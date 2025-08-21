Apple TV+ anuncia subida de precio

Apple ha anunciado una nueva subida de precio para Apple TV+ en Estados Unidos, que entró en vigor el 21 de agosto de 2025. El coste mensual ha subido a 12,99 dólares, un aumento significativo que refleja los esfuerzos de Apple para equilibrar la inversión en contenido original con la rentabilidad del servicio.

Desde su lanzamiento en noviembre de 2019, Apple TV+ comenzó con una tarifa muy accesible de 4,99 dólares al mes, una estrategia para atraer suscriptores con contenido exclusivo y de calidad. Esta propuesta inicial hizo que el servicio destacara por ser uno de los más económicos en el competido mercado del streaming. Sin embargo, la primera subida importante llegó en otoño de 2022, cuando el precio se elevó a 6,99 dólares mensuales.

La reciente subida hasta 12,99 dólares representa más del doble del precio original, un indicativo claro de que Apple busca corregir el rumbo financiero de Apple TV+ después de años de pérdidas constantes. Aunque la plataforma ha ampliado su catálogo con producciones premiadas y reconocidas, esta escalada de precio puede afectar la percepción de valor para muchos usuarios, especialmente en un mercado saturado de opciones de streaming.

En cuanto a las pérdidas, Apple TV+ ha registrado números negativos desde su creación. Las inversiones millonarias en contenido y talento han resultado en pérdidas anuales que, según analistas, se sitúan entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. Apple continúa apostando por el servicio dentro de su ecosistema, confiando en que el contenido exclusivo y la experiencia integrada con sus dispositivos aseguren la consolidación del servicio.

Por ahora, la subida de precio solo ha sido confirmada en Estados Unidos. En otros países aún no se ha hecho oficial, aunque es más que probable que Apple extienda este ajuste tarifario a nivel global en los próximos meses, siguiendo la tendencia de sus competidores y buscando equilibrar la rentabilidad en todos los mercados.