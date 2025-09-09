La detección de hipertensión arterial, también en modelos antiguos de Apple Watch

Apple ha dado un gran paso cuidando nuestra salud al anunciar que su nueva función de alertas de hipertensión no será exclusiva de los modelos más recientes de Apple Watch, sino que estará disponible para usuarios de modelos anteriores gracias a watchOS 26. La detección de hipertensión debutará con los Apple Watch Series 11 y Ultra 3, pero también llegará a los Apple Watch Series 9, Series 10 y Ultra 2. De este modo, más usuarios podrán beneficiarse de un monitoreo cardiovascular avanzado sin necesidad de actualizar su dispositivo inmediatamente.

¿Cómo funciona la alerta de hipertensión en Apple Watch?

La alerta de hipertensión se basa en el sensor óptico del Apple Watch, que analiza de forma pasiva la respuesta de los vasos sanguíneos a los latidos del corazón durante períodos de 30 días. El reloj utiliza un algoritmo desarrollado con métodos de aprendizaje automático y validado científicamente para detectar patrones consistentes de presión arterial elevada, enviando una notificación cuando se identifican señales persistentes. Es importante precisar que no da cifras concretas de presión, sino tendencias de riesgo a lo largo del tiempo. Está pensada para personas mayores de 22 años, que no tengan ya diagnóstico de hipertensión y no estén embarazadas.

Ventajas y limitaciones para el usuario

A diferencia de otros dispositivos que proporcionan una lectura puntual, el Apple Watch busca identificar tendencias sostenidas, orientando al usuario para que consulte a su médico y obtenga un diagnóstico preciso. Si se recibe una alerta, la app Salud permite registrar lecturas tomadas con tensiómetros tradicionales y compartir el informe con profesionales de la salud. Esta función no reemplaza las mediciones clínicas, pero sí ayuda a detectar la hipertensión, muchas veces silenciosa, en estadios tempranos y mantener mejores hábitos preventivos en personas de riesgo.

¿Por qué es relevante esta novedad en el Apple Watch?

La hipertensión afecta a más de 1.300 millones de adultos en todo el mundo y es una de las principales causas de infartos y problemas cardiovasculares. El Apple Watch se consolida así como el wearable más completo para la salud preventiva, añadiendo esta función a otras ya veteranas como el ECG, el aviso de ritmo irregular y la detección de oxígeno en sangre. Gracias a watchOS 26, Apple sigue apostando por ampliar el alcance de sus innovaciones también a modelos previos, no solo a la última generación, convirtiendo al reloj en una herramienta práctica y asequible para cuidar la salud desde la muñeca.

Disponibilidad y modelos compatibles

Las notificaciones de hipertensión estarán disponibles en los Apple Watch Series 9, Series 10, Ultra 2, Series 11 y Ultra 3, a partir de la actualización a watchOS 26 el 15 de septiembre. Esto permite que millones de usuarios accedan a estas alertas sin necesidad de comprar un reloj nuevo, una excelente noticia para quienes buscan cuidar su salud con tecnología fiable, validada y avalada tanto por estudios clínicos como por la experiencia de Apple en bienestar digital.