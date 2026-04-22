Queda apenas un mes para que The Mandalorian and Grogu desembarque en los cines y, mientras los fans de Star Wars cuentan los días, la película ya está dando que hablar por algo más que su historia. El equipo creativo ha convertido el rodaje en una especie de laboratorio tecnológico en el que el visor de realidad mixta de Apple ha jugado un papel inesperado.

El director Jon Favreau ha contado en distintas entrevistas que Apple Vision Pro se ha usado en pleno plató para previsualizar la película como si ya estuviera proyectada en una sala IMAX. No se trata de una simple curiosidad, sino de una herramienta integrada en el proceso de encuadre y planificación visual que podría influir en cómo veremos la cinta en las pantallas gigantes de España y del resto de Europa.

Apple Vision Pro como «butaca» virtual en una sala IMAX

Favreau ha explicado que uno de los retos del proyecto era rodar pensando en el formato IMAX mientras en el set solo se dispone de monitores convencionales. Por grande que sea el televisor o la pantalla de referencia del plató, no se acerca ni de lejos a la escala de una sala IMAX real, donde la imagen llena casi todo el campo de visión del espectador.

Para salvar esa distancia, el equipo desarrolló un software específico que se ejecuta sobre Apple Vision Pro y recrea una sala de cine IMAX. Al ponerse el visor, el director puede «sentarse» virtualmente en una butaca y observar la toma con la relación de aspecto correcta, comprobando qué verá el público cuando la película se proyecte en esa pantalla de gran formato.

Según ha detallado el propio cineasta, el flujo de trabajo consiste en usar el casco como punto de vista principal durante el rodaje o la revisión de las tomas. En lugar de imaginar cómo encajará una escena en una pantalla gigantesca, puede verlo al instante, ajustar el encuadre, recolocar a los personajes o modificar la profundidad de campo con la referencia de una sala comercial realista.

Favreau ha llegado a describir Apple Vision Pro como «básicamente el único punto de vista del director para encuadrar en IMAX» durante la producción de The Mandalorian and Grogu. Esto sitúa al visor lejos de un simple gadget ocasional: se ha convertido en una pieza estable del día a día en el rodaje, sobre todo a la hora de preparar las secuencias pensadas para el formato más espectacular.

En términos presupuestarios, el coste del dispositivo de Apple es casi irrelevante dentro de una superproducción, pero su impacto potencial es profundo: transforma un casco concebido para el usuario doméstico en un monitor de referencia con escala de sala comercial, algo que hasta ahora solo se podía aproximar con soluciones mucho más complejas o con proyecciones de prueba.

Realidad mixta, tamaño real y la magia de la escala

Favreau ha insistido en la importancia de la sensación de “tamaño real” que aportan la realidad virtual y la realidad mixta. Una pantalla de televisión, por grande que sea, sigue siendo una ventana limitada; en cambio, en un visor inmersivo la percepción de escala puede acercarse mucho más a la de una sala de cine auténtica.

En el caso de Apple Vision Pro, el dispositivo deja de ser solo un visor para ver contenidos en el salón y se convierte en una suerte de cine personal con una pantalla equivalente a los 20 o 30 metros de una IMAX. El director puede comprobar in situ si un plano mantiene la fuerza visual cuando se amplía a ese tamaño, sin tener que desplazarse a una sala específica para revisar el material.

Esta idea del «tamaño real» suele resultar abstracta hasta que alguien se pone un casco y lo prueba. La diferencia no se limita al 3D o a la sensación de profundidad, sino a cómo percibimos la altura de los personajes, la dimensión de los decorados o la envergadura de una nave espacial cuando ocupan toda la visión periférica.

Aplicado a The Mandalorian and Grogu, eso significa que cada encuadre puede evaluarse tal y como lo verá un espectador sentado en una sala IMAX. La posición de Grogu en la imagen, la distancia entre los protagonistas o el peso visual de los fondos se han podido retocar teniendo siempre presente esa escala gigantesca.

Para el equipo, esta forma de trabajar reduce la incertidumbre típica de los rodajes pensados para múltiples formatos. En lugar de rodar «a ciegas» para IMAX y confiar en ajustes posteriores en la sala de montaje, buena parte de las decisiones de cámara se toma con una referencia inmersiva muy cercana al resultado final.

Software a medida sobre hardware de consumo

Uno de los aspectos en los que más ha insistido Favreau es que Apple Vision Pro no se ha modificado físicamente para el rodaje. El casco es el mismo que puede comprar cualquier usuario, y lo que ha hecho la producción es desarrollar una capa de software propia que aprovecha las capacidades de visualización del visor.

Esa aplicación interna se encarga de construir la simulación de la sala IMAX y colocar virtualmente al director en el lugar del espectador. Desde ahí, se integra con el material del rodaje para mostrar cada plano con la proporción y el tamaño adecuados, permitiendo revisar tanto material en directo como secuencias ya grabadas, según las necesidades del día.

No se han publicado detalles técnicos exhaustivos sobre cómo se conecta el flujo de señal de las cámaras al casco, ni si en todos los casos se trabaja en tiempo real o con clips procesados. Lo que sí se ha subrayado en las distintas entrevistas es que la solución se ha planteado como un uso «industrial» de una tecnología diseñada para el usuario final.

Favreau compara esta estrategia con lo que ha ocurrido en el mundo del videojuego: cuando una tecnología pasa a ser de consumo masivo, el ritmo de innovación se dispara. Frente a herramientas profesionales muy específicas, el hardware doméstico suele avanzar más rápido y acumular más mejoras, lo que lo convierte en una base poderosa sobre la que construir soluciones a medida.

Ese razonamiento explica por qué se ha apostado por Vision Pro en lugar de sistemas creados solo para la industria del cine. El visor de Apple ofrece un amplio campo de visión, pantallas de alta resolución y un entorno de desarrollo relativamente flexible, lo que permite levantar un «cine virtual» sobre un dispositivo disponible en el mercado sin necesidad de diseñar el hardware desde cero.

Una trayectoria tecnológica que viene de lejos

El uso de Apple Vision Pro en The Mandalorian and Grogu no es un giro aislado en la carrera de Jon Favreau. El director lleva años explorando nuevas herramientas digitales para cambiar la forma de rodar, tanto en Star Wars como en otros proyectos.

En la serie The Mandalorian para Disney+, fue uno de los primeros en explotar “The Volume”, el sistema de pantallas LED de gran formato de Industrial Light & Magic que rodea el escenario con fondos generados en tiempo real. Esta tecnología permitió sustituir buena parte del croma tradicional por entornos fotorealistas que iluminan a los actores de forma natural.

En la nueva película, esa apuesta se amplía con el uso del visor de Apple para IMAX. Favreau encadena así varias capas tecnológicas: entornos LED envolventes, motores gráficos propios de los videojuegos y previsualización inmersiva de la sala de cine a la que finalmente llegará la historia.

El cineasta ha mencionado en varias ocasiones el uso de motores como Unreal Engine para previsualizar efectos y escenas en tiempo real. Este tipo de flujos de trabajo permite bloquear secuencias, probar movimientos de cámara o experimentar con la iluminación antes de rodar la versión «buena», lo que reduce costes y también da más margen creativo.

En esa filosofía, cuanto más afinada esté una escena antes de que la cámara empiece a grabar de verdad, mejor. El Vision Pro encaja como una herramienta más dentro de ese enfoque de preproducción ampliada: ayuda a «clavar» el plano y la escala antes de invertir tiempo y recursos en la toma definitiva que verá el público.

Relación entre Apple, Star Wars y el uso interno del visor

El empleo de Apple Vision Pro en The Mandalorian and Grogu se enmarca en una relación creciente entre Apple, Disney y el universo Star Wars. En los últimos años se han visto apariciones conjuntas en eventos tecnológicos, con demostraciones de experiencias inmersivas ligadas a la franquicia galáctica para el ecosistema de Apple.

En este caso, sin embargo, el visor no forma parte del producto que llegará al público. Aquí no se trata de que los espectadores tengan que ponerse un casco para disfrutar de la película, sino de usar ese mismo aparato como herramienta de trabajo entre bambalinas, durante el rodaje y la postproducción inicial.

La información que ha trascendido procede principalmente de las propias palabras de Favreau, recogidas en entrevistas durante eventos como CinemaCon en Las Vegas y en reportajes especializados. De momento no se ha publicado documentación técnica detallada por parte de los estudios, ni se ha concretado en cuántas secuencias se ha utilizado exactamente el sistema inmersivo.

Algunas fuentes apuntan a que el visor ha servido para alinear de forma precisa ciertas vistas y composiciones pensadas para IMAX, lo que sugiere un uso significativo aunque quizá no constante en absolutamente todos los planos. En una superproducción de este tipo, es habitual combinar distintas metodologías según la complejidad de cada escena.

Pese a esa falta de datos exhaustivos, el mensaje que llega a la industria es claro: un dispositivo de consumo orientado a los primeros adoptantes ha encontrado un hueco en la cadena de producción de una película de Star Wars. Esto contribuye a difuminar aún más la frontera entre tecnología doméstica y herramientas profesionales.

Impacto potencial en las salas IMAX de España y Europa

Para el público que vaya al cine, el uso de Apple Vision Pro será invisible, pero sus efectos podrían notarse en la forma de encuadrar las escenas y en la legibilidad de la acción, sobre todo en proyecciones IMAX de gran tamaño.

Las salas equipadas con este formato en ciudades como Madrid, Barcelona o diferentes capitales europeas podrían sacar especial partido a este enfoque. El director ha tenido la oportunidad de comprobar, durante la producción, cómo se percibirán los personajes, las criaturas y los escenarios en esos lienzos gigantes antes de que la película llegue a la cartelera.

Desde la posición exacta de Grogu dentro de cada plano hasta la relación entre el fondo y los protagonistas, muchos detalles se han ajustado pensando específicamente en la butaca de una sala de gran formato. Eso puede traducirse en imágenes más claras, menos saturadas de información en los bordes y con una composición optimizada para el tamaño extremo de la pantalla.

Más allá del universo Star Wars, esta forma de utilizar visores de consumo puede servir como referencia para productoras y estudios europeos que buscan mantener la ambición visual controlando los costes. Construir soluciones de visualización inmersiva apoyadas en hardware disponible en el mercado podría ser más asequible que mantener salas de proyección dedicadas solo para revisión de material.

Todo esto llega mientras The Mandalorian and Grogu ultima su llegada a los cines, prevista para el mes de mayo, con un foco especial en las proyecciones en pantallas grandes y en las sesiones IMAX donde más brilla el trabajo previo de composición. Aunque el espectador medio quizá no piense en la tecnología que hay detrás de cada plano, es probable que el resultado final se beneficie de esta mezcla entre cine tradicional y herramientas inmersivas de nueva generación.

Con este experimento, Jon Favreau suma el uso de Apple Vision Pro a un recorrido en el que ya figuraban pantallas LED envolventes, motores de videojuego y sistemas de captura avanzada, y consolida una tendencia clara: las grandes producciones están incorporando dispositivos pensados para el usuario a pie de calle como parte central de su flujo de trabajo. The Mandalorian and Grogu se convierte así en un ejemplo visible de cómo la frontera entre entretenimiento doméstico y tecnologías profesionales se hace cada vez más fina, con consecuencias directas para las películas que veremos en las salas de España y de toda Europa.