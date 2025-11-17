Apple es condenada a pagar 634 millones de dólares a Masimo

En un nuevo episodio de su prolongada batalla legal, Apple se enfrenta a un revés importante: un jurado federal en California ha dictaminado que la compañía debe pagar 634 millones de dólares a Masimo por infringir una patente que cubre funciones de monitorización de oxígeno en sangre utilizadas en los relojes inteligentes Apple Watch.
Detalles del veredicto y de la patente involucrada
La patente en cuestión (n.º 10,433,776) estaba relacionada con tecnología de oximetría de pulso de bajo consumo, que Masimo había desarrollado para dispositivos de monitorización médica. Apple alegaba que el Apple Watch no hace una monitorización continua del usuario, pero el tribunal consideró que ciertos modos del Apple Watch —como la notificación de frecuencia cardíaca y el modo ejercicio— caen dentro de la definición de “monitorización” que exige la patente. Apple explicó que en su dispositivo el sensor solo se activa tras 10 minutos de inactividad, lo que para ellos lo excluye de dicha categoría, pero el jurado no compartió esa interpretación.
El fallo se extiende a unas 43 millones de unidades vendidas que incluían la funcionalidad, y aunque Masimo solicitó hasta 749 millones US$, el jurado fijó la cifra en 634 millones. Apple había argumentado que los daños debían limitarse a entre 3 y 6 millones de dólares.
Reacciones de Apple y Masimo
Masimo ha calificado el resultado como “una victoria significativa en nuestra continua labor por proteger nuestras innovaciones y propiedad intelectual”. Por su parte, Apple ha declarado estar en desacuerdo con el veredicto, señalando que la mayoría de las más de 25 patentes que Masimo ha querido hacer valer han sido invalidadas, y que la que ha prosperado expiró en 2022 y se basa en tecnología antigua. Las consecuencias que podría tener este veredicto son desconocidas, dado que Apple ya ha encontrado un «truco» para poder reactivar la funcionalidad en los Apple Watch de Estados Unidos (se vio obligada a desactivarla por esta denuncia de Masimo). Ahora la medición de la saturación de oxígeno no se realiza en una aplicación del Apple Watch, sino en una aplicación del iPhone (Salud) lo cual parece que ya permite su uso.