Pasarse de Android a iPhone o al revés lleva años siendo un pequeño vía crucis: fotos que no aparecen, chats incompletos y ajustes que hay que rehacer desde cero. En Europa y en España, donde la cuota de mercado está muy repartida entre ambos sistemas, ese engorro hace que mucha gente se lo piense dos veces antes de cambiar de plataforma.

En este contexto, Apple y Google han confirmado que están trabajando juntas en una nueva experiencia de migración entre iOS y Android pensada para que el cambio de móvil sea más directo y menos técnico. La idea es que el usuario se encuentre un asistente integrado en la propia configuración inicial del teléfono, sin tener que ir instalando aplicaciones adicionales ni seguir guías complicadas.

Una colaboración poco habitual entre dos rivales históricos

Ambas compañías han reconocido que están desarrollando un método unificado de traspaso de datos entre iPhone y teléfonos Android. Hasta ahora, el proceso dependía casi por completo de las apps específicas: Move to iOS (de Apple) para quienes venían de Android y Switch to Android o Android Switch (de Google) para quienes dejaban el iPhone.

Esas aplicaciones permiten mover la información esencial, pero se quedan cortas en numerosos casos: hay tipos de datos que no se transfieren, configuraciones que se pierden por el camino e incluso usuarios que terminan recurriendo a soluciones de terceros. El nuevo planteamiento pretende resolver esas carencias con un sistema de transferencia más profundo, integrado directamente en iOS y Android.

Según la información avanzada por medios especializados como 9to5Mac, esta vez no se trata solo de cambiar la interfaz de las apps existentes, sino de crear un flujo común entre sistemas. El objetivo es que el propio teléfono, al encenderlo por primera vez o tras un restablecimiento, detecte el otro dispositivo y ofrezca una guía paso a paso con todas las opciones de copia de datos relevantes.

Qué cambia con el nuevo sistema de traspaso de datos

La novedad clave es que la transferencia dejará de depender casi exclusivamente de aplicaciones externas: el proceso se integrará en el asistente de inicio tanto de iOS como de Android. Cuando el usuario configure un nuevo móvil, podrá elegir directamente la opción de copiar datos desde un iPhone o desde un Android, sin tener que buscar ni descargar nada adicional.

En las pruebas tempranas se ha visto aparecer una nueva opción llamada «Copy data» dentro de los ajustes de Android, en la ruta Configuración → Perfil → Todos los servicios → Emparejar con iPhone o iPad. Esta función amplía un sistema que, hasta ahora, estaba muy centrado en la transferencia de eSIM y apunta a un abanico mucho mayor de contenidos a mover entre dispositivos.

La intención de Apple y Google es dar soporte a más categorías de datos de las que cubren hoy las apps Move to iOS y Switch to Android. Más allá de contactos, calendarios, fotos y vídeos, la nueva experiencia podría incluir copias de la disposición de la pantalla de inicio, iconos y widgets, preferencias del sistema, notificaciones, datos asociados a aplicaciones y bibliotecas multimedia más completas.

Una de las mejoras que más interés despierta es la posible simplificación del traslado de la eSIM entre teléfonos de plataformas distintas. Hasta ahora, muchos usuarios en Europa se ven obligados a contactar con su operadora o a acudir a una tienda para completar el cambio. Un flujo guiado entre iOS y Android podría reducir ese paso a un par de toques, siempre dentro de los requisitos de cada operador.

Primeras pistas en Android Canary y en la futura beta de iOS 26

Del lado de Google, las señales más claras han aparecido en la versión Android Canary 2512, una compilación temprana orientada a desarrolladores y usuarios avanzados que suele adelantar funciones en pruebas. Esta build ya está disponible para ciertos modelos de Pixel, que son los primeros en recibir las novedades del sistema operativo.

En esta versión de prueba, al activar la nueva opción de copia de datos se inicia un proceso inalámbrico protegido con un ID de sesión y un código que deben introducirse en el segundo dispositivo. Ese mecanismo actúa como un apretón de manos seguro entre el iPhone y el teléfono Android, evitando que terceros puedan colarse en la transferencia.

En el asistente de arranque de Android, la función también se muestra cuando el usuario elige «Copiar datos desde iPhone» y no puede escanear un código QR. Todo apunta a que la experiencia final formará parte del recorrido estándar al encender un nuevo móvil, sin pasos extra salvo los necesarios para autorizar qué se va a copiar.

En el caso de Apple, se espera que la compatibilidad llegue en una futura beta de iOS 26 orientada a desarrolladores. Por ahora no se ha facilitado calendario detallado para el lanzamiento de esta versión de pruebas ni para su despliegue posterior al público general. Apple ha publicado recientemente otras actualizaciones (como iOS 26.2 RC) que no incluyen todavía este sistema de migración cruzada, lo que indica que la función sigue en pleno desarrollo.

Un flujo más seguro y con mayor control para el usuario

Los indicios técnicos apuntan a que el nuevo sistema se apoyará principalmente en conexiones locales seguras, como Wi‑Fi Direct o cable, en lugar de enviar toda la información a la nube. Esto permitiría que grandes volúmenes de datos —por ejemplo, colecciones extensas de fotos y vídeos— se transfieran de forma más rápida y sin costes asociados a almacenamiento remoto.

Al iniciar la migración, el usuario verá un conjunto de opciones claras sobre qué quiere trasladar: desde archivos multimedia y contactos hasta historiales de mensajes compatibles, según las apps y servicios que utilice. Tanto Apple como Google insisten en que la experiencia deberá respetar la privacidad y la seguridad, con autorización explícita para cada categoría que se copie.

Habrá ciertas limitaciones inevitables. Parte de la información de algunas aplicaciones está encerrada en sandboxes o ligada a APIs específicas del sistema operativo, lo que complica su traslado a otra plataforma. Lo mismo sucede con contenidos protegidos por licencias, algunos datos de salud o elementos del monedero digital, donde el cifrado y las normas de los proveedores marcan el margen de maniobra.

Aun así, incluso una compatibilidad parcial —por ejemplo, una mejor exportación e importación guiada de determinados datos— puede suponer un cambio importante frente a la situación actual, en la que muchos usuarios deben ir probando app por app para averiguar qué se conserva y qué hay que reconfigurar desde cero.

Por qué este movimiento llega ahora y qué papel juega Europa

La cooperación entre Apple y Google no responde únicamente a una preocupación por la comodidad del usuario. En los últimos años, ambas empresas han recibido una presión regulatoria creciente en grandes mercados, especialmente en la Unión Europea, donde se vigilan de cerca las prácticas que pueden bloquear a los consumidores en un solo ecosistema.

Normativas europeas sobre portabilidad de datos y libre elección de servicios han puesto el foco en los obstáculos para cambiar de plataforma digital. Hacer que salirse de un sistema sea complicado o poco transparente se percibe como un freno a la competencia. Un mecanismo claro y sencillo para pasar de iOS a Android —y viceversa— encaja con esas exigencias y puede ayudar a rebajar tensiones con Bruselas y con organismos nacionales, incluida la CNMC en España.

Desde la perspectiva de la competencia, reducir las fricciones en el cambio de móvil significa que la decisión del usuario se centrará más en el dispositivo y menos en el miedo a perder datos. Analistas de mercado llevan tiempo señalando que muchos consumidores permanecen en la misma plataforma principalmente por el coste de cambiar, no tanto por preferencia clara. Un sistema de migración fluido obliga a ambas empresas a seducir al usuario con mejoras reales de producto y servicio.

Qué podría llegar a copiarse entre iPhone y Android

Entre las funciones más demandadas destacan los historiales de mensajes, especialmente de aplicaciones de mensajería populares. Servicios como llevar los chats de un sistema a otro ya han demostrado que es posible llevar los chats de un sistema a otro, aunque todavía existen limitaciones y procesos manuales. Una integración más profunda en el asistente de configuración podría hacer este paso mucho menos enrevesado.

Otro punto delicado es la migración de la eSIM entre plataformas. Tanto Apple como Google, junto con operadores europeos y españoles, llevan tiempo trabajando en simplificar los cambios de línea dentro de cada ecosistema. Extender esa facilidad a los movimientos entre iOS y Android eliminaría uno de los últimos motivos por los que muchos usuarios prefieren cambiar de móvil manteniéndose en el mismo sistema operativo.

También se espera que se cuide el traslado de elementos como contraseñas de redes Wi‑Fi, ajustes de accesibilidad, preferencias de notificaciones e incluso recomendaciones de apps equivalentes en la nueva plataforma. Donde no sea posible replicar datos concretos, al menos se podría ofrecer una guía para recuperar parte de la configuración con menos esfuerzo que ahora.