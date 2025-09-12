Apple Watch Series 11, estas son todas las novedades

Cada septiembre, Apple convierte su evento anual en una cita obligada para los amantes de la tecnología. Y este año, entre las novedades presentadas, uno de los protagonistas ha sido el Apple Watch Series 11, la nueva generación del reloj inteligente más popular del mundo.

A simple vista puede parecer continuista, con un diseño muy parecido al de su predecesor, pero lo interesante está en el interior: nuevas funciones de salud como la detección de hipertensión, mejoras en la monitorización del sueño, sensores reforzados y una autonomía que se estira un poco más, aunque sin cambios en el procesador. Todo ello lo convierte en una evolución pensada para quienes quieren un smartwatch completo, fiable y más inteligente, sin necesidad de dar el salto al modelo Ultra.

Sin grandes novedades a nivel de diseño

El Apple Watch Series 11 continúa con las líneas de diseño que ya vimos en el Series 10, manteniendo los tamaños de caja de 42 mm y 46 mm. Las dimensiones se especifican como 42 × 36 × 9,7 mm para la versión de 42 mm, y 46 × 39 × 9,7 mm para la de 46 mm. En cuanto al peso, varía según material y conectividad: el modelo más ligero (aluminio, versión GPS + LTE en 42 mm) pesa unos 29,7 gramos, mientras que el más pesado (titanio en 46 mm) alcanza los 43,1 gramos.

En materiales, Apple ofrece versiones en aluminio y titanio. La versión de aluminio cuenta con vidrio delantero Ion-X, mientras que el modelo en titanio utiliza cristal de zafiro, más resistente frente a arañazos.

La pantalla es Retina LTPO3 OLED, con gran ángulo de visión. El brillo máximo llega hasta los 2.000 nits, y el brillo mínimo baja hasta 1 nit, ideal para uso nocturno o discreto. Incluye la función de pantalla siempre activa. Además, Apple ha logrado hacer el Series 11 más delgado, gracias en parte al nuevo cristal protector Ion-X que lo vuelve el doble de resistente a los arañazos respecto al Series 10 en la versión de aluminio.

Por último, el reloj conserva resistencia al agua hasta 50 metros y protección frente al polvo con certificación IP6X, lo que garantiza su durabilidad en situaciones cotidianas y deportivas exigentes.

Menos novedades si hablamos de procesamiento

En lo que respecta al procesador, el Series 11 mantiene el chip Apple S10 sin grandes cambios en su arquitectura. No hay un salto en rendimiento de CPU, aunque sí se conserva el chip U2 para banda ultraancha, que facilita una localización más precisa de dispositivos dentro del ecosistema Apple.

En conectividad, ofrece versiones Wi-Fi y versiones con conectividad celular (LTE/UMTS). También incluye Bluetooth 5.3, GPS (L1), y soporte para GNSS como Galileo y BeiDou.

Una de las mejoras más destacadas está en la autonomía. El Apple Watch Series 11 promete hasta 24 horas de uso normal, pero en modo de bajo consumo puede llegar a 38 horas, una cifra que supone un respiro adicional frente a generaciones anteriores. La carga rápida también se mantiene: es capaz de alcanzar el 80 % en apenas 30 minutos.

El almacenamiento sigue siendo de 64 GB, espacio más que suficiente para aplicaciones, música o datos de salud recopilados por los sensores.

La salud sigue siendo lo más importante

Apple ha puesto un foco claro en salud con el Series 11, incluyendo dos novedades principales que lo diferencian de generaciones anteriores.

Por un lado, está la alerta de hipertensión. El reloj aplica algoritmos de aprendizaje automático, analizando los datos acumulados durante los últimos 30 días, para detectar patrones que puedan ser indicativos de hipertensión. No se trata de un tensiómetro médico (y además, no funcionará en la Unión Europea), pero sí de una alerta preventiva que puede ayudar a los usuarios a prestar más atención a su presión arterial y consultar con un especialista en caso necesario. Esta característica llegará a más de 150 países desde el lanzamiento.

Por otro lado, el Series 11 incorpora una puntuación de sueño renovada. A diferencia de las métricas anteriores, esta función ofrece un resumen fácil de entender sobre la calidad del descanso, teniendo en cuenta la duración de cada fase del sueño (ligero, profundo y REM). De esta manera, el usuario no solo sabe cuánto ha dormido, sino también cómo ha dormido, y recibe sugerencias sobre cómo mejorar su descanso.

Estas dos novedades refuerzan la estrategia de Apple de convertir su reloj en una herramienta de salud preventiva, más allá de ser un accesorio deportivo o de conectividad.

Nuevas correas y esferas

El Apple Watch Series 11 también apuesta por la personalización. Se han renovado algunos acabados y materiales, y se ofrecen nuevas opciones de color tanto en las cajas como en las correas.

Los modelos en aluminio están disponibles en tonos oro rosa, plata, gris espacial y negro, mientras que los acabados en titanio se pueden adquirir en dorado, natural y pizarra.

En cuanto a la pantalla, aunque no se han anunciado esferas exclusivas solo para este modelo, la mejor visibilidad y el brillo mejorado permiten que las esferas actuales se aprovechen al máximo, especialmente en exteriores. Como es habitual, Apple también lanza nuevas colecciones de correas compatibles con este y otros modelos, ampliando así las posibilidades de personalización estética.

Precios y lanzamiento

El Apple Watch Series 11 se ofrecerá en España en varias configuraciones según tamaño y conectividad:

Versión de 42 mm solo Wi-Fi : 449 euros.

Versión de 46 mm solo Wi-Fi : 479 euros.

Versión de 42 mm Wi-Fi + Celular : 569 euros.

Versión de 46 mm Wi-Fi + Celular: 599 euros.

Las reservas comenzaron el mismo día de su presentación, y estará disponible en tiendas oficiales y distribuidores autorizados a partir del 19 de septiembre de 2025.

El Apple Watch Series 11 representa una evolución continuista pero necesaria dentro de la línea estándar de relojes de Apple. No estrena procesador ni un rediseño radical, pero sí ofrece mejoras valiosas: más autonomía, mayor resistencia en los materiales, mejor monitorización de la salud y nuevas métricas que convierten al reloj en una herramienta preventiva y de bienestar.

Su precio, que parte de los 449 euros en España, lo convierte en una opción sólida para usuarios que buscan equilibrio entre funciones avanzadas, autonomía suficiente y un diseño reconocible que sigue marcando tendencia.

Si embargo, para la mayoría de medios tech, este Apple Watch Series 11 nos ha parecido una verdadera decepción a nivel «novedades».