Apple es condenada a pagar 634 millones de dólares a Masimo

En un nuevo episodio de su prolongada batalla legal, Apple se enfrenta a un revés importante: un jurado federal en California ha dictaminado que la compañía debe pagar 634 millones de dólares a Masimo por infringir una patente que cubre funciones de monitorización de oxígeno en sangre utilizadas en los relojes inteligentes Apple Watch.

Detalles del veredicto y de la patente involucrada La patente en cuestión (n.º 10,433,776) estaba relacionada con tecnología de oximetría de pulso de bajo consumo, que Masimo había desarrollado para dispositivos de monitorización médica. Apple alegaba que el Apple Watch no hace una monitorización continua del usuario, pero el tribunal consideró que ciertos modos del Apple Watch —como la notificación de frecuencia cardíaca y el modo ejercicio— caen dentro de la definición de “monitorización” que exige la patente. Apple explicó que en su dispositivo el sensor solo se activa tras 10 minutos de inactividad, lo que para ellos lo excluye de dicha categoría, pero el jurado no compartió esa interpretación. El fallo se extiende a unas 43 millones de unidades vendidas que incluían la funcionalidad, y aunque Masimo solicitó hasta 749 millones US$, el jurado fijó la cifra en 634 millones. Apple había argumentado que los daños debían limitarse a entre 3 y 6 millones de dólares.