Apple volvería a ser el mayor fabricante de móviles

Tras más de una década con Samsung a la cabeza del mercado global, el mapa de la telefonía móvil podría estar a punto de cambiar de forma importante. Las últimas previsiones de la consultora Counterpoint Research apuntan a que Apple volvería a colocarse como el mayor fabricante de smartphones del mundo en 2025, algo que no ocurría desde 2011.

El motor de este vuelco no es otro que la buena acogida de la familia iPhone 17 y un potente ciclo de renovación de dispositivos tras la pandemia. En un mercado que solo crecería ligeramente a nivel global, la marca de Cupertino estaría aprovechando el momento para recuperar el primer puesto por volumen de ventas, mientras Samsung vería cómo se reduce la ventaja acumulada en los últimos once años.

Un liderazgo de Samsung que se tambalea tras más de una década

Durante los últimos once años, Samsung ha dominado el ranking mundial de ventas de teléfonos inteligentes, en muchos ejercicios con diferencias ajustadas frente a Apple. La ventaja del fabricante coreano ha estado muy ligada a su amplia gama de productos, sobre todo en gama media y baja, donde ofrece un catálogo mucho más extenso que el de su rival estadounidense.

Sin embargo, las proyecciones para 2025 plantean un escenario distinto: los envíos de iPhone crecerían alrededor de un 10%, mientras que Samsung se quedaría con un incremento de en torno al 4,6%. En un mercado mundial de smartphones que apenas avanzaría un 3,3%, ese diferencial sería suficiente para que Apple se situara por delante en unidades vendidas.

Según los datos manejados por Counterpoint Research, Apple alcanzaría una cuota de mercado cercana al 19,4% en 2025. Este porcentaje le bastaría para superar ligeramente a Samsung y convertirse de nuevo en el fabricante que más móviles vende a nivel global en el cómputo anual, algo que no lograba desde 2011.

Este cambio de posiciones no implica que Samsung deje de ser un actor clave, pero sí marca un punto de inflexión en la competencia por el liderazgo mundial. Tras años en segunda posición, Cupertino aprovecharía el tirón de su última generación de iPhone y una coyuntura de mercado favorable para recuperar la corona.

En un panorama donde otras marcas, especialmente chinas, presionan fuerte en precio y volumen, el hecho de que Apple pueda imponerse como primer fabricante muestra el impacto de su estrategia centrada en la gama alta y en un ecosistema muy integrado, que sigue siendo uno de sus principales argumentos comerciales.

El tirón de la gama iPhone 17 en Estados Unidos, China y Europa

El gran catalizador de este posible cambio de líder es la serie iPhone 17, presentada en septiembre de 2025. Esta familia, que incluye distintos modelos y configuraciones, ha tenido una acogida especialmente fuerte en Estados Unidos y China, dos mercados estratégicos para Apple.

Los informes de Counterpoint apuntan a que el lanzamiento de los nuevos iPhone ha provocado crecimientos interanuales de doble dígito en ambos países. En China, el empuje ha sido especialmente llamativo: en octubre, las ventas de iPhone habrían subido en torno a un 37% respecto al año anterior, hasta el punto de que uno de cada cuatro smartphones vendidos era un iPhone.

En Estados Unidos, el comportamiento también ha sido muy positivo, con un aumento significativo frente a la generación anterior. La demanda inicial habría superado con claridad a la de la serie iPhone 16, obligando a Apple a ajustar al alza sus previsiones de producción para algunos modelos, como el iPhone 17 estándar.

Este empuje no se limita a los grandes mercados de siempre. En Europa, y en países como España, Francia, Alemania o Italia, distribuidores y operadores señalan que el interés por el iPhone 17 es elevado pese a un contexto económico todavía marcado por la inflación. En estos mercados, las mejoras percibidas y una política de precios algo más contenida en ciertos modelos están animando a muchos usuarios a dar el salto.

Más allá de las especificaciones, lo que se percibe es que la serie 17 ha encontrado un buen equilibrio entre novedades, rendimiento y coste. Sin grandes estridencias, la gama parece haber encajado bien con lo que el usuario medio esperaba, lo que explica que en poco tiempo se haya convertido en uno de los pilares para que Apple vuelva a mirar hacia lo más alto del ranking mundial.

El ciclo de renovación post-pandemia y el papel del mercado de segunda mano

El éxito de Apple no se explica solo por el atractivo del iPhone 17. Los analistas subrayan también la importancia del ciclo de reemplazo de los móviles adquiridos durante la COVID-19. Muchos consumidores que compraron smartphone entre 2020 y 2021 se encuentran ahora en el momento natural de actualizar su dispositivo.

Según el analista Yang Wang, de Counterpoint Research, el mercado estaría entrando en un auténtico “punto de inflexión” en este sentido. Entre 2023 y el segundo trimestre de 2025 se habrían vendido unos 358 millones de iPhone de segunda mano en todo el mundo, una cifra muy elevada que conforma una base de usuarios con alto potencial de actualización a corto y medio plazo.

Este fuerte ecosistema de terminales reacondicionados y usados funciona en la práctica como una puerta de entrada al universo de Apple. Muchos usuarios prueban un iPhone por primera vez a través de un modelo de ocasión y, tras un tiempo de uso, se plantean dar el salto a la gama actual cuando llega el momento de cambiar.

Al combinarse el final del ciclo de vida de los móviles comprados en plena pandemia con la expansión de este mercado de segunda mano, se genera una bolsa de demanda latente que, según las previsiones, jugaría a favor de Apple. La marca se sitúa como una de las principales beneficiadas de esta dinámica, tanto por su imagen como por el valor de reventa de sus dispositivos.

Samsung, por su parte, afronta un escenario algo más complejo. Además de competir con Apple en la parte alta de la gama, tiene que defender su posición frente a numerosos fabricantes chinos en la gama media y baja, donde el precio es el factor decisivo. Esta presión hace que, aunque siga vendiendo un volumen enorme de dispositivos, le cueste más mantener una distancia clara respecto a su rival estadounidense.

Tipo de cambio, tensiones comerciales y efecto en Europa y España

Otro elemento que ayuda a explicar el posible regreso de Apple al primer puesto mundial es el contexto macroeconómico. Los analistas destacan una cierta depreciación del dólar y una reducción de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, factores que han suavizado el clima para el comercio internacional de tecnología.

Para Apple, una moneda estadounidense algo más débil se traduce en precios algo más manejables en muchas divisas locales, mientras que un entorno político menos tenso entre Washington y Pekín reduce el riesgo de nuevas barreras o restricciones. Todo ello facilita que la compañía pueda planificar con más seguridad y ajustar mejor sus estrategias de precios y distribución.

En Europa, y particularmente en España y el resto de grandes mercados comunitarios, esta coyuntura llega en un momento en el que los consumidores siguen muy pendientes de la inflación y del coste de la vida. Aun así, los datos que manejan distribuidores y operadores apuntan a que la demanda de iPhone 17 se mantiene sólida, incluso entre quienes miran con lupa cada gasto.

La entrada de modelos con un posicionamiento algo más contenido en precio, así como la posibilidad de financiar la compra o recurrir a programas de renovación, contribuyen a reforzar la presencia de Apple en segmentos en los que antes era minoritaria. En España, no es raro ver campañas específicas ligadas a la entrega de un iPhone antiguo a cambio de descuentos, lo que encaja de lleno con el auge del mercado de ocasión. Además, la compañía prepara el iPhone 17e como alternativa más accesible en precio.

Todo esto se produce mientras continúan las conversaciones entre Bruselas y Washington en materia de regulación digital y posibles aranceles que afectan a grandes tecnológicas como Apple. Aunque estos debates tienen un alcance más amplio que el de los smartphones, sus resultados pueden influir a medio plazo en el coste final de los dispositivos y, por tanto, en la competitividad de cada fabricante en el Viejo Continente.

Previsiones a futuro: iPhone plegable, modelos más económicos y continuidad en el liderazgo

Las perspectivas de Counterpoint y de otras firmas de análisis no se limitan al año 2025. Distintos informes señalan que, si se materializan los planes de producto de la compañía, Apple podría mantenerse como principal fabricante de smartphones durante varios ejercicios, apoyada en una hoja de ruta que incluye novedades relevantes.

Entre ellas destaca el primer iPhone plegable, previsto para 2026. Aunque el segmento de los plegables está actualmente liderado por Samsung y otros fabricantes Android, todavía no existe un estándar claro ni una adopción masiva. La entrada de Apple podría activar un nuevo ciclo de reemplazo entre usuarios que llevan años con modelos tradicionales y ven en este formato una evolución interesante.

Ese mismo año se espera también un modelo de corte más accesible, el , enfocado a un público más sensible al precio. Con este dispositivo, Apple aspiraría a ganar terreno en mercados donde la competencia se libra céntimo a céntimo, incluyendo varios países europeos y muchos emergentes, donde hasta ahora su presencia en volumen era más limitada.

Mirando a 2027, algunas filtraciones y reportes de medios especializados apuntan a una renovación importante del diseño del iPhone. Un cambio estético de calado suele generar un repunte adicional de las ventas, ya que atrae tanto a quienes necesitan renovar por prestaciones como a quienes buscan simplemente un terminal con apariencia más actual.

En el plano financiero, Apple ya ha comunicado que sus ingresos están creciendo por encima de lo previsto y que el trimestre de vacaciones podría acercarse a los 140.000 millones de dólares en facturación. Un desempeño de este calibre reforzaría la idea de que la compañía atraviesa un ciclo particularmente favorable, en el que el negocio del iPhone sigue teniendo un peso determinante.

Conviene matizar, en cualquier caso, que aun cuando Apple lidere el ranking como fabricante individual, el ecosistema Android seguirá siendo claramente mayoritario en número de dispositivos vendidos a nivel global. Las estimaciones apuntan a que, en 2025, alrededor del 79% de los smartphones vendidos utilizarán Android, gracias al amplio abanico de marcas que apuestan por este sistema operativo.

Así, el cambio que se dibuja no supone que Android deje de dominar como plataforma, sino que Apple pasaría a encabezar la lista de fabricantes con más teléfonos vendidos en un solo año. Se trataría de un movimiento simbólico importante, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la última vez que lo logró.

Con todos estos elementos sobre la mesa —el fuerte empuje del iPhone 17, un ciclo de renovación muy marcado, un entorno económico algo más favorable y una hoja de ruta que incluye plegables y modelos más económicos—, el escenario que plantean las consultoras es el de un mercado de smartphones que vuelve a crecer ligeramente mientras Apple se prepara para adelantar a Samsung. La competencia seguirá siendo intensa, especialmente en Europa y en España, pero la balanza parece inclinarse, al menos a corto y medio plazo, hacia un regreso de Cupertino al primer puesto mundial en ventas de móviles.