriptor de Apple TV ni preparar nada antes del vuelo; basta con sentarse, encender la pantalla y elegir la serie o el documental que apetezca en ese momento.

Una semana de Apple TV gratis a través del nuevo wifi

El acuerdo entre Apple y Air France no se queda solo en las pantallas integradas en el asiento. La aerolínea francesa ha vinculado la alianza a la implantación de su nuevo servicio de wifi de alta velocidad, que se está desplegando de manera progresiva en toda la flota, incluidas las aeronaves regionales utilizadas en rutas europeas.

Como parte de este despliegue, los clientes que se conecten al portal wifi a bordo pueden disfrutar de una semana de acceso gratuito a Apple TV. Esto significa que no solo pueden probar el servicio durante el vuelo, sino también seguir viendo las series una vez que el avión ha aterrizado, en sus propios dispositivos y desde cualquier lugar donde tengan conexión.

Esta modalidad de prueba pretende acercar la plataforma a un público más amplio y diverso, incluyendo viajeros que quizá no se habrían planteado contratar Apple TV por sí mismos. Para la aerolínea, además, sirve como complemento a su oferta de entretenimiento tradicional, reforzando la percepción de valor sin incrementar el precio del billete.

El portal de wifi de alta velocidad permite, al mismo tiempo, navegar por internet, consultar redes sociales o trabajar en remoto. Para quienes viajan por negocios desde España o cualquier otro país europeo, la posibilidad de combinar trabajo y ocio digital en un mismo vuelo largo se está convirtiendo en un factor de decisión a la hora de elegir aerolínea.

Air France ha adelantado que, más adelante, esta integración se enriquecerá con contenidos desarrollados conjuntamente con Apple TV, pensados específicamente para la experiencia de vuelo. No se han detallado todavía los formatos concretos, pero la idea es ofrecer piezas únicas que solo se puedan ver a bordo, incluyendo incluso estrenos y producciones exclusivas.

Una oferta de entretenimiento que supera las 1.500 horas

La llegada de Apple TV se suma a una infraestructura de entretenimiento que Air France ya venía reforzando en los últimos años. En los vuelos de larga distancia, cada pasajero tiene acceso a más de 1.500 horas de contenido bajo demanda, entre películas, series, música, podcasts y otros programas especializados.

En las cabinas más modernas, la compañía ha apostado por pantallas antirreflejo con calidad 4K, que mejoran notablemente la nitidez y el contraste, especialmente en escenas oscuras o de acción. Estas pantallas incorporan conexión Bluetooth, lo que permite enlazar auriculares personales sin necesidad de cables, algo cada vez más valorado por los viajeros frecuentes europeos. La relación con dispositivos Apple TV 4K y sus novedades de software está en constante evolución, como muestran artículos sobre las actualizaciones de tvOS.

Además, la aerolínea está llevando a cabo la renovación gradual de la interfaz gráfica de sus 38.000 pantallas. La nueva interfaz es completamente táctil y está disponible en 12 idiomas, facilitando que los pasajeros de distintos países —incluidos los hispanohablantes— se orienten por los menús sin dificultad.

En cuanto al contenido cinematográfico, Air France ofrece más de 310 películas de todos los géneros, desde clásicos reconocibles hasta estrenos recientes. La programación incluye también series no vinculadas a Apple, documentales de temática variada, programas de viaje, y una selección musical y de pódcasts pensada para diferentes perfiles de usuario.

Una parte importante de esta oferta se completa con secciones dedicadas al bienestar a bordo, que incluyen vídeos de meditación y yoga en el asiento. La idea es ayudar a los pasajeros a sobrellevar mejor las horas de vuelo, mejorar la circulación y reducir el estrés, aspectos que cobran peso en trayectos intercontinentales largos; además, muchos usuarios aprovechan las apps de fitness disponibles en Apple TV para este tipo de contenidos.

Identidad francesa, alianzas exclusivas y enfoque europeo

Más allá del componente tecnológico, Air France quiere seguir proyectando su identidad cultural francesa a través de su catálogo de entretenimiento. Según datos de la propia compañía, alrededor del 30 % de su oferta está dedicada a producciones de Francia, tanto en cine como en series y programas especializados.

Dentro de ese porcentaje se incluyen películas francesas recientes, cine de autor y producciones locales como la serie Carême, que también forma parte del paquete de Apple TV a bordo. Esta presencia de contenidos nacionales busca reforzar la conexión con el público local y, al mismo tiempo, ofrecer a los pasajeros internacionales una ventana a la cultura francesa.

La alianza con Apple TV se suma a otros acuerdos exclusivos, como el que mantiene con Canal+, para ampliar el abanico de producciones disponibles. Gracias a estos acuerdos, el pasajero puede encontrar en un mismo vuelo series originales, reportajes, documentales, música, pódcasts, guías de viaje y espacios infantiles, todos integrados en una misma plataforma de acceso.

Desde el punto de vista europeo, este tipo de estrategias refuerza la posición de París-Charles de Gaulle como hub clave para las conexiones de largo radio. Para muchos viajeros que parten de España o de otros países de la UE, el tránsito por París se ve acompañado ahora de una experiencia de entretenimiento más homogénea, tanto en los tramos de conexión como en el vuelo principal.

A esto se añade la posibilidad de seguir el trayecto en tiempo real gracias a un mapa interactivo y cámaras exteriores integradas en algunas aeronaves, que permiten ver el despegue, el aterrizaje y parte del recorrido desde distintos ángulos, directamente en la pantalla del asiento; estas soluciones recuerdan a las implementaciones de cámaras a bordo usadas en otras producciones.

Con este movimiento, Air France combina contenidos propios, alianzas con grandes plataformas y mejoras técnicas en pantallas y conectividad para ofrecer una experiencia más completa a los pasajeros que cruzan Europa y otros continentes. Para quienes vuelan con frecuencia desde o hacia España y el resto de Europa, la incorporación de Apple TV a bordo se suma como un aliciente más a la hora de valorar qué aerolínea elegir para sus próximos viajes de larga distancia.