Apple Watch Ultra 3, más potente y más novedoso

Apple ha presentado el nuevo Apple Watch Ultra 3, el reloj más avanzado y robusto de su catálogo, que llega con mejoras clave en conectividad, autonomía y diseño. Aunque mantiene el aspecto característico de la gama y los acabados en titanio reciclado, el Ultra 3 incorpora una pantalla ligeramente más grande y una nueva esfera exclusiva que aprovecha al máximo el espacio adicional. Este modelo destaca además por incluir la posibilidad de enviar mensajes de emergencia vía satélite, ampliando así la seguridad de los usuarios en entornos sin cobertura móvil, y refuerza su autonomía con hasta 42 horas de uso continuo.

Entre las novedades más importantes, el Apple Watch Ultra 3 estrena un sistema de GPS mejorado, pensado para ofrecer mayor precisión en rutas y actividades deportivas al aire libre. También se ha integrado carga rápida, lo que permite disponer de varias horas de uso con solo unos minutos de conexión. En cuanto a personalización, el reloj mantiene los acabados en titanio reciclado, pero estrena nuevas correas en colores verde, negro y azul, además de una elegante colección Hermès que refuerza su carácter premium. La nueva esfera, diseñada en exclusiva para este modelo, ofrece información avanzada y accesos directos para actividades deportivas y de aventura. La gran estrella, sin embargo, es la capacidad de enviar mensajes y alertas de emergencia vía satélite, una función pensada para quienes practican deportes extremos o se desplazan por zonas remotas sin cobertura.

El Apple Watch Ultra 3 se consolida como la opción más completa para los usuarios que buscan un reloj deportivo de alto rendimiento, con gran resistencia y las funciones más avanzadas de la gama. La combinación de autonomía mejorada, carga rápida, GPS optimizado y conectividad satelital lo convierten en una herramienta imprescindible tanto para atletas como para aventureros. Con su nueva esfera y opciones de correas, mantiene la estética robusta pero elegante que caracteriza a la familia Ultra. Disponible desde hoy, el Ultra 3 acompaña al lanzamiento del Series 11 y completa la renovación de la línea de relojes inteligentes de Apple para este año.