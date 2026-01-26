En los últimos años, los relojes inteligentes han dado el salto de contar pasos a vigilar de cerca el corazón, hasta el punto de convertirse en una pieza más de la conversación médica sobre prevención cardiovascular. La fibrilación auricular, una de las arritmias más habituales y relacionada con ictus graves, se ha situado en el centro de este debate.

Un nuevo ensayo clínico realizado en el mundo real por el Amsterdam UMC y publicado en la revista JACC sugiere que el Apple Watch podría tener un papel relevante en la detección precoz de esta arritmia, especialmente en personas mayores y con alto riesgo vascular, un perfil muy frecuente en los sistemas sanitarios de España y Europa.

Un ensayo clínico europeo con 437 mayores de 65 años

El trabajo se diseñó como un ensayo clínico aleatorizado en condiciones de vida real, lejos de un laboratorio y más cerca de lo que ocurre en la consulta de atención primaria o en cardiología. Los investigadores holandeses reclutaron a 437 personas de 65 años o más, todas ellas con un riesgo elevado de ictus.

Los participantes se dividieron en dos grupos: 219 personas recibieron un Apple Watch y se les pidió que lo llevaran unas 12 horas al día, mientras que las otras 218 continuaron con la atención sanitaria estándar, basada en visitas programadas, consultas a demanda y pruebas cardiológicas puntuales.

El seguimiento se prolongó durante seis meses completos. Durante ese periodo, el grupo con reloj contó con una monitorización prácticamente continua del pulso y del ritmo cardíaco desde la muñeca, como explica cómo medir tu frecuencia cardiaca con el Apple Watch, mientras que el grupo de control dependió de los electrocardiogramas y exploraciones que se realizan de forma convencional cuando hay síntomas o se programan revisiones.

Los autores recuerdan que el estudio tiene un tamaño de muestra moderado y una mediana de edad cercana a los 75 años, por lo que sus conclusiones se ajustan sobre todo a personas mayores y de alto riesgo vascular. En una cohorte distinta las cifras podrían variar, aunque se espera que las tendencias generales se mantengan.

Cuatro veces más fibrilación auricular detectada con Apple Watch

Tras los seis meses de seguimiento, los resultados llamaron la atención de la comunidad cardiológica: en el grupo que utilizó el reloj de Apple, se diagnosticó fibrilación auricular u otras arritmias relevantes en 21 pacientes, mientras que en el grupo con atención habitual solo se identificaron cinco casos.

Traducido a porcentajes, el grupo equipado con Apple Watch alcanzó una tasa de detección cercana al 9,6 %, frente a aproximadamente un 2,3 % en el grupo de control. Esta diferencia fue estadísticamente significativa y respalda la idea de que la monitorización prolongada desde la muñeca destapa muchos más casos que los chequeos puntuales.

Hay un dato especialmente relevante para la práctica clínica: de los 21 diagnósticos en el grupo con reloj, en torno al 57 % correspondía a personas sin síntomas. Se trataba de pacientes que se encontraban bien, sin palpitaciones llamativas ni molestias claras, y que difícilmente habrían buscado ayuda médica por iniciativa propia.

En el grupo de atención estándar la situación fue muy diferente: las cinco personas diagnosticadas sí presentaban síntomas evidentes, lo que pone de manifiesto que, sin ayuda de una monitorización continua, es frecuente que solo se detecten los casos más claros, mientras que los silenciosos quedan fuera del radar.

Por qué la fibrilación auricular se escapa a los controles clásicos

La arritmia protagonista de este tipo de estudios es la fibrilación auricular, el trastorno del ritmo cardiaco más frecuente en adultos mayores. En esta situación, las aurículas dejan de contraerse de manera ordenada y pasan a un movimiento rápido y descoordinado, produciendo un latido irregular y, a menudo, acelerado.

Los cardiólogos explican que el interior de la aurícula tiene pliegues, crestas y pequeñas bolsas donde la sangre puede quedarse estancada. Cuando la pared auricular solo tiembla y no empuja bien la sangre, aumenta el riesgo de que se formen coágulos. Si uno de esos coágulos viaja al cerebro y obstruye una arteria, puede desencadenar un ictus.

Las sociedades científicas europeas y americanas recuerdan que la fibrilación auricular puede multiplicar por cinco el riesgo de ictus. El problema es que muchas veces se presenta de forma intermitente y, en un porcentaje importante de pacientes, sin síntomas claros, o con molestias tan vagas que se atribuyen a la edad, al estrés o a la falta de forma física.

Cuando una persona se realiza un electrocardiograma convencional en consulta, el profesional solo dispone de una “foto fija” de unos pocos segundos del ritmo cardiaco. Si en ese instante el corazón late de forma normal, el registro será correcto aunque el paciente sufra episodios esporádicos de fibrilación auricular en otros momentos del día o de la noche; por eso conviene complementar registros con guías sobre cómo hacer un electrocardiograma con el Apple Watch cuando proceda.

Esta naturaleza intermitente explica por qué, pese a someterse a revisiones periódicas, muchos pacientes permanecen sin diagnosticar hasta que aparece una complicación seria como un ictus. Aquí es precisamente donde los dispositivos capaces de registrar continuamente el pulso durante horas y días seguidos pueden marcar una diferencia, aunque conviene recordar que el modo de bajo consumo puede afectar a esa capacidad, como señalan análisis sobre funciones afectadas por el modo de bajo consumo.

Apple Watch: PPG, ECG y monitorización continua desde la muñeca

La apuesta de Apple por la salud cardiaca dio un salto notable en 2018 con la llegada del Apple Watch Series 4, el primer modelo que integró una app de electrocardiograma (ECG) y notificaciones de ritmo cardiaco irregular. Desde entonces se han acumulado a los que el reloj alertó de un problema que luego se confirmó en la consulta.

El dispositivo combina principalmente dos tecnologías: la fotopletismografía (PPG) y un ECG de una sola derivación. La PPG utiliza un sensor óptico en la parte trasera del reloj para medir de forma continua la frecuencia cardiaca y detectar patrones de pulso que no encajan con un ritmo regular; el funcionamiento del ECG en España está explicado en artículos como ECG Apple Watch en España.

Cuando el algoritmo identifica irregularidades repetidas, el reloj puede generar una notificación de posible ritmo irregular. Por su parte, la función de ECG permite al usuario obtener un registro sencillo colocando un dedo sobre la corona digital durante unos segundos; ese trazado, aunque menos completo que un electrocardiograma clínico de 12 derivaciones, es útil para identificar fibrilación auricular en muchos casos.

Frente a sistemas de monitorización más clásicos, como los holter con electrodos adhesivos y un dispositivo externo voluminoso o los registradores cardiacos implantables, el smartwatch tiene la ventaja de que se integra en la vida cotidiana con menos molestias. La mayoría de los usuarios lo lleva puesto muchas horas al día sin pensarlo demasiado, lo que aumenta de forma notable la probabilidad de “cazar” un episodio esporádico.

Los investigadores del Amsterdam UMC subrayan que ya existían dispositivos capaces de registrar el pulso y la actividad eléctrica cardiaca, pero faltaban estudios sólidos en entornos reales que evaluasen su utilidad como herramienta de cribado en población de alto riesgo. Este ensayo viene precisamente a cubrir parte de ese vacío con datos medibles.

Más diagnósticos… y un número relevante de falsos positivos

Además de la clara diferencia en el número de casos confirmados, el análisis detallado del trabajo muestra que el Apple Watch no es un instrumento perfecto. Casi la mitad de las alertas generadas por el reloj durante el seguimiento resultaron ser falsos positivos, es decir, avisos de ritmo irregular que luego no se confirmaron como fibrilación auricular ni como otra arritmia clínicamente significativa.

Desde la perspectiva asistencial, esto supone una mayor carga de consultas y pruebas complementarias para aclarar si existe o no un problema real. También puede generar inquietud en algunos usuarios, que al recibir un aviso de su reloj sobre el corazón tienden lógicamente a preocuparse y acudir a su médico; para esos casos conviene recordar guías y consejos del Apple Watch que ayudan a interpretar alertas.

Los especialistas matizan, sin embargo, que más allá de esa posible ansiedad y del tiempo invertido en descartar patología, no se han observado efectos adversos directos asociados a las alertas. En términos técnicos, la tecnología gana en sensibilidad —detecta más casos potenciales—, pero pierde algo de especificidad.

En sistemas sanitarios con una presión asistencial elevada, como ocurre en buena parte de Europa y en la sanidad pública española, esta situación abre un debate sobre cómo integrar de forma ordenada las notificaciones procedentes de relojes inteligentes en los circuitos de derivación y diagnóstico, evitando tanto la saturación innecesaria como la infravaloración de avisos importantes.

Los autores del estudio insisten en que, aunque el reloj puede identificar bien patrones compatibles con fibrilación auricular, la confirmación diagnóstica debe realizarse siempre en un entorno médico, con registros de mayor calidad y valoración por un profesional. El Apple Watch se plantea, por tanto, como un sistema de alerta temprana, no como sustituto de un diagnóstico formal.

Impacto potencial en ictus y costes sanitarios en Europa

El cardiólogo Michiel Winter, del Amsterdam UMC, resume el alcance de estos resultados destacando que el uso de relojes inteligentes con PPG y ECG ayuda a los médicos a diagnosticar arritmias en personas que desconocían por completo su problema, acelerando el proceso diagnóstico y permitiendo intervenir antes.

Cuando se confirma una fibrilación auricular, una de las principales medidas de prevención del ictus es la prescripción de tratamiento anticoagulante en los pacientes con mayor riesgo, con el objetivo de reducir la formación de coágulos. Sin embargo, distintas investigaciones internacionales apuntan a que hasta la mitad de quienes deberían estar anticoagulados no lo están, en muchos casos por falta de diagnóstico.

Si se consigue identificar a más personas —incluidos los pacientes asintomáticos— en fases tempranas, los profesionales pueden iniciar antes terapias preventivas y reducir la probabilidad de ictus relacionados con la fibrilación auricular. El beneficio sería doble: mejora de la calidad de vida de los pacientes y disminución del coste asociado a hospitalizaciones, secuelas y rehabilitación. Estudios y análisis sobre cómo el Apple Watch puede influir en la prevención de eventos cardiacos también han explorado este impacto económico y clínico, como se aborda en piezas sobre prevención de infartos.

El propio Winter apunta que, en grupos muy seleccionados y de alto riesgo como los incluidos en el ensayo, la reducción de complicaciones podría compensar el coste inicial del reloj. Este punto resulta especialmente relevante en sistemas sanitarios públicos como el español, donde cualquier inversión en tecnología debe justificarse por su impacto en salud y en sostenibilidad económica.

Qué significa para usuarios en España y en el resto de Europa

Para la población general, y en particular para quienes ya utilizan un Apple Watch u otro reloj inteligente con funciones cardiacas, el mensaje de fondo es que el dispositivo puede ser un aliado interesante para vigilar el ritmo cardiaco, pero no debe verse como un sustituto de las revisiones médicas ni de las pruebas prescritas por un profesional.

Si el reloj emite avisos repetidos de ritmo irregular o registra trazados de ECG llamativos, lo razonable es contactar con el sistema sanitario y solicitar una evaluación completa, en lugar de quedarse solo con la interpretación que ofrece la propia app, por avanzado que sea el algoritmo.

Al mismo tiempo, conviene evitar el extremo contrario: un Apple Watch sin alertas no garantiza al 100 % que no exista ningún problema cardiaco, especialmente si se notan palpitaciones intensas, mareos, falta de aire, dolor en el pecho o episodios de desvanecimiento. En esos casos, la recomendación sigue siendo acudir a un profesional sanitario, independientemente de lo que marque la pantalla.

Las sociedades científicas europeas recuerdan que estos relojes deben entenderse como herramientas complementarias dentro de una estrategia de prevención cardiovascular. Su utilidad real dependerá de cómo se integren en los circuitos asistenciales, de la formación de profesionales y pacientes, y de la capacidad de filtrar y priorizar la información que generan.

Con la evidencia aportada por el ensayo del Amsterdam UMC y otros estudios revisados por pares, empieza a consolidarse la idea de que el Apple Watch y dispositivos similares pueden jugar un papel relevante en la detección precoz de la fibrilación auricular y en la reducción del riesgo de ictus, sobre todo en personas mayores y con factores de riesgo. Falta por concretar cómo se traducirá esto en las guías clínicas y en la organización de la asistencia en España y en el resto de Europa, pero todo apunta a que la muñeca se está convirtiendo en un nuevo punto estratégico para vigilar la salud del corazón.