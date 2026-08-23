Después de varios años en los que el Apple Watch se quedó en una fase de mejoras menores, todo apunta a que la próxima generación llegará con un avance de los que marcan diferencia. Las fuentes más solventes en el mundo de la manzana llevan semanas deslizando detalles sobre el Apple Watch Series 12 y el nuevo Ultra 4, y hay una idea que se repite una y otra vez: un procesador totalmente renovado, pensado para dar soporte a la inteligencia artificial que ya está llamando a la puerta.

La compañía aún no ha confirmado nada de manera oficial, pero la coincidencia de distintas informaciones entre los filtradores hace que el rumor tenga cada vez más base. Además, no todo queda ahí: hay señales de que un acabado clásico, el de la caja de cerámica, podría volver para sorprender a los que consideran que el reloj premium no ha vuelto a ser igual desde que desapareció.

Un chip para romper la tendencia

El procesador es una de las asignaturas pendientes del reloj de Apple. En el año 2023 llegó el chip S9, y desde entonces no se ha producido una gran revolución interna. El año pasado, tanto el Series 11 como el Ultra 3 equipaban exactamente el mismo S10, que no era más que una actualización menor. Por eso, ahora que se habla de un S11 o S12, el interés ha repuntado, porque se espera que al fin haya una subida de potencia evidente en el día a día.

Según los datos que manejamos, este nuevo procesador estará construido específicamente para ejecutar tareas de inteligencia artificial, y no solo en modo de paso sino con una arquitectura que permita al reloj procesar sin depender tanto del iPhone. Un cambio así se nota en la rapidez al abrir aplicaciones, en los datos de salud y en la fluidez del sistema. Ya era hora de que la compañía dejara de dar concesiones y pusiera el Watch a la altura de sus equipos de gama alta.

watchOS 27: la era Siri con IA

El avance en el hardware no se puede entender sin el software. La próxima versión del sistema, watchOS 27, traerá por fin a Siri de verdad con inteligencia artificial, no una versión recortada como se había rumoreado antes. El asistente será completo y capaz de resolver tareas complejas desde la muñeca. En las pruebas beta, los usuarios notan que Siri se comporta con cierta torpeza en los relojes actuales, lo que delata que los chips actuales se quedan pequeños. Con los nuevos procesadores, se espera que la comunicación sea rápida y natural.

No es casualidad que watchOS 27 deje fuera de la lista de compatibles a varios relojes que hoy siguen vendiéndose de segunda mano. La exigencia de la IA es alta, y en la gestión del rendimiento no hay atajos. Para tener el entorno a largo plazo y dar a los usuarios una experiencia completa, la marca está poniendo límites a la tecnología vieja, marcando el fin de ciclo para modelos recientes de Apple Watch. Todo esto hace que la generación que viene tenga un papel clave en la transformación del reloj como herramienta asistencial y de ocio.

Consecuencias para el uso diario

Con semejante salto en el procesador, es lógico preguntarse cómo se va a notar en el bolsillo. La respuesta es que no solo en la velocidad de arranque de las aplicaciones, sino en la manera en la que el reloj interpreta el sueño, la actividad y las constantes vitales. La diferencia de tener un chip eficiente con nuevos núcleos hará que las funciones avanzadas de salud se calculen al momento. Y eso, para muchos usuarios, es la principal razón de tener un dispositivo de este tipo.

También hay una vertiente en la que no se habla tanto: la duración de la batería. Apple siempre ha sabido gestionar el consumo, y los expertos confían en que este chip nuevo no reviente la autonomía de los anteriores. Incluso podría mantenerse igual que en generaciones previas, pero con un trabajo mucho más potente. Con el paso de los días, la percepción de que el reloj es más rápido y eficiente se convertirá en algo evidente.

La cerámica regresa al catálogo

Pero no solo de rendimiento vive el reloj. Después de seis años fuera, se habla de que el Apple Watch Series 12 recuperará la caja de cerámica, esa edición que hasta 2020 formó parte del catálogo y que siempre fue sinónimo de lujo y de resistencia. La filtración más reciente del coleccionista Kosutami ha sido muy clara al respecto, y ese rumor encaja con lo que el periodista Mark Gurman comentó en su momento de que la empresa barajaba traer de vuelta este acabado. Sería una carcasa blanca, compuesta de zirconia y alúmina, que multiplica por cuatro la dureza del acero inoxidable.

Parece que esta variante será la más cara, quizá por encima de la del iPhone y de los Ultra. Hace no tanto costaba más de 1.300 euros, así que no será un modelo para el gran público. Pero el hecho de que se recupere un diseño que hizo historia entre los coleccionistas es una señal de que la compañía quiere dar sorpresas en su línea más exclusiva. Habrá que ver si se queda como una serie limitada o si la tendencia se prolonga en el futuro.

Cuándo y a qué precio

La presentación de los nuevos relojes está más cerca de lo que parece. Es casi seguro que, durante el evento de septiembre, Apple desvele al Apple Watch Series 12 y el Ultra 4 junto con los iPhone 18 y el primer plegable. En el mercado español, se rumorea que el Ultra 4 mantendrá un precio cercano a los 900 euros, mientras que la serie 12 podría subir algo, sobre todo si se añade una opción con caja de cerámica. No hay nada confirmado, pero la posición que está tomando en Europa podría marcar una diferencia frente a la competencia.

Todo esto no es más que un vistazo sobre lo que podría ser la próxima generación. La falta de confirmación oficial mantiene la esperanza, y muchas especulaciones deberían resolverse en unos pocos meses. La clave es que esta vez no se trata de una simple puesta al día de componentes; hay un salto que sienta bases para la inteligencia artificial y para nuevas funciones que todavía ni imaginamos.

De cualquier manera, lo que está claro es que Apple ha puesto en marcha una revolución que no se veía en su reloj desde hace años. Los aficionados y los usuarios serios miran con ojos positivos el cambio, y aunque siempre esté un tema de dudas y de precios, el interés por las novedades es lo más alto. Todas las señales apuntan a que los próximos dispositivos traerán el equilibrio perfecto entre rendimiento y una línea de diseño que volverá a llamar la atención, incluso para los que ya habían perdido la ilusión por este producto.