La aplicación de Apple TV para Android ha dado por fin el salto a Google Cast, permitiendo a los usuarios enviar sus series, películas y eventos deportivos directamente desde el móvil o la tableta a la televisión sin depender de un dispositivo de Apple. Este movimiento cierra una de las carencias más comentadas desde que la plataforma llegó al ecosistema de Google.

Con esta actualización, disponible en la última versión de la app publicada en Google Play, ver Apple TV+ o títulos comprados en la tienda de Apple en una pantalla grande deja de ser un pequeño quebradero de cabeza. A partir de ahora, basta con pulsar el clásico icono de Cast para mandar el contenido a cualquier televisor o dispositivo compatible con Chromecast, Android TV o Google TV.

Qué supone que Apple TV para Android sea compatible con Google Cast

Hasta ahora, la aplicación de Apple TV en Android permitía acceder al catálogo completo del servicio, pero obligaba a ver el contenido en el propio dispositivo o a depender de que la tele tuviera la app nativa, sin poder mostrar imágenes y vídeos sin Apple TV. No había forma oficial de «castear» como sí se podía hacer desde hace años con Netflix, YouTube, Disney+ o Prime Video.

La llegada del soporte nativo para Google Cast cambia el panorama: ahora el usuario puede iniciar la reproducción en el móvil y enviarla a televisores, proyectores o monitores con Chromecast integrado con un solo toque. El botón de Cast aparece en la parte superior de la interfaz y también dentro del reproductor, tal y como sucede con el resto de aplicaciones Android que usan esta tecnología.

Una vez activado el envío, la app muestra un minirreproductor con información básica del contenido, controles de pausa y reproducción, así como opciones para cambiar el idioma del audio o activar subtítulos. Si se prefiere, se puede pasar a la vista de reproductor completo, con botones más grandes para avanzar, retroceder o ajustar preferencias de sonido.

Este soporte no se limita al móvil: también funciona en tabletas y plegables con Android, de modo que cualquier dispositivo con la app instalada puede actuar como mando y centro de control del contenido que se ve en la tele. Para muchos usuarios con un ecosistema mixto, es la pieza que faltaba para aprovechar de verdad su suscripción a Apple TV+.

Cómo usar Google Cast en la app de Apple TV para Android paso a paso

El proceso para empezar a usar esta función es bastante sencillo y no implica ningún riesgo especial para el dispositivo. Aun así, conviene asegurarse de cumplir un par de requisitos básicos: tener la última versión de la app instalada y que el televisor o dispositivo receptor sea compatible con Google Cast.

Los pasos a seguir serían estos:

Abrir Google Play y actualizar la aplicación de Apple TV a la versión más reciente disponible. Comprobar que se ha iniciado sesión con la cuenta de Apple utilizada para las suscripciones o compras. Elegir cualquier título del catálogo (serie, película, contenido deportivo o compra digital) y empezar la reproducción en el móvil. Pulsar sobre el icono de Cast que aparece en la esquina superior de la pantalla o en el reproductor. Seleccionar el televisor, Chromecast, dispositivo con Android TV o Google TV, o cualquier pantalla compatible que aparezca en la lista. Controlar la reproducción desde el móvil: pausar, reanudar, cambiar de episodio, modificar subtítulos o audio y detener el envío cuando se desee.

En la práctica, el uso es muy parecido al de otras plataformas de ‘streaming’ que ya llevan tiempo contando con esta tecnología. La curva de aprendizaje es prácticamente nula para cualquiera que esté acostumbrado a pulsar el botón de Cast en otras apps de vídeo.

Por qué llega ahora esta función y qué cambia para los usuarios de Android

La decisión de Apple de abrir Apple TV para Android a Google Cast llega después de años en los que la compañía ha protegido con bastante recelo su ecosistema. Mientras servicios como Netflix o Disney+ ofrecían compatibilidad con Cast desde el primer día, Apple priorizaba soluciones propias como AirPlay, que en la práctica dejan fuera a buena parte del hardware usado en hogares europeos.

No fue hasta principios de este año cuando Apple lanzó por fin una app nativa de Apple TV para Android, descargable desde la tienda oficial de Google en móviles, tabletas y dispositivos plegables. Incluso entonces, la ausencia de Cast se percibía como un recorte importante frente a la experiencia disponible en iOS y en televisores con aplicación integrada.

La incorporación de Google Cast corrige ese desequilibrio y acerca el servicio a lo que muchos usuarios consideran funciones mínimas en 2025. Quienes usan Android como móvil principal y tienen una suscripción a Apple TV+ dejan de estar «castigados» a la pantalla pequeña o a buscar soluciones alternativas más incómodas.

Al mismo tiempo, esta novedad se produce en un contexto peculiar: Netflix ha empezado a retirar soporte de Cast en algunos dispositivos, una decisión que ha generado malestar especialmente entre quienes dependen del Chromecast o de televisores más antiguos para ver contenidos en streaming. Mientras una gran plataforma se aleja de esta tecnología, Apple la adopta y refuerza, lo que puede atraer a usuarios que buscan una opción sencilla para mandar contenido al televisor.

En el caso de hogares en España y otros países europeos, donde los televisores con Android TV y Google TV son habituales y el Chromecast sigue muy presente, el movimiento de Apple encaja especialmente bien. Facilita que cualquiera con un móvil Android pueda aprovechar la tele del salón sin tener que comprar un Apple TV 4K u otro dispositivo adicional.

Ventajas prácticas de Google Cast en Apple TV: de la serie al deporte en directo

Además del propio soporte de Cast, la app mantiene el resto de funciones que ya ofrecía en Android: descarga de capítulos y películas para ver sin conexión, sincronización del progreso entre dispositivos y acceso completo al catálogo de Apple TV+ y a las compras o alquileres asociados a la cuenta.

Ese catálogo, aunque menos voluminoso que el de algunos competidores, se apoya en producciones originales con bastante peso mediático. Entre los títulos más conocidos se encuentran “Severance (Separación)”, “The Morning Show”, “Slow Horses” o “Ted Lasso”, además de propuestas de ciencia ficción como “Silo” o “Foundation” y estrenos recientes de alto perfil, como películas centradas en la Fórmula 1 o nuevas series de creadores reconocidos.

Con Google Cast, todos esos contenidos se pueden enviar de manera directa a la tele sin necesidad de buscar la app nativa en el propio televisor. Esto resulta útil en aparatos con sistemas de Smart TV menos extendidos en Europa, en monitores conectados únicamente mediante Chromecast o en proyectores domésticos, que cada vez son más comunes en pisos pequeños donde la tele compite con otras pantallas.

La plataforma también está reforzando su apuesta por el deporte, con retransmisiones en directo como Friday Night Baseball o la MLS Season Pass y emisiones relacionadas con el motor en determinados mercados. Poder castear estos eventos desde Android a la tele sin aparatos extra encaja con el uso habitual que muchos hacen de los servicios de ‘streaming’ en España los fines de semana: móvil en la mano, sofá y tele como pantalla principal.

En definitiva, la combinación de contenido propio y compatibilidad con dispositivos muy extendidos convierte a Apple TV en una alternativa más viable para quienes no quieren atarse a un único ecosistema de hardware. No hace falta tener un iPhone ni un Apple TV físico para disfrutar del servicio en condiciones.

Impacto en el mercado del ‘streaming’ y en la convivencia de ecosistemas

La incorporación de Google Cast en Apple TV para Android se interpreta también como un gesto hacia una mayor interoperabilidad entre plataformas. En un momento en el que el mercado del ‘streaming’ se ha vuelto más competitivo y fragmentado, reducir barreras de hardware puede marcar la diferencia a la hora de captar o retener suscriptores.

Mientras algunas compañías exploran fusiones, integraciones de catálogos o subidas de precio, Apple opta aquí por hacer más accesible su servicio fuera de sus propios dispositivos. Para el usuario medio europeo, acostumbrado a mezclar marcas y sistemas operativos en casa, esa apertura resulta práctica: un móvil Android, una tele con Google TV y un portátil con otro sistema pueden convivir sin renunciar a Apple TV+.

Frente a decisiones como la retirada silenciosa del soporte de Cast en la app de Netflix para ciertos entornos, el movimiento de Apple refuerza el papel del Chromecast y de los televisores compatibles. Es un mensaje claro a quienes dependen de esos dispositivos: seguirán teniendo opciones para reproducir contenidos en la pantalla grande desde el móvil.

Para Apple, además, el beneficio no es solo técnico. Ampliar el alcance de su aplicación en Android le ayuda a aumentar la audiencia potencial de sus series y películas exclusivas, algo relevante si se quiere competir con rivales con catálogos mucho más amplios. Cuanto menos fricción haya para ver una serie en la tele del salón, más fácil será que el usuario le dé una oportunidad frente a otras plataformas.

Con todo este contexto, la llegada de Google Cast a Apple TV para Android se coloca como un paso clave en la forma en que los usuarios de España y Europa consumen el servicio: ahora es posible mandar contenido a prácticamente cualquier televisor compatible, controlar la reproducción desde el móvil y aprovechar el catálogo de Apple sin cambiar de dispositivo principal. Una novedad que llega tarde si se compara con la competencia, pero que, una vez disponible, encaja con naturalidad en el uso cotidiano de quienes ya están acostumbrados a pulsar el icono de Cast siempre que quieren pasar del móvil a la pantalla grande.