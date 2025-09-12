Apple Watch Ultra 3, todo lo que debes saber sobre este «titán»

La presentación del Apple Watch Ultra 3, celebrada el 9 de septiembre de 2025 durante el evento anual de la compañía, ha supuesto uno de los anuncios más esperados por los seguidores de la marca. La familia Ultra, orientada a deportistas, aventureros y profesionales que requieren un dispositivo robusto y autónomo, llevaba desde 2023 sin renovarse, y el nuevo modelo llega con mejoras sustanciales en casi todos los apartados.

Apple ha apostado por mantener la esencia de los modelos anteriores (un reloj grande, resistente y con capacidades avanzadas de seguimiento deportivo y de salud) pero añadiendo innovaciones que lo diferencian claramente: una pantalla más grande y luminosa, batería optimizada, sensores más precisos y, sobre todo, la conectividad satelital, que lo convierte en un compañero de seguridad incluso en entornos donde no hay cobertura móvil.

Con un precio en España de 899 euros y dos acabados en titanio, el Ultra 3 se consolida como el reloj inteligente más ambicioso del catálogo de Apple, pensado no solo como un accesorio, sino como una herramienta fiable para quienes llevan la tecnología al límite.

Mismo diseño, mismos materiales, o casi…

El diseño del Apple Watch Ultra 3 mantiene la reconocible caja de 49 mm, un tamaño considerable que lo diferencia claramente del resto de la familia Apple Watch. Sin embargo, no es solo una cuestión de estética: este tamaño permite alojar una batería de mayor capacidad, una pantalla más grande y sensores adicionales, sin sacrificar resistencia.

Uno de los puntos más destacados es el uso del titanio 100 % reciclado en su construcción. Apple ha dado un paso adelante en sostenibilidad al fabricar la carcasa mediante impresión 3D, un proceso que reduce notablemente el desperdicio de material y, al mismo tiempo, ofrece un acabado de gran calidad y resistencia. El titanio se mantiene como el material estrella por su ligereza y durabilidad, ideal para un reloj que está diseñado para soportar condiciones extremas.

En cuanto al peso, el reloj se mantiene en torno a los 61 gramos (sin correa), una cifra elevada respecto a modelos como el Apple Watch Series 11, pero asumible para un dispositivo que apuesta por la resistencia antes que por la discreción.

La pantalla es otro de los apartados donde más se nota la evolución: se trata de un panel Retina LTPO OLED de 1,99 pulgadas, con una resolución de 502 × 410 píxeles y un brillo máximo de 3.000 nits. Esto supone un incremento notable respecto a las generaciones previas, lo que se traduce en una mejor visibilidad bajo la luz del sol y en situaciones de alta luminosidad ambiental, como la nieve o el mar. El ángulo de visión también ha sido optimizado, lo que facilita la lectura desde diferentes posiciones de la muñeca.

El cristal frontal está fabricado en zafiro, un material de gran dureza que protege contra arañazos y golpes, mientras que el cuerpo del reloj está certificado con resistencia al polvo IP6X, cumple el estándar militar MIL-STD 810 y mantiene la capacidad de sumergirse hasta 40 metros, convirtiéndolo en un aliado perfecto para buceadores recreativos.

Más potencia y más sensores

Si en diseño y materiales Apple ha cuidado cada detalle, en el interior del Ultra 3 también encontramos una notable evolución. Este dispositivo viene acompañado de un Neural Engine de cuatro núcleos, que mejora la eficiencia energética y la capacidad de ejecutar algoritmos de inteligencia artificial en el propio dispositivo. Esto permite, por ejemplo, que la nueva función Workout Buddy analice en tiempo real los entrenamientos y sugiera ajustes en la intensidad o en la técnica, sin necesidad de depender de la nube.

En cuanto a sensores, el Apple Watch Ultra 3 incluye todos los que cabría esperar de un dispositivo de gama alta:

Sensor óptico de frecuencia cardiaca de tercera generación.

Sensor eléctrico de frecuencia cardiaca , capaz de realizar electrocardiogramas (ECG).

Sensor de oxígeno en sangre (SpO₂) .

Acelerómetro y giroscopio de alta precisión.

Altímetro barométrico .

GPS de doble frecuencia , ideal para entornos urbanos con edificios altos o zonas de montaña con cobertura satelital complicada.

Brújula digital y sensor de luz ambiental .

Sensor de temperatura corporal y ambiental.

Una de las novedades más destacadas en el apartado de salud es la incorporación de un sistema de detección de hipertensión, que no sustituye a un tensiómetro médico, pero sí es capaz de registrar variaciones persistentes en la presión arterial y enviar alertas preventivas al usuario. Asimismo, el análisis del sueño ha sido mejorado con una puntuación de descanso que ofrece un resumen fácil de entender sobre la calidad de las diferentes fases.

La autonomía es otro punto fuerte: el Ultra 3 promete 42 horas de uso normal, lo que representa una ligera mejora respecto al modelo anterior. Además, en modo de bajo consumo, puede alcanzar hasta 72 horas, una cifra difícil de encontrar en otros relojes inteligentes de gama alta. Esto lo convierte en un aliado perfecto para expediciones largas o viajes donde no siempre se tiene acceso a un cargador.

Llega la conectividad satelital

Sin duda, la función estrella del Apple Watch Ultra 3 es su conectividad satelital, una característica que hasta ahora estaba reservada al iPhone y que da al reloj un nivel de independencia sin precedentes.

Gracias a esta función, el usuario puede enviar mensajes de emergencia o su ubicación incluso en zonas sin cobertura móvil ni Wi-Fi. En la práctica, esto significa que un excursionista perdido en la montaña, un navegante en alta mar o un viajero en regiones remotas podrá contar con una vía de comunicación en caso de necesidad.

Además, el reloj estrena compatibilidad con redes 5G mediante el estándar RedCap, diseñado específicamente para dispositivos wearables. Esta tecnología ofrece velocidades de conexión más rápidas y mayor eficiencia energética respecto al LTE tradicional, garantizando que la conectividad avanzada no penalice en exceso la autonomía del dispositivo.

El Ultra 3 también integra eSIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 LE, NFC y el nuevo chip U2 de banda ultraancha, que permite localizar con gran precisión otros dispositivos Apple compatibles. En conjunto, el reloj ofrece una de las configuraciones de conectividad más completas que existen en un dispositivo de muñeca.

¿Cuánto cuesta y cuándo llega?

El Apple Watch Ultra 3 llega al mercado el 19 de septiembre de 2025, aunque las reservas se abrieron el día 12 de septiembre. Su precio en España se sitúa en 899 euros, exactamente el mismo que tuvo el Ultra 2 en su lanzamiento, una estrategia que demuestra la intención de Apple de mantener esta gama en un rango de precio estable pese a las mejoras introducidas.

Estará disponible en dos acabados —titanio natural y titanio negro— y con nuevas correas optimizadas para actividades deportivas, de montaña y submarinas. Apple también garantiza la compatibilidad con correas de generaciones anteriores, un detalle que los usuarios habituales de la gama apreciarán.

Con este posicionamiento, Apple refuerza la idea de que el Ultra no es un reloj para todo el mundo, sino para un perfil muy concreto: quienes buscan la máxima durabilidad, seguridad y autonomía en un reloj inteligente. A cambio, ofrece un dispositivo que no solo compite con otros smartwatches, sino que también se convierte en una herramienta de supervivencia en entornos extremos.

¿Merece la pena?

El Apple Watch Ultra 3 no es un simple accesorio tecnológico, sino un dispositivo diseñado para marcar la diferencia en situaciones donde la fiabilidad y la autonomía son esenciales. Con mejoras en pantalla, sensores, materiales y sobre todo en conectividad, se consolida como el reloj inteligente más completo y avanzado de Apple hasta la fecha.

Su precio de 899 euros en España lo coloca en la gama más alta del mercado, pero quienes realmente vayan a aprovechar su resistencia, sus funciones de salud y su conectividad satelital encontrarán en él un compañero difícil de igualar.

El Ultra 3 demuestra que Apple sigue apostando por la innovación en wearables, y confirma que el reloj ya no es un mero complemento para el iPhone: ahora es una herramienta autónoma capaz de salvar vidas en entornos extremos.