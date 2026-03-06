Era una de esas series que muchos comenzaron a ver casi por curiosidad y terminó haciéndose un hueco inesperado entre las ficciones más comentadas de Apple TV+. Sin embargo, el recorrido de Palm Royale ya está escrito: la plataforma ha decidido echar el freno tras solo dos temporadas, dejando a los seguidores sin la tercera tanda de episodios que muchos daban por hecha.

La decisión llama la atención porque hablamos de una comedia dramática de alto nivel, con buen cartel de premios y un reparto repleto de nombres muy conocidos. Aun así, en el panorama actual del streaming ni el prestigio ni las nominaciones parecen garantía suficiente para sobrevivir, también en mercados como el español y el europeo, donde la serie había ido ganando cierto boca a boca dentro del catálogo de Apple.

Apple TV+ cancela Palm Royale: punto final a la serie

Medios especializados como Deadline adelantaron que Apple TV+ ha optado por no renovar Palm Royale por una tercera temporada. No se trata de una retirada del catálogo, sino del fin de la producción: los 20 capítulos ya estrenados seguirán accesibles para los suscriptores, pero no habrá más historias que añadir al club más exclusivo de Palm Beach.

La plataforma, fiel a su estilo, no ha ofrecido explicaciones públicas detalladas sobre los motivos de la cancelación. Preguntada por el medio estadounidense, la compañía se limitó a no hacer comentarios. Dentro del sector se da prácticamente por sentado que el coste de cada episodio y unas cifras de visionado por debajo de lo que se esperaba han acabado inclinando la balanza.

Desde el primer día, la serie se movió en la liga de las producciones caras: decorados fastuosos, un vestuario muy trabajado, rodajes cuidados y un elenco de primer nivel con intérpretes que no suelen ser precisamente baratos. Todo ello exigía que el impacto en audiencia, suscriptores y prestigio fuese significativo para justificar una continuidad a largo plazo.

La cancelación también ha sorprendido porque ni Apple TV+ ni el creador, Abe Sylvia, plantearon la segunda temporada como un cierre anunciado. No hubo campaña de despedida ni el típico sello de «última temporada» en la promoción. De cara al público, lo lógico era pensar que la historia aún tenía cuerda para rato.

Aun así, el equipo creativo dejó un final bastante redondo para muchos de los personajes principales, lo que ha suavizado parte del enfado entre los fans. La serie se detiene, sí, pero no lo hace en seco con todos los hilos argumentales colgando.

Un retrato de la alta sociedad de Palm Beach en 1969

Estrenada en marzo de 2024, Palm Royale situaba su acción en 1969, en el Palm Beach más elitista de Florida. Allí aterrizaba Maxine Simmons, más tarde Maxine Dellacorte-Simmons, interpretada por Kristen Wiig, una mujer con ambiciones altísimas y una cuenta corriente bastante menos abultada de lo que intentaba aparentar.

La premisa giraba alrededor de su cruzada para colarse en el círculo social más hermético de la ciudad: el club Palm Royale, punto de encuentro de viejas fortunas, herederos caprichosos y figuras influyentes que marcaban el ritmo de la vida local. Para cruzar esa línea entre los que mandan y los que miran desde fuera, Maxine tiraba de medias verdades, de su nuevo apellido y de una buena dosis de desparpajo.

El gran escollo en su camino era Norma Dellacorte, la poderosa suegra que jamás la aceptó. Aunque pasaba buena parte de la serie en coma, su figura controlaba el dinero familiar y, en la práctica, el destino de Maxine y de su marido. Esa tensión económica y emocional obligaba a la protagonista a vivir a base de apariencias, favores y maniobras poco ortodoxas.

Conforme avanzaban los episodios, el idílico Palm Beach de copas, cócteles y fiestas junto al mar se iba resquebrajando para mostrar una telaraña densa de secretos, intereses cruzados y traiciones silenciosas. Lo que se vendía de puertas para fuera como un mundo impecable de glamour tenía, por dentro, bastante mala leche.

La ficción se inspiraba libremente en la novela Mr. and Mrs. American Pie, de Juliet McDaniel, que servía como base para construir una sátira colorida sobre la alta sociedad estadounidense de finales de los sesenta. Con capítulos de alrededor de 50 minutos, la serie se permitía desarrollar con calma tanto las maniobras de Maxine como las intrigas que se cocinaban alrededor del club.

Un reparto de lujo y una producción que no escatimaba medios

Uno de los puntos fuertes de Palm Royale era su elenco. Kristen Wiig ejercía de protagonista con un personaje que mezclaba ambición, caradura y cierta vulnerabilidad, alejándose del cliché de trepa sin matices para ofrecer una mujer algo más compleja de lo que parecía en un primer vistazo.

A su lado se movían nombres de peso como Laura Dern y Allison Janney, ambas ganadoras del Óscar, el cantante Ricky Martin y la histórica Carol Burnett, toda una institución de la comedia televisiva que, ya nonagenaria, seguía demostrando un instinto cómico en plena forma.

El papel de Burnett, Norma Dellacorte, actuaba como un auténtico centro de gravedad silencioso. Aunque el personaje permanecía en coma durante buena parte de la trama, su control sobre la fortuna familiar y su influencia en la vida social de Palm Beach condicionaban prácticamente todas las decisiones que tomaban el resto de figuras clave, especialmente Maxine.

Ricky Martin también contaba con un rol relevante dentro de ese ecosistema de lujo: uno de esos personajes influyentes que orbitan en torno al club Palm Royale y que permiten ver distintas capas de ese entorno en el que casi nadie es exactamente quien dice ser. Su presencia aportaba, además, un gancho extra para el público internacional.

En el plano visual, la serie apostaba a lo grande. Vestuario, peluquería y diseño de producción se esforzaban por recrear con detalle el Palm Beach de finales de los 60 y primeros 70, con trajes llamativos, interiores recargados, coches de época y una paleta de colores muy viva. El resultado era una comedia dramática envuelta en un envoltorio de lujo constante.

Ese despliegue, claro, tenía otra cara: una factura tan cuidada dispara inevitablemente los costes de producción. Entre los decorados, las localizaciones, el cuidado de la ambientación y un reparto tan reconocido, Palm Royale se situaba sin duda en el segmento alto del presupuesto dentro de Apple TV+.

Reconocimiento en premios y recepción crítica moderada

En el terreno de los premios, la serie arrancó con fuerza. La primera temporada consiguió 11 nominaciones a los Emmy, incluidas categorías importantes como mejor serie de comedia, mejor actriz protagonista para Kristen Wiig y mejor actriz de reparto para Carol Burnett.

De todo ese paquete de candidaturas, la producción acabó llevándose el Emmy a mejor música original para la cabecera, compuesta por Jeff Toyne. El tema principal se convirtió en una de las señas de identidad de la ficción y subrayó el cuidado que también se había puesto en el apartado sonoro.

La segunda temporada mantuvo cierto nivel de reconocimiento. Wiig volvió a colarse en la temporada de premios con nominaciones en galardones del sindicato de actores, y la serie apareció en listas como las de los GLAAD Media Awards en la categoría de mejor comedia, lo que reforzaba su visibilidad en el circuito de premios televisivos.

Sin embargo, a la hora de mirar las métricas globales, la recepción crítica y del público se quedó en una franja de «aprobado alto». En Rotten Tomatoes, el promedio de ambas temporadas rondaba el 60 % y en bases de datos como IMDb se movía alrededor del 6,8 sobre 10, cifras correctas pero lejos del entusiasmo generalizado.

Para una compañía como Apple, que combina el afán de prestigio con la necesidad de justificar cada inversión, la mezcla de muchos premios, una sola estatuilla ganada y un impacto moderado en audiencia parece no haber bastado para garantizar una tercera entrega.

La segunda temporada: escándalos, ostracismo y un cierre emocional

En la segunda tanda de capítulos, la historia daba una vuelta de tuerca. Maxine se enfrentaba al ostracismo social tras un escándalo público y se veía prácticamente expulsada del círculo que tanto le había costado alcanzar. A partir de ahí, debía tirar de ingenio para demostrar que no solo pertenecía a ese mundo, sino que era capaz de manejarlo.

Estos episodios se adentraban aún más en el entramado de engaños, secretos familiares y alianzas frágiles que sostenían el delicado equilibrio del Palm Beach más selecto. Bajo el brillo de las fiestas seguían latiendo viejos resentimientos y una pugna constante por el estatus y el control del dinero.

A diferencia de la primera temporada, cuyo desenlace quedaba más abierto, el final de la segunda se construyó con la intención de cerrar varios arcos de manera emocional. El destino de Maxine, las relaciones en torno al club y, sobre todo, el peso del apellido Dellacorte quedaban bastante bien encajados para el espectador.

Uno de los momentos más comentados fue la despedida del personaje de Norma Dellacorte, que tenía una importancia capital en toda la trama. Esa salida, sumada a los desenlaces de otros secundarios, daba la sensación de que, si no había más temporadas, el viaje podía considerarse razonablemente completo.

El propio Abe Sylvia explicó en entrevistas que su objetivo era ofrecer una sensación de victoria para los personajes principales, pero dejando un pequeño margen de duda. Es decir, un final lo bastante cerrado como para funcionar como despedida, pero no tan definitivo como para impedir futuras historias si Apple hubiese decidido seguir adelante.

Una serie que se queda en 20 episodios en el catálogo de Apple TV+

Con la cancelación ya confirmada, Palm Royale quedará fijada en dos temporadas y un total de 20 episodios. Para los espectadores de España y del resto de Europa, esto significa que la serie se puede ver de principio a fin sin la incertidumbre de estar esperando una hipotética continuación que nunca llega.

La estructura de la ficción ayuda a que no se perciba como una historia cortada a la mitad. Aunque se nota que existía margen para seguir explorando la vida de Maxine y compañía, el cierre de la segunda tanda deja los principales hilos argumentales suficientemente resueltos como para que el conjunto funcione por sí mismo.

Dentro del catálogo de Apple TV+, la serie se encuadra en ese grupo de producciones de prestigio, muy cuidadas visualmente y con un sello autoral marcado que no llegan a convertirse en fenómeno masivo. Algo similar ha sucedido con otros títulos de la plataforma que también han ido cayendo en los últimos tiempos.

En paralelo, Apple continúa reforzando otros frentes: apuestas por ficciones con mayor tirón global y proyectos ligados a eventos o deportes de alto perfil, como los contenidos relacionados con la Fórmula 1 destinados sobre todo al mercado estadounidense. En ese escenario, cada euro invertido en una serie debe medirse con lupa.

Para quien todavía no haya dado una oportunidad a la producción, Palm Royale queda como una opción cerrada y accesible: un relato encapsulado en dos temporadas que permite sumergirse durante un puñado de horas en el lujo exagerado del Palm Beach de los 60, sabiendo que la historia no se quedará colgada a mitad de camino.

Visto con algo de perspectiva, el caso de Palm Royale ilustra bien cómo funciona hoy el ecosistema del streaming: incluso una serie con una factura visual impecable, un reparto brillante y presencia destacada en premios puede quedarse sin continuidad si el público no responde a la escala que exige su presupuesto. Encerrada en esos 20 episodios, la comedia dramática de Apple TV+ deja como legado una mirada irónica, colorida y algo ácida a la élite de Palm Beach de finales de los sesenta, que seguirá esperando a los suscriptores europeos y españoles que quieran descubrirla a su ritmo.