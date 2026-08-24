Apple ya hace hueco para el HomePad en sus tiendas

Apple parece decidida a tomarse mucho más en serio el hogar conectado, y la mejor pista no llega esta vez desde una beta de iOS ni desde una cadena de suministro, sino desde sus propias tiendas. Según Mark Gurman, la compañía ya está preparando cambios importantes en las llamadas “Avenues” de las Apple Store, esas paredes laterales en las que hoy encontramos productos como el HomePod, Apple TV, AirPods, dispositivos Beats y diferentes accesorios. En principio, la explicación más sencilla sería pensar que Apple está haciendo sitio para las renovaciones previstas del Apple TV y del HomePod mini, dos productos que llevan tiempo esperando una actualización. El problema es que los cambios planeados parecen bastante más profundos de lo necesario para sustituir un dispositivo por otro. Y ahí es donde vuelve a aparecer uno de los productos más rumoreados de los últimos años: el HomePod con pantalla.

Este nuevo dispositivo aspira a ser algo bastante diferente a un simple HomePod vitaminado. Las filtraciones hablan de una pantalla de gran tamaño, un sistema operativo propio y, según Gurman, una interfaz que no se habría visto hasta ahora en ningún otro producto de Apple. Su papel sería convertirse en una especie de centro de control para el hogar, desde el que gestionar accesorios compatibles con HomeKit, consultar información, realizar videollamadas o interactuar con una nueva generación de Siri basada en inteligencia artificial. Y precisamente por eso tiene sentido que Apple esté replanteando cómo mostrarlo en sus tiendas. Colocarlo simplemente en una estantería junto a un HomePod mini no explicaría demasiado bien qué ofrece. Apple necesita una zona donde el usuario pueda entender en pocos segundos cómo interactúa con las luces, cámaras, termostatos o el resto de dispositivos de casa. La compañía siempre ha sido especialmente buena mostrando productos complejos de una manera aparentemente sencilla, y este dispositivo necesitará exactamente eso si quiere competir con propuestas que Amazon y Google llevan años desarrollando.

Por ahora no hay una fecha oficial para su presentación, aunque todo apunta a que el movimiento podría producirse durante este otoño. Septiembre parece demasiado cargado con la nueva generación de iPhone, de modo que octubre encaja mejor como posible ventana para presentar esta nueva familia de productos domésticos. En mi caso, creo que el interés estará menos en la pantalla o en el diseño y mucho más en comprobar si Apple consigue por fin darle sentido a su estrategia para el hogar. El HomePod siempre ha sido un buen altavoz, pero como centro doméstico nunca ha terminado de despegar frente a sus rivales. Una Siri realmente competente y una interfaz pensada desde cero podrían cambiar bastante esa situación. Y si Apple está modificando incluso el mobiliario de sus tiendas para enseñarlo correctamente, parece evidente que no estamos hablando de una actualización menor, sino de un producto con el que Cupertino quiere abrir una categoría nueva dentro de su ecosistema.