Los rumores sobre un MacBook Pro con pantalla táctil llevan meses circulando y, lejos de apagarse, cada vez cobran más fuerza. Según las últimas informaciones publicadas por Bloomberg y otros medios especializados, Apple estaría ultimando un portátil de gama alta que daría un giro radical a su línea profesional. No se trataría de un simple lavado de cara, sino de un cambio profundo que afectaría a la pantalla, al diseño y hasta al propio concepto de interactuar con un Mac.

La compañía de Cupertino siempre se ha mostrado reacia a incorporar el control táctil en sus ordenadores, pero los indicios apuntan a que esa postura está a punto de cambiar. La fecha señalada en el calendario sería finales de octubre, concretamente el entorno del día 27, según las fuentes manejadas por la agencia estadounidense. Eso sí, Apple no ha confirmado nada de forma oficial y, como es habitual, guarda silencio absoluto sobre sus planes futuros.

Un cambio histórico: el Mac aprende a responder al tacto

Si finalmente se materializa, estaríamos ante el primer ordenador Mac con pantalla táctil de la historia. Durante más de una década, Apple defendió que tocar la pantalla de un portátil no era una forma natural de trabajar, una idea que chocaba con lo que hacían otros fabricantes con Windows. Sin embargo, los tiempos cambian y la compañía parece dispuesta a dar su brazo a torcer, aunque con matices.

Los reportes indican que la interacción táctil no sustituirá al teclado ni al trackpad, sino que se plantea como una capa adicional. El usuario podría alternar entre tocar la pantalla y usar los métodos tradicionales sin que la experiencia resulte forzada. De hecho, la beta de macOS 27.2 ya incluye animaciones de pulsación larga en el Dock, un detalle que muchos interpretan como una pista técnica de que el táctil está cada vez más cerca.

Para que tocar la pantalla no sea un incordio, Apple habría desarrollado una bisagra reforzada capaz de evitar que el panel se mueva o rebote al ejercer presión. Es un problema habitual en los portátiles táctiles convencionales y la firma californiana quiere marcar la diferencia también en ese aspecto. Habrá que ver si el resultado final convence tanto como prometen los rumores.

OLED y Dynamic Island: la pantalla que lo cambiará todo

El otro gran salto tecnológico llegaría de la mano de las pantallas OLED, que reemplazarían a los actuales paneles mini-LED. Esta tecnología ofrece negros más puros, un contraste superior y un mejor aprovechamiento de la energía, ya que cada píxel se apaga de forma independiente cuando no es necesario. Además, el rendimiento en HDR suele ser notablemente mejor, aunque el brillo máximo no siempre iguala al de los mini-LED.

En cuanto al diseño de la parte superior, el notch daría paso a una Dynamic Island, muy similar a la del iPhone. Este recorte interactivo podría expandirse según la aplicación que estemos usando, mostrando notificaciones o controles de forma contextual. Con ello, Apple pondría fin a las quejas de muchos usuarios sobre el espacio que ocupa la cámara en la barra de menús de macOS.

Chips M5 Pro y M5 Max, con la mirada puesta en los M7

En el apartado del rendimiento, los primeros MacBook con pantalla táctil no estrenarían un chip de nueva generación, sino que recurrirían a los ya conocidos chips M5 Pro y M5 Max. La estrategia de Apple pasaría por saltarse los hipotéticos M6 Pro y M6 Max para dar el salto directamente a los M7 Pro y M7 Max, previstos para finales de 2027. Eso sí, el procesador base M6 sí llegaría a un modelo de entrada, probablemente antes de que acabe el año.

Esta hoja de ruta busca acelerar la transición tecnológica sin dejar de lado el mercado profesional. Los M7 prometen mejoras sustanciales en el motor neuronal, gráficos más potentes y un mayor ancho de banda de memoria, lo que se traduciría en un salto generacional más ambicioso. Mientras tanto, los M5 Pro y M5 Max seguirían siendo la opción para quienes necesiten un equipo potente desde el primer día.

Diseño más ligero, bisagra reforzada y precios al alza

Otro de los puntos que se barajan es un rediseño encaminado a reducir el grosor y el peso de los portátiles. Mark Gurman, el periodista de Bloomberg que mejor conoce los planes de Apple, ha señalado en varias ocasiones que la compañía quiere crear los productos más delgados y ligeros de su categoría. No obstante, el propio Gurman ha matizado recientemente que el cambio podría no ser tan drástico como se pensaba en el principio.

En cuanto al precio, todo apunta a que el nuevo modelo se situará por encima de los MacBook Pro actuales. Ya en junio de 2026 Apple subió los precios de todos sus Mac, con incrementos de hasta 300 dólares en la gama profesional. Por lo tanto, es de esperar que el desembolso para hacerse con esta versión táctil y OLED sea notablemente superior al de los modelos vigentes, aunque las cifras exactas todavía no se han filtrado.

Sobre el nombre comercial, existe cierta división entre los analistas. Algunos apuntan a que se llamará MacBook Ultra, una denominación que lo situaría por encima de la familia MacBook Pro. Otros, en cambio, sostienen que Bloomberg lo engloba dentro de la línea MacBook Pro, junto al resto de modelos. Sea como fuere, lo que parece claro es que no sustituirá a los actuales M5 Pro y M5 Max, sino que convivirán en el catálogo.

Todavía queda mucho por saber, pero los mimbres de lo que podría ser el mayor cambio en la historia reciente de los portátiles de Apple ya están sobre la mesa. Pantalla OLED, control táctil, Dynamic Island, un diseño más contenido y una más que probable subida de precio son los ingredientes de un lanzamiento que, si se cumplen los pronósticos, tendrá lugar a finales de octubre. Apple no ha desmentido ni confirmado nada, así que tocará esperar a los acontecimientos para salir de dudas.