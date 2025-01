Apple TV+ será gratis el 4 y 5 de enero: ¿qué mejor regalo de reyes?

Hoy mismo finaliza el año 2024 y daremos comienzo a un año que esperamos sea, al menos, igual de bueno que el año que dejamos. Después de unos días de fiesta y celebraciones, daremos la bienvenida a los Reyes Magos y veremos por las calles a infinidad de niños y adultos disfrutando del día. Sin embargo, si vivís en un lugar frío, nevado y no tenéis otro plan… Apple nos ofrece un plan alternativo ya que Apple TV+ será gratuito para todo el mundo los días 4 y 5 de enero. Menudo regalo de Reyes, ¿eh? Una promoción más sorprendente viniendo de Apple… pero gracias a esto su visibilidad aumentará claramente.

Apple TV+ es el servicio de streaming de la gran manzana, una apuesta real por grandes películas, documentales y series originales bajo el sello Apple Originals. Desde el año 2019 Apple ha ido lanzado, contratando y publicando contenido mensualmente y aunque al principio el catálogo era pequeño, el catálogo ha ido aumentando paulatinamente y ahora no es nada envidiable a otras plataformas, sobre todo teniendo en cuenta el impulso de sus Apple Originals.

Ayer mismo Apple anunciaba a través de su cuenta del servicio de streaming en la red social X que Apple TV+ será gratis durante los días 4 y 5 de enero, este mismo de fin de semana. El acceso será gratuito a todo el catálogo y podrá disfrutarlo todo aquel que tenga una Apple Account, y lo podrá hacer a través de la infinidad de formas que podemos acceder a la plataforma: iOS, Android, versión web, Apple Vision Pro, la infinidad de smart TVs y un largo etcétera.

This weekend, see for yourself.

Stream for free Jan 4-5. pic.twitter.com/8p6PCUYpms

— Apple TV (@AppleTV) December 30, 2024