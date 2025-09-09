Apple Watch Series 11: Ahora con sensor de presión arterial

Apple acaba de presentar oficialmente el nuevo Apple Watch Series 11, que ya está disponible y llega cargado de novedades centradas en diseño, conectividad y salud. Este modelo se convierte en el más delgado de la gama, incorporando un vidrio con revestimiento cerámico que duplica la resistencia frente a golpes y arañazos. Entre las mejoras más destacadas se encuentra la conectividad 5G, una autonomía de hasta 24 horas de uso y la inclusión de watchOS 26, el sistema operativo que renueva por completo la experiencia con nuevas esferas dinámicas, control por gestos, notas integradas, traducción en vivo y la ayuda inteligente de Workout Buddy.

El Apple Watch Series 11 estrena un chip S11 más compacto y eficiente, lo que permite mayor fluidez y un mejor aprovechamiento energético para alcanzar la jornada completa de uso sin comprometer el rendimiento. La conectividad 5G en algunos modelos abre la puerta a una experiencia más rápida y estable, ideal para quienes buscan independencia del iPhone.

En el apartado de salud, el dispositivo suma nuevas métricas avanzadas de sueño, un control más detallado de la salud cardíaca y, como gran novedad, un sensor de tensión arterial integrado que ofrece mediciones rápidas directamente desde la muñeca. Estas funciones se complementan con alertas tempranas en caso de hipertensión y la posibilidad de compartir informes médicos de manera sencilla. Además, el reloj llega con dos nuevas esferas exclusivas, que aprovechan los efectos del rediseño gráfico de watchOS 26.

Con el lanzamiento del Series 11, Apple refuerza su apuesta por el Apple Watch como el dispositivo de referencia en el cuidado de la salud y la conectividad personal. El nuevo diseño más fino, la resistencia mejorada y la autonomía de 24 horas lo convierten en un modelo equilibrado entre estilo y practicidad. Sumado al estreno de watchOS 26, con esferas renovadas y funciones potenciadas por inteligencia artificial, el Series 11 se posiciona como una de las actualizaciones más completas de la línea. Disponible desde hoy, llega acompañado del iPhone 17 y marca un paso firme hacia un ecosistema cada vez más integrado y útil en el día a día.