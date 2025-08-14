Apple ha anunciado oficialmente que la función de medición de saturación de oxígeno en sangre (Blood Oxygen) regresa a ciertos modelos de Apple Watch en Estados Unidos tras un periodo de ausencia por disputas legales. A partir del 14 de agosto de 2025, los usuarios estadounidenses de los Apple Watch Series 9, Series 10 y Apple Watch Ultra 2 vendidos después de la restricción de 2024 podrán activar nuevamente esta función mediante una actualización de software en su reloj y su iPhone.

¿Por qué se había desactivado la función?

En enero de 2024, Apple se vio obligada a deshabilitar la medición de oxígeno en sangre en los nuevos Apple Watch vendidos en Estados Unidos debido a una disputa de patentes con la empresa Masimo, especializada en tecnología médica. La Comisión Internacional de Comercio prohibió la importación y venta de relojes con esta función, forzando a Apple a vender dispositivos sin el sensor habilitado.

¿En qué consiste la nueva actualización?

Con la actualización a iOS 18.6.1 y watchOS 11.6.1, la función vuelve a estar disponible para los modelos afectados. Sin embargo, Apple ha rediseñado el funcionamiento para cumplir con las restricciones legales: el Apple Watch recoge los datos con sus sensores, pero el procesamiento y cálculo de los niveles de oxígeno se realiza exclusivamente en el iPhone vinculado. Los resultados aparecen en la sección Respiratoria de la app Salud del iPhone y no directamente en el reloj.

El trasfondo legal y el futuro

El regreso parcial de la función es posible gracias a un dictamen reciente de la Oficina de Aduanas de EE. UU., que autorizó a Apple a usar una variante de software compatible con la normativa mientras sigue su batalla legal con Masimo. Esta medida es considerada una solución provisional hasta resolver el litigio. Los Apple Watch adquiridos antes de 2024 o vendidos en otros países nunca perdieron esta función.