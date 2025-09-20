La última actualización de watchOS trae un pequeño cambio con impacto práctico: watchOS 26 informa cuando la carga no es óptima. Es un aviso pensado para dar transparencia sobre la velocidad a la que se repone la batería y ayudar a elegir mejor el cargador y la forma de enchufarlo. Igual que ocurrió antes en el iPhone, ahora el Apple Watch muestra un mensaje de “Cargador lento” cuando detecta que podría cargarse más deprisa en otras condiciones. La idea no es alarmar, sino ofrecer pistas útiles para reducir esperas en el día a día.

Qué es el aviso de cargador lento y dónde aparece en watchOS 26

El mensaje se consulta en la ruta Ajustes > Batería del Apple Watch, donde se detalla el estado de la carga. No salta como notificación intrusiva en pantalla; hay que ir a la sección de batería para verlo. Para facilitar la lectura rápida, el sistema usa colores: los casos de carga más pausada se marcan en naranja, mientras que las situaciones de carga rápida se señalan en verde. Así se entiende de un vistazo si conviene cambiar el adaptador o el cable.

Según la documentación de soporte de Apple, este aviso no indica un problema de seguridad ni un defecto. Solo señala que hay margen de mejora y que el reloj podría cargarse más deprisa con un cargador de mayor potencia o en mejores condiciones.

Usar un cargador más lento es seguro; lo único que cambia es el tiempo de espera. La advertencia es informativa y pretende evitar que te quedes colgado cuando necesitas una recarga rápida.

Cómo cargar más rápido el Apple Watch

Apple concreta varias recomendaciones para optimizar la velocidad de carga, con especial énfasis en el adaptador y la conexión directa a la corriente. En la práctica, pequeños cambios marcan la diferencia.

Usa un cargador USB‑C Power Delivery (PD) junto con el cable magnético USB‑C del Apple Watch.

junto con el del Apple Watch. Conecta el adaptador directamente a un enchufe ; evita ordenadores, puertos de coche o hubs/regletas con varios dispositivos.

; evita ordenadores, puertos de coche o hubs/regletas con varios dispositivos. Evita temperaturas extremas: el calor o el frío pueden provocar carga más lenta por protección térmica.

por protección térmica. Comprueba el cable y la base: si hay daños o suciedad , la entrega de energía puede verse afectada.

, la entrega de energía puede verse afectada. Ten en cuenta que muchos adaptadores USB‑A antiguos ofrecen menos potencia que los USB‑C PD.

Compatibilidad y novedades relacionadas

El aviso de cargador lento llega con watchOS 26 y funciona en los modelos compatibles con esta versión: Apple Watch Series 6 o posterior, SE de 2.ª generación o posterior y toda la gama Ultra.

La actualización convive con otras mejoras pensadas para el día a día: por ejemplo, ahora el iPhone puede avisarte cuando el reloj se queda sin batería y también cuando ha terminado de cargarse, algo práctico para no dejarlo más tiempo del necesario en la base.

Buenas prácticas para evitar la carga lenta

Más allá del cargador, hay hábitos que ayudan a mantener un rendimiento de carga consistente. Cuidar el contexto suele ser tan importante como elegir el adaptador adecuado.