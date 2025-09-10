Apple Watch SE 3: La revolución en tu muñeca a un precio increíble

El Apple Watch SE 3 no es solo un reloj inteligente: es un compañero de vida que combina salud, fitness, conectividad y seguridad, todo potenciado por el nuevo chip S10. Con toda la carne en el asador, Apple presentó en el día de ayer la opción más asequible y nueva de su reloj inteligente. Desde funciones avanzadas de salud hasta un diseño más resistente y un Always-On display, el SE 3 se consolida como la opción ideal para quienes buscan innovación sin comprometer el valor.

Always-On Display, carga rápida y 5G: tecnología que no descansa

El Apple Watch SE 3 cuenta con una nueva pantalla Retina Always-On, gracias al potente S10 chip de doble núcleo de 64bits, con Neural Engine de 4 núcleos que permite consultar la hora y notificaciones sin levantar la muñeca o tocar la pantalla junto con una capacidad de 64GB. La cubierta de vidrio Ion-X es ahora cuatro veces más resistente a los golpes que la generación anterior, ofreciendo durabilidad sin sacrificar estilo. Está disponible en dos tamaños: 40 y 44mm en caja de aluminio en colores blanco estrella y medianoche.

Además, la batería mantiene 18 horas de uso diario y, por primera vez, incorpora carga rápida: con solo 15 minutos de carga, puedes obtener hasta 8 horas de autonomía, alcanzando un 80 % en apenas 45 minutos. Y si añades un plan celular, el SE 3 con 5G te permite llamadas, mensajes y descargas de apps y música más rápidas y eficientes, incluso sin tu iPhone cerca.

Salud avanzada al alcance de tu muñeca

El Apple Watch SE 3 eleva la salud a un nuevo nivel con métricas más detalladas y útiles:

Sleep Score : mide la calidad del sueño y ofrece recomendaciones personalizadas para mejorar el descanso.

: mide la calidad del sueño y ofrece recomendaciones personalizadas para mejorar el descanso. Sensores de temperatura en la muñeca : proporcionan información sobre tu bienestar general y enriquecen los datos de la app Vitals.

: proporcionan información sobre tu bienestar general y enriquecen los datos de la app Vitals. Estimaciones retrospectivas de ovulación : ayudan a planificar mejor ciclos y fertilidad usando los datos de temperatura.

: ayudan a planificar mejor ciclos y fertilidad usando los datos de temperatura. Notificaciones de apnea del sueño: alertan sobre patrones de respiración que podrían indicar apnea moderada o severa.

A esto se suman las funciones clásicas de salud del Apple Watch: notificaciones de frecuencia cardíaca, seguimiento de ciclo menstrual, fitness cardiovascular y herramientas de seguridad como detección de caídas, detección de choques y SOS de emergencia.

Fitness motivador con Workout Buddy y watchOS 26

El SE 3 ofrece motivación diaria y seguimiento exhaustivo de tus entrenamientos. La app Actividad te anima a completar tus anillos de Movimiento, Ejercicio y De pie, mientras que Fitness monitoriza con precisión tus pulsaciones, calorías y progreso general.

Con watchOS 26, llega Workout Buddy, que usa Apple Intelligence para analizar tu historial de entrenamiento y ofrecer motivación hablada personalizada durante tus rutinas. Además, puedes programar música y podcasts para acompañar cada sesión, adaptando automáticamente la selección a tu tipo de entrenamiento y preferencias.

La nueva interfaz de la app facilita la creación y personalización de entrenamientos, incluyendo vistas de entrenamiento, rutas, ritmos y más, todo sincronizado con la app Fitness del iPhone.

watchOS 26 y la nueva experiencia visual

Tal y como llevamos viendo desde el mes de junio de este año, desde la WWDC25, también estará disponible en este nuevo dispositivo watchOS 26 de forma nativa que permite transformar la experiencia del SE 3:

Liquid Glass : diseño de software vibrante y expresivo en la esfera Photos y widgets Smart Stack.

: diseño de software vibrante y expresivo en la esfera Photos y widgets Smart Stack. Nuevas esferas: Flow y Exactograph, además de actualizaciones en más de 20 esferas que muestran segundos en tiempo real.

Flow y Exactograph, además de actualizaciones en más de 20 esferas que muestran segundos en tiempo real. Traducción en vivo y respuestas inteligentes en Mensajes : traducción automática de textos y sugerencias de acciones contextuales.

: traducción automática de textos y sugerencias de acciones contextuales. Notas, Call Screening y Hold Assist: más control sobre llamadas, mensajes y notas directamente desde la muñeca.

Estas funciones combinan belleza, inteligencia y utilidad para que tu reloj sea más que un accesorio, sino un asistente diario.

Diseño responsable y disponibilidad

El Apple Watch SE 3 está disponible en 40 mm y 44 mm, con colores blanco estrella y medianoche en aluminio reciclado. Cumple con la ambiciosa meta Apple 2030 de neutralidad de carbono, fabricado con materiales reciclados, electricidad 100 % renovable y empaques reciclables.

El SE 3 se puede reservar a partir hoy desde la Apple Store Online, con disponibilidad a partir del 19 de septiembre, y tiene un precio inicial de 269 euros en su versión sin conectividad a redes de datos a través de eSIM, y 314 euros en versión GPS+celular. Además, ofrece soporte AppleCare para proteger tu dispositivo y batería, accidentes y robo.