Queda muy poco para que Apple celebre su keynote de septiembre y, más allá de los nuevos iPhone, uno de los protagonistas silenciosos será el Apple Watch Ultra 4. Aunque la compañía no ha confirmado nada de forma oficial, distintos informes coinciden en que estamos ante una actualización continuista por fuera, pero con cambios relevantes en el interior, especialmente en salud y rendimiento.

Las filtraciones de periodistas y analistas con buen historial, como Mark Gurman, permiten empezar a dibujar qué podemos esperar de este nuevo reloj orientado a deporte y actividades al aire libre. El consenso es claro: el diseño apenas variará, pero habrá un nuevo procesador, mejoras en la monitorización cardiaca y una apuesta fuerte por las métricas de bienestar para competir con propuestas como Oura o Whoop.

Presentación y posición en la gama

Si no hay cambios de última hora, el Apple Watch Ultra 4 se presentará el 9 de septiembre en el evento de Apple en Cupertino, compartiendo escenario con los iPhone 18 Pro y el resto de la nueva generación de relojes. Distintas fuentes apuntan a que, este año, la gama quedará centrada en el Apple Watch Series 12 y el nuevo modelo Ultra, sin un Apple Watch SE de cuarta generación.

Este movimiento dejaría al Ultra 4 como opción tope de gama para quienes buscan el reloj más completo de la marca. La estrategia de Apple pasaría por reforzar la diferenciación entre el Ultra y los modelos estándar con mejoras en sensores, autonomía y funciones avanzadas de deporte y salud, manteniendo a la vez la compatibilidad con el ecosistema de watchOS 27.

En España y Europa, donde los Apple Watch Ultra anteriores ya se han posicionado como dispositivos de nicho para usuarios exigentes, todo apunta a que este modelo seguirá situándose en la franja de precio más alta del catálogo. Aunque no hay cifras oficiales, varios analistas coinciden en que, con el contexto actual de costes, es difícil que el nuevo Ultra 4 llegue más barato que su predecesor.

Diseño continuista y materiales

Prácticamente todas las filtraciones coinciden en que no veremos un rediseño radical del Apple Watch Ultra 4. La carcasa mantendría la estética robusta que ya conocemos: líneas marcadas, botones físicos prominentes (incluido el botón de acción lateral) y una pantalla grande con modo siempre encendido. No se esperan cambios drásticos en forma o tamaño, más allá de posibles ajustes menores de peso o milímetros.

Del mismo modo, los informes descartan la llegada de Touch ID integrado en el reloj. A pesar de que se había rumoreado la posibilidad de un lector de huellas, las fuentes que han revisado el hardware en desarrollo no han encontrado indicios de esta función ni en el Ultra 4 ni en el Series 12, por lo que el desbloqueo seguiría confiando en el código numérico y la integración con el iPhone.

En cuanto a las correas, se mantendrían los mismos sistemas de anclaje y tipos de materiales habituales: silicona, nylon y opciones metálicas, con nuevos colores y combinaciones pensadas para esta generación. Todo indica que Apple no modificará el mecanismo de enganche, lo que permitiría reutilizar las correas de generaciones anteriores tanto en el Ultra 4 como en el Series 12.

Donde sí se espera una novedad estética, aunque más ligada al Series 12 que al modelo Ultra, es en el regreso de la cerámica. Varios informes, respaldados por Mark Gurman, apuntan a que Apple está probando versiones con carcasa cerámica en blanco y gris oscuro para el modelo estándar. Esta opción mantendría la estrategia de ofrecer un acabado muy premium y resistente a los arañazos para un segmento de precio alto, mientras que el Ultra seguiría apostando por materiales como el titanio para priorizar robustez.

Nuevo chip y salto en rendimiento

El cambio más relevante del Ultra 4 estaría en su interior. Los actuales Apple Watch Series 11 y Ultra 3 montan un chip S10 heredero del S9, lo que en la práctica ha significado varios años con un rendimiento muy contenido. Las filtraciones más recientes coinciden en que el Ultra 4 estrenará una nueva generación de procesador, referida como S11 o directamente como S12 según la fuente, pero con un mensaje común: esta vez sí habrá una mejora clara de potencia y eficiencia.

No se trata solo de que el reloj vaya más fluido en menús y aplicaciones, algo que ya está bastante pulido en los modelos actuales. El objetivo de Apple sería aprovechar este salto de rendimiento para alimentar nuevos sensores, procesar más datos de salud en tiempo real, mejorar la autonomía y habilitar funciones de inteligencia artificial a nivel local sin depender tanto del iPhone.

En el caso concreto del Apple Watch Ultra 4, este nuevo chip podría traducirse en una gestión más eficiente de la batería cuando utilizamos funciones intensivas como el GPS de alta precisión, los modos de deporte avanzados o la nueva monitorización cardiaca continua. Varios análisis comparativos señalan que, en un reloj de este tipo, una mejora de eficiencia compensa mucho más que un simple aumento de velocidad en la interfaz.

De momento, ninguna filtración habla de un cambio masivo en la pantalla del Ultra 4, más allá de lo que pueda aportar el nuevo procesador en brillo máximo, comportamiento del modo always-on y optimización energética. La idea sería refinar lo que ya funciona en el Ultra 3, que ya cuenta con uno de los paneles más destacados del mercado de relojes deportivos.

Sensor de ritmo cardiaco 24/7 y nuevo enfoque en salud

El gran titular de esta generación estaría en el apartado de salud y monitorización. Varios informes coinciden en que Apple está probando un nuevo sistema de medición que permitiría registrar el ritmo cardiaco de manera continua durante las 24 horas del día, no solo cuando iniciamos un entrenamiento o a intervalos regulares como ocurre ahora.

Actualmente, el Apple Watch toma mediciones puntuales a lo largo del día para ahorrar batería, y solo registra el pulso de forma constante al activar un modo de ejercicio. Con el Ultra 4 y el Series 12, Apple estaría ensayando un sensor o una combinación de sensores capaz de mantener la vigilancia cardiaca 24/7 sin convertir la parte trasera del reloj en un foco de luz verde permanente ni agotar la batería en pocas horas.

La información que se ha filtrado apunta a algún tipo de medición de baja carga energética y sin emisión constante de luz, que se complementaría con el sistema óptico tradicional para los momentos de mayor intensidad. Esta solución permitiría registrar tendencias de frecuencia cardiaca con mucho más detalle, algo clave para interpretar el estado de recuperación y el estrés del organismo.

A partir de estos datos, Apple planea una renovación de sus aplicaciones de Salud y Fitness, tanto en el iPhone como en el propio reloj. La idea es dejar de centrarse únicamente en anillos, pasos y calorías para acercarse a modelos como Oura o Whoop, ofreciendo métricas más interpretativas relacionadas con el bienestar general: calidad del descanso, preparación diaria para el esfuerzo, fatiga acumulada o recomendaciones sobre cuándo conviene levantar el pie del acelerador.

Estas funciones llegarían ligadas a una fase avanzada de iOS 27 y watchOS 27, y todavía hay dudas sobre si todo el paquete de novedades se limitará al Ultra 4 y al Series 12 o si alguna parte podrá aprovecharse en modelos recientes anteriores. Lo que sí parecen dar por hecho varias fuentes es que la experiencia más completa de monitorización cardiaca continua quedará reservada a los relojes con el nuevo hardware.

Experiencia deportiva, batería y usuarios a los que va dirigido

El Apple Watch Ultra 4 seguirá orientado a quienes buscan un reloj para deporte intenso y actividades al aire libre, pero con un plus de seguimiento de salud. La combinación de un cuerpo robusto, GPS avanzado, conexión móvil, resistencia al agua y funciones de seguridad, junto con la nueva capa de métricas de bienestar, apunta a un dispositivo especialmente atractivo para montañistas, corredores de larga distancia y usuarios que quieren tener monitorizado su estado físico casi al minuto.

En este contexto, la autonomía vuelve a ser una de las grandes incógnitas. Varios análisis destacan que, para que el Ultra 4 realmente merezca la pena respecto a un Ultra 3, Apple tendrá que aprovechar el nuevo chip para alargar la duración de la batería, especialmente ahora que la monitorización cardiaca continua pasará a estar en primer plano. Un aumento tangible de horas de uso sin incrementar el tamaño del reloj sería uno de los argumentos más sólidos a favor de la actualización.

Algunos informes recuerdan que, para un usuario de Apple Watch Ultra 3, un conjunto de cambios puramente incrementales —algo más de potencia, pequeños retoques en la pantalla o ajustes menores de diseño— podría no ser suficiente para justificar el salto a la nueva generación. La clave estará en si el conjunto de nuevas funciones de salud y la posible mejora de autonomía marcan de verdad diferencia en el día a día.

En cambio, para quienes vengan de un Apple Watch Ultra de primera generación o incluso de modelos clásicos más antiguos, el acumulado de mejoras de varias iteraciones (pantalla más afinada, procesador más eficiente, conectividad satelital en modelos recientes, nuevas métricas de bienestar y sensores mejorados) puede convertir al Ultra 4 en una opción mucho más atractiva. En Europa, donde muchos usuarios prolongan la vida de sus dispositivos varios años, este tipo de salto generacional amplio puede ser especialmente relevante.

Para los que aún no tienen un Apple Watch de gama alta y están valorando dar el salto, la proximidad del lanzamiento juega a favor de esperar. Con los precios y especificaciones oficiales sobre la mesa, será más sencillo decidir entre optar por el Ultra 4 o aprovechar posibles rebajas en el Ultra 3 y otros modelos anteriores en el mercado español y europeo.

Todo apunta a que el Apple Watch Ultra 4 será una actualización de esas que no llaman la atención a primera vista pero que, sumando mejoras en chip, sensores y software de salud, puede suponer un salto interesante para deportistas y usuarios que exprimen a fondo el reloj. Sin un rediseño radical ni grandes golpes de efecto, Apple parece centrarse este año en afinar lo que ya funciona, reforzar su apuesta por el bienestar y consolidar al Ultra como su reloj más completo para quienes quieren llevar en la muñeca algo más que un simple contador de pasos.