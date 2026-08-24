Todo lo que sabemos del próximo Apple Watch 12

Apple presentará previsiblemente el nuevo Apple Watch Series 12 durante su tradicional evento de septiembre. A pocas semanas de su anuncio oficial, los principales filtradores y fuentes de la cadena de suministro coinciden en que será una actualización de carácter continuista en lo estético, centrando los cambios más relevantes en el hardware interno.

Continuidad en el diseño exterior y opción en cerámica

La compañía mantendrá la línea visual introducida en 2024, completando así el ciclo habitual de tres generaciones consecutivas con el mismo chasis. No se esperan cambios estructurales significativos en las dimensiones de la caja, aunque sí novedades en acabados y materiales:

Regreso de la caja de cerámica: Los reportes apuntan al retorno del acabado cerámico como opción prémium por encima del titanio, un material ausente en el catálogo desde hace seis años.

Los reportes apuntan al retorno del acabado cerámico como opción prémium por encima del titanio, un material ausente en el catálogo desde hace seis años. Nuevos colores y correas: Actualización de la gama cromática habitual y nuevos accesorios para acompañar el lanzamiento.

Salto de procesador, mayor autonomía y salud

Tras mantener prácticamente el mismo procesador durante 3 generaciones, el Series 12 estrenará previsiblemente un nuevo chip procesador (S11 o S12 si quieren que se asocie al modelo del Apple Watch), lo que supondrá el primer avance técnico notable en rendimiento y eficiencia para el reloj en varios años.

En el apartado de autonomía y sensores, las previsiones señalan mejoras orientadas al uso diario:

Batería de mayor capacidad: Apple busca incrementar la duración por carga mediante una celda físicamente más grande y optimizaciones energéticas en los componentes internos.

Apple busca incrementar la duración por carga mediante una celda físicamente más grande y optimizaciones energéticas en los componentes internos. Nuevas funciones de salud: Se baraja la llegada de un sistema de notificaciones de presión arterial (pendiente de autorización regulatoria) y mejoras en los sensores biométricos integrados en la caja.

Por el contrario, rumores aislados sobre la inclusión de Touch ID bajo la pantalla o la integración de sensores dentro de las propias correas se consideran altamente improbables para esta generación.

Disponibilidad y acompañantes de gama

El Apple Watch Series 12 debutará junto al Apple Watch Ultra 4 y la nueva gama de teléfonos de la marca, mientras que el modelo Apple Watch SE no contaría con renovación este año.

¿Consideras suficientes las mejoras internas de batería y procesador para actualizar tu reloj actual, o prefieres esperar a un rediseño completo?