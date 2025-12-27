La aplicación Apple Wallet está dejando de ser solo un monedero para tarjetas bancarias y billetes digitales para convertirse en un verdadero centro de gestión personal en el móvil. Con las últimas versiones de iOS 26 e iOS 26.1, la compañía ha introducido cambios que atacan de frente varias de sus limitaciones históricas: el escaso uso del seguimiento de pedidos, la lenta expansión de la identidad digital y una experiencia de viaje que todavía dependía demasiado del papel.

Las nuevas funciones apuntan a que Wallet tenga un papel más protagonista también en mercados como España y el resto de Europa, donde la transición hacia la documentación digital y las compras online centralizadas sigue ganando peso. Aunque muchas de estas mejoras han arrancado primero en Estados Unidos, el enfoque técnico —basado en el correo electrónico, la inteligencia artificial y credenciales digitales reutilizables— encaja con los debates abiertos en la Unión Europea sobre carteras electrónicas e identidades móviles.

Apple Wallet como centro de compras online

Uno de los cambios más llamativos afecta al seguimiento de pedidos, una función que Apple estrenó hace unos años pero que, en la práctica, casi nadie utilizaba. El motivo era sencillo: para que un pedido apareciera en Wallet, el comercio tenía que integrarse expresamente con el sistema de Apple. Muchas tiendas online y empresas de transporte preferían seguir enviando correos y notificaciones desde sus propias plataformas, sin ceder protagonismo a otra app.

Con iOS 26, ese planteamiento da un giro radical. Ahora Wallet utiliza Apple Intelligence para analizar los correos electrónicos de confirmación y seguimiento que llegan a la bandeja de entrada del usuario, extraer los datos relevantes y generar automáticamente una ficha de pedido dentro de la app. Es decir, ya no hace falta que la tienda se conecte a Wallet: basta con que envíe un correo estándar, como hacen prácticamente todos los comercios online.

Gracias a este cambio, el usuario puede consultar en Wallet los detalles esenciales de casi cualquier compra online: productos, fechas estimadas de entrega, número de seguimiento, cambios de estado del envío y posibles retrasos. Todo ello se complementa con notificaciones automáticas que avisan cuando el paquete se envía, sufre incidencias o se entrega, reduciendo la necesidad de ir saltando entre correos, apps de mensajería y páginas de seguimiento.

El acceso a este historial es bastante directo. Desde la pantalla principal de Wallet, basta con tocar el icono de los tres puntos situado en la esquina superior derecha y entrar en la sección dedicada a los pedidos. Ahí se pueden revisar compras pasadas, controlar las que están en curso y ajustar las alertas para priorizar las entregas más importantes, algo especialmente útil para quienes realizan pedidos de forma habitual.

Para los usuarios de España y Europa, este enfoque tiene una ventaja clara: como el sistema se apoya en los datos presentes en los correos electrónicos, es potencialmente compatible con cualquier tienda que envíe mensajes de confirmación en formatos relativamente comunes, desde gigantes del comercio electrónico hasta pequeños negocios locales. A medida que Apple refine sus modelos para distintos idiomas y estilos de correo, el margen de uso en el mercado europeo puede ampliarse notablemente.

Tarjetas de embarque más completas e integradas

Otro de los puntos donde Apple Wallet gana peso es en los viajes. Las tarjetas de embarque digitales llevan tiempo disponibles en la app, pero con iOS 26 se ha rediseñado su funcionamiento para agrupar más información relevante y reducir la dependencia de otras aplicaciones durante el trayecto.

La nueva experiencia para tarjetas de embarque incorpora tres pilares: Actividades en directo, mapas de aeropuertos y seguimiento de equipaje con la red Buscar (Find My). Las actividades en directo permiten mostrar en la pantalla del iPhone, de forma permanente y actualizada, los datos básicos del vuelo: puerta, hora de salida, posibles retrasos o cambios. Además, es posible compartir esta información con familiares o amigos con un solo toque, para que puedan seguir el vuelo sin tener que buscar cada vez el estado en una web o app específica.

Los mapas de aeropuertos integrados en Wallet facilitan la navegación por las terminales, algo especialmente práctico en instalaciones grandes o poco familiares. Desde la propia tarjeta de embarque se puede consultar la ubicación aproximada de la puerta, áreas de control, zonas de recogida de equipaje y servicios básicos, evitando saltar entre mapas de terceros y la información del vuelo.

A todo ello se suma el seguimiento del equipaje a través de la red Find My, de forma que el usuario puede vincular etiquetas o dispositivos compatibles a sus maletas y revisar su posición aproximada desde la propia tarjeta de embarque. La idea es reunir en un único punto la información clave de cada viaje: billete, horarios, ubicación en el aeropuerto y control del equipaje.

La incorporación de estas funciones depende de cada aerolínea, y Apple ha ido sumando socios de forma progresiva. En el mercado estadounidense, compañías como United, Delta o Southwest ya han dado el paso y ofrecen compatibilidad con las nuevas tarjetas de embarque en iOS 26. Además, Apple ha señalado que aerolíneas como Air Canada, Lufthansa Group, Qantas o Virgin Australia están trabajando para integrarse en esta experiencia renovada.

Para los viajeros europeos, y especialmente para quienes vuelan con frecuencia desde y hacia aeropuertos españoles, la clave estará en cuándo las principales aerolíneas de la región adopten este modelo. Firmas como Iberia, Vueling, Air Europa o las compañías del grupo Lufthansa tienen ya experiencia con tarjetas de embarque en Wallet, por lo que la transición a estas funciones ampliadas podría llegar con el tiempo. En cualquier caso, el movimiento de Apple apunta a que el móvil se consolide como pieza central en la gestión del viaje, más allá del simple código QR para pasar el control.

Identificación digital dentro de Apple Wallet

El tercer gran frente de cambio está en la identidad digital, un terreno especialmente sensible desde el punto de vista legal y de privacidad. Desde 2021, Apple ha intentado que las autoridades públicas —como los estados de EE. UU.— permitan guardar en Wallet licencias de conducir e identificaciones oficiales. Sin embargo, el despliegue ha sido lento y desigual: tras varios años, solo una docena de estados y Puerto Rico han activado esta opción.

Para no depender exclusivamente de esos acuerdos, la compañía ha introducido con iOS 26.1 una nueva modalidad de identificación digital propia. No se trata de un sustituto completo de la licencia de conducir ni de un documento nacional de identidad, pero sí de una credencial diseñada para verificar la identidad o la edad en numerosos contextos cotidianos, tanto presenciales como online.

Esta ID digital alojada en Wallet puede presentarse, por ejemplo, en puntos de control de la TSA en Estados Unidos, donde ya se acepta en más de 250 aeropuertos para vuelos nacionales. El usuario muestra su iPhone o Apple Watch y el sistema verifica los datos necesarios sin exponer más información de la cuenta, buscando un equilibrio entre comodidad y privacidad. La implantación se está extendiendo progresivamente a más instalaciones.

Además, esta credencial empieza a ser útil en servicios y empresas que requieren comprobar edad o identidad. Plataformas como Uber Eats permiten ya usar la identificación digital de Wallet para demostrar mayoría de edad en compras de alcohol, evitando procesos de verificación más engorrosos o la necesidad de enseñar un documento físico cada vez. La idea es que la ID digital sea reutilizable en distintos servicios, ajustando qué datos se comparten en función del contexto.

Desde la perspectiva de España y el resto de la Unión Europea, este avance tiene implicaciones interesantes. El bloque comunitario lleva tiempo trabajando en proyectos de identidad digital europea y carteras electrónicas oficiales, diseñadas para convivir con la documentación nacional y facilitar el acceso a servicios públicos y privados. El movimiento de Apple introduce una capa adicional, de carácter privado, que podría acelerar la discusión sobre estándares, interoperabilidad y compatibilidad entre soluciones públicas y plataformas comerciales.

Es poco probable que la identificación digital de Apple sustituya a corto plazo al DNI electrónico español o a las futuras credenciales europeas, pero puede servir como complemento para usos cotidianos: acceso a servicios online, verificación de edad en contenidos sensibles, controles en aeropuertos o identificación en comercios. Todo ello, claro está, supeditado a que la normativa nacional y europea autorice y regule estos usos, y a que los distintos actores —administraciones, empresas tecnológicas y proveedores de servicios— se pongan de acuerdo en las reglas del juego.

Un Wallet más útil de cara al futuro en España y Europa

Con la combinación de seguimiento automático de pedidos, tarjetas de embarque más completas e identificación digital, Apple refuerza la idea de que Wallet sea algo más que una carpeta ordenada de tarjetas. El objetivo es que se convierta en una cartera digital completa donde se junten pagos, viajes, compras online y, progresivamente, la acreditación de quién es el usuario.

Para los usuarios europeos, este rumbo llega en un momento en el que la discusión sobre identidades digitales públicas y privadas está especialmente viva. La UE prepara su propia cartera electrónica para unificar el acceso a servicios comunitarios, mientras que plataformas como Apple Wallet o soluciones de otros fabricantes proponen alternativas o complementos orientados a la experiencia de uso y la integración con el ecosistema del móvil.

En el día a día, estas novedades pueden traducirse en una relación más fluida con la tecnología: menos papeles en el bolsillo, menos correos que revisar a mano y más información centralizada en un entorno que muchos usuarios ya consultan constantemente. Para llegar ahí en España, harán falta acuerdos con aerolíneas, comercios, administraciones y reguladores, pero el modelo que empieza a desplegarse en otros mercados sirve de anticipo de lo que podría implantarse aquí.

Wallet se perfila como una pieza clave del ecosistema de Apple, y su evolución en iOS 26 e iOS 26.1 apunta a una dirección clara: reunir pagos, compras, viajes e identidad en un mismo lugar, con la vista puesta en que esa experiencia pueda adaptarse también a los requisitos legales y de privacidad del entorno europeo.