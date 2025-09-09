Apple ha presentado el Apple Watch SE 3, la nueva generación de su reloj inteligente más accesible. El dispositivo incorpora por primera vez la pantalla siempre activa, un chip S10 más potente y compatibilidad con gestos de control con una sola mano, acercando varias funciones premium al modelo más asequible de la gama.

En el apartado de salud, el Watch SE 3 incluye notificaciones de frecuencia cardiaca, detección de caídas y choques, así como un sensor de temperatura capaz de estimar la ovulación y aportar datos a la app de signos vitales. También estrena alertas de apnea del sueño y puntuaciones de descanso, funciones que hasta ahora estaban reservadas a los modelos de gama alta.

La autonomía se mantiene en 18 horas, pero gracias a una mayor eficiencia energética y a la carga rápida, el reloj puede alcanzar hasta 8 horas de uso con solo 15 minutos de carga, el doble de velocidad que la generación anterior.

El diseño se mantiene en aluminio 100% reciclado y estará disponible en dos acabados: blanco estelar y medianoche. Con esta actualización, Apple refuerza la posición del Watch SE como puerta de entrada a su ecosistema de relojes inteligentes, con un equilibrio entre precio y prestaciones.