Apple Watch Ultra 4 prepara un rediseño completo y nuevas funciones de salud

El mercado de los relojes inteligentes recibirá novedades importantes durante el próximo otoño con la llegada de nuevos dispositivos de Apple. Un informe reciente de Digitimes señala que el Apple Watch Ultra 4 se presentará con un rediseño completo y una actualización notable en sus capacidades de medición física. Esta renovación busca impulsar el interés de los usuarios por el modelo de gama alta.

Los analistas del sector estiman que los cambios estéticos y estructurales planeados podrían incrementar los envíos de este dispositivo entre un 20% y un 30% en comparación con la generación anterior. La cadena de suministro ya se prepara para recibir pedidos masivos de componentes a partir del mes de julio, lo que confirma la proximidad de la fase de producción a gran escala.

Nuevos sensores y funciones de salud en revisión por la FDA

La evolución técnica no se limitará al aspecto exterior, ya que el hardware interno recibirá componentes avanzados desarrollados por su proveedor exclusivo, TASC. El informe detalla que el reloj incorporará una actualización significativa en sus funciones de detección táctil y biológica. Estas mejoras permitirán recopilar datos de salud más precisos y ofrecer herramientas de control diario optimizadas para el usuario común.

Entre las novedades más destacadas se encuentra una herramienta específica para el control de la hipertensión que actualmente está pendiente de aprobación médica. Apple ha enviado una nueva función de notificación de presión alta a la FDA para su revisión regulatoria en Estados Unidos. Este sistema funcionará de forma independiente a las alertas de salud ya presentes en el sistema operativo actual.

El futuro de la monitorización médica en la muñeca

Aunque los detalles sobre el funcionamiento exacto de esta utilidad de presión arterial son escasos, su desarrollo coincide con el calendario de lanzamiento de los nuevos relojes. La integración de esta tecnología reforzará el enfoque del dispositivo hacia la gestión de la salud personal. Esto facilita que los usuarios detecten anomalías de forma temprana sin depender de equipos médicos tradicionales en casa.

Los planes de la compañía a largo plazo sugieren que este es solo un paso intermedio en su estrategia de monitorización no invasiva. Según el reporte, la siguiente etapa de desarrollo se centrará en el seguimiento de la glucosa en sangre, condicionado a las aprobaciones gubernamentales correspondientes. Este avance representaría una evolución importante para el control de condiciones crónicas desde un reloj inteligente.

Estrategia comercial y afectación al usuario

La renovación del reloj se alinea con una reestructuración más amplia del catálogo de hardware de la empresa para este año. La línea Ultra se expandirá con fuerza mediante la actualización simultánea del iPhone, Apple Watch y puede que algún otro producto como los portátiles. Lo que nos queda por saber el cómo afectará esto al precio de sus dispositivos.