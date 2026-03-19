AppleCare One llegará a Europa: así es el nuevo seguro unificado

Tras el despliegue inicial en Estados Unidos, diversas pistas en el código de los sistemas operativos y registros administrativos sugieren que Apple prepara el lanzamiento inminente de AppleCare One en el mercado europeo. Este nuevo modelo de suscripción busca simplificar la protección del hardware, permitiendo que los usuarios de iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y cualquier otro producto de Apple agrupen sus garantías bajo una única cuota mensual, eliminando la gestión individual de pólizas para cada dispositivo.

¿En qué consiste exactamente AppleCare One?

A diferencia del tradicional AppleCare+, que se vincula a un número de serie específico tras la compra, AppleCare One funciona como un servicio de suscripción asociado a la Apple ID del usuario. Su principal ventaja técnica es la flexibilidad: permite cubrir varios productos del ecosistema de forma simultánea. El servicio incluye reparaciones ilimitadas por daños accidentales, sustitución de baterías con salud inferior al 80% y soporte técnico prioritario 24/7 para todo el hardware registrado.

Este modelo responde a una demanda histórica de los usuarios con múltiples dispositivos. En lugar de pagar tres o cuatro seguros distintos, el cliente puede gestionar toda su flota personal desde los ajustes de iCloud. Además, los rumores indican que Apple podría permitir la inclusión de dispositivos con hasta 24 meses de antigüedad, siempre que superen un test de diagnóstico remoto, lo que ampliaría significativamente el parque de productos protegibles en Europa.

Precios en Estados Unidos y estructura de costes

En el mercado estadounidense, donde el servicio ya opera, AppleCare One se estructura en niveles de protección. El plan Personal tiene un coste de 19,99 dólares al mes y permite proteger hasta tres dispositivos principales (por ejemplo, un iPhone 17 Pro, un Apple Watch Series 11 y unos AirPods Pro). Por su parte, el plan Family eleva la cuota a 34,99 dólares, permitiendo cubrir hasta cinco dispositivos de diferentes miembros del grupo En Familia.

Comparativamente, este sistema supone un ahorro directo de entre el 20% y el 30% respecto a la contratación de seguros individuales. Para un usuario que posee un MacBook Air y un iPad Pro, la unificación en AppleCare One no solo reduce el coste mensual, sino que garantiza una cobertura homogénea y simplifica el proceso de reparación en las Apple Store al unificar todos los términos de servicio bajo un mismo contrato legal.

Previsión de precios y disponibilidad en Europa

Aunque la compañía de Cupertino no ha confirmado las cifras oficiales para el territorio europeo, la tendencia habitual de conversión sugiere que el plan Personal podría situarse en los 22,99 euros mensuales en España. Este ligero incremento respecto al precio en dólares se debería a la inclusión del IVA y a la adaptación a las normativas de consumo de la Unión Europea, que ya exigen periodos de garantía legal extensos y específicos según el país.