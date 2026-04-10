Si usas un iPhone para moverte por ciudad, viajar en coche o perderte por la montaña, seguro que alguna vez te has preguntado cuáles son las mejores apps de mapas y rutas alternativas para iOS. Apple Maps viene de serie, Google Maps es un clásico y Waze lleva años sonando fuerte, pero el panorama actual es mucho más amplio, sobre todo si buscas navegación offline, rutas de senderismo o planificar viajes complejos.

En los últimos años han aparecido y madurado un montón de aplicaciones pensadas tanto para el uso diario en ciudad como para actividades outdoor: senderismo, ciclismo, trail running, esquí, rutas en coche o autocaravana, etc. A continuación vas a encontrar una guía muy completa, basada en la información de las principales webs especializadas y foros, totalmente actualizada y explicada con palabras llanas para que elijas con cabeza la app que mejor encaja contigo. Vamos allá con todo sobre las Apps de mapas y rutas alternativas para usar en iOS.

Apps de mapas generales para iPhone: navegación diaria y viajes

Cuando hablamos de apps de mapas para iOS es inevitable empezar por las grandes: Apple Maps, Google Maps y Waze. Son las que usamos para ir al trabajo, llegar a una cita o encontrar un restaurante, pero también sirven como base para viajes por carretera.

Apple Maps: la opción nativa en iOS

Apple Maps es la aplicación de mapas que viene instalada en todos los iPhone y iPad. En los últimos años ha pegado un buen salto de calidad y ahora ofrece búsquedas bastante precisas, rutas detalladas y tiempos estimados en tiempo real tanto a pie como en coche o transporte público.

Su integración con el sistema es uno de sus puntos fuertes: puedes pedirle a Siri que te lleve a un sitio, buscar negocios locales, ver puntos de interés como restaurantes, tiendas o museos y recibir instrucciones giro a giro. Además, dispone del modo Flyover, que permite explorar ciertas ciudades en vista 3D con edificios y entorno en relieve, algo muy vistoso cuando estás planificando una visita.

En el coche funciona perfecto con CarPlay y cuenta con distintos tipos de vista de mapa (orientados a transporte público, conducción o exploración libre). También incorpora información de tráfico y avisos de radares fijos, aunque en este punto va por detrás de Google Maps y Waze, que se apoyan mucho más en la comunidad.

Otro detalle importante es que Apple Maps permite descargar mapas para uso sin conexión. No es la app más avanzada para navegación offline, pero para viajes puntuales donde la cobertura flojea puede sacarte de un buen apuro siempre que descargues la zona con antelación.

Google Maps: cobertura mundial y datos superdetallados

Google Maps sigue siendo la referencia cuando pensamos en mapas digitales. Su gran baza es la cobertura global y la cantidad de información asociada a cada lugar. Allí donde vayas, lo normal es que puedas ver calles, carreteras, negocios y hasta valoraciones de otros usuarios.

Con esta app puedes calcular rutas para ir en coche, a pie, en transporte público o en bicicleta, elegir entre opciones más rápidas, más cortas o con menos peajes y ferris, e incluso pedir que priorice rutas más ecológicas para ahorrar combustible y reducir emisiones. También avisa de atascos, obras y accidentes valiéndose tanto de los datos de sus propios usuarios como de fuentes externas.

Su famoso Street View permite ver el entorno a pie de calle en vista panorámica de 360 grados. Además, en muchos sitios puedes retroceder en el tiempo y ver cómo era una calle en años anteriores, algo muy curioso y útil si quieres comprobar cambios en una zona.

Google Maps también funciona offline si descargas previamente las áreas que te interesan. Sin conexión pierdes la información en tiempo real (como el tráfico o algunas reseñas actualizadas), pero sigues teniendo el mapa base y la ruta, lo que es más que suficiente en muchos viajes. Eso sí, si quieres evitar por completo los servicios de Google, habrá que mirar alternativas más adelante.

Waze: navegación social y tráfico en tiempo real

Waze es una app de navegación centrada casi exclusivamente en la conducción y el estado del tráfico en tiempo real. Aunque pertenece a Google, su enfoque es diferente: aquí la comunidad de conductores tiene un papel protagonista reportando atascos, accidentes, controles policiales y todo tipo de incidencias en la vía.

Su interfaz de mapa es más minimalista: muestra lo imprescindible para conducir sin distracciones. No tiene vistas aéreas ni Street View, pero a cambio ofrece rutas muy optimizadas para evitar atascos y ahorrar tiempo, recalculando sobre la marcha si surge algún problema en el recorrido.

En cuanto a radares, Waze va un paso más allá al combinar la base de datos oficial de radares fijos con los avisos de la comunidad sobre controles móviles u otros puntos de control. También permite que los usuarios se encuentren en tiempo real o dejen notas en el mapa, lo que refuerza ese componente social.

Necesita conexión a Internet al menos para calcular la ruta inicial, y no está pensada para un uso offline prolongado. Aun así, si lo que buscas es una app para conducir a diario o hacer viajes por carretera con la máxima información del tráfico, sigue siendo de las mejores opciones disponibles para iPhone.

Otras apps de navegación para coche: Sygic, ViaMichelin y CoPilot GPS

Más allá de los gigantes, en el terreno de la navegación en coche hay varias aplicaciones que apuestan fuerte por el uso sin conexión y funciones avanzadas. Sygic, ViaMichelin y CoPilot GPS son tres buenos ejemplos.

Sygic es un navegador GPS pensado desde el principio para descargar mapas completos de países o regiones y usarlos offline, evitando el consumo de datos en carretera. Sus mapas son de alta calidad y ofrece indicaciones en tiempo real, avisos de límites de velocidad, cámaras, zonas peligrosas y otras incidencias. Para viajes largos en coche, especialmente al extranjero, es una alternativa muy sólida a los navegadores tradicionales.

ViaMichelin, por su parte, se centra en dar rutas precisas para viajes por carretera. Permite calcular el tiempo de recorrido, te informa del tráfico en tiempo real y también integra alertas de radares y límites de velocidad. Un plus interesante es que calcula el coste estimado del viaje, incluyendo peajes y combustible, ideal si quieres controlar el presupuesto antes de salir.

CoPilot GPS se ha ganado un hueco entre quienes viajan con frecuencia por zonas de mala cobertura. Ofrece mapas offline, indicaciones paso a paso y una útil visualización de carriles para saber con antelación en qué carril debes colocarte en salidas complicadas. Es una app bastante completa para quienes prefieren depender lo mínimo posible de la conexión de datos.

Apps de mapas offline y rutas outdoor para iOS

Si lo tuyo es el senderismo, el ciclismo de montaña, el trail o simplemente te gusta explorar caminos poco transitados, necesitas algo más que un mapa de ciudad. Aquí entran en juego las apps de cartografía outdoor y navegación GPS sin conexión, pensadas para llevar en la mochila y que tu iPhone se convierta en un auténtico GPS de montaña.

MAPS.ME: mapas sin conexión para viajar y explorar

MAPS.ME se hizo popular por una razón clara: permite descargar mapas de ciudades, regiones o países completos y usarlos sin conexión de datos. Esto lo convierte en un gran compañero de viaje, especialmente en países donde el roaming es caro o la cobertura es irregular.

Sus mapas se basan en OpenStreetMap y suelen ser muy detallados, incluyendo calles, carreteras, senderos, caminos y puntos de interés. Además de moverte en coche o a pie, es útil para explorar zonas rurales y senderos sencillos, aunque no está tan especializada en actividades de montaña como otras que veremos luego.

También puedes buscar restaurantes, hoteles y lugares turísticos cercanos a tu ubicación, incluso sin conexión, siempre que la información venga incluida en el mapa descargado. Para usuarios que quieren una aplicación práctica, ligera y gratuita para mapas offline, sigue siendo una alternativa muy a tener en cuenta en iOS.

Wikiloc: la potencia de una comunidad enorme de senderistas

Cuando se habla de apps para hacer rutas en la montaña con iPhone, Wikiloc aparece siempre en los primeros puestos. Su gran baza es la comunidad de usuarios que sube y comparte tracks de todo tipo: senderismo, BTT, trail running, esquí, kayak y un largo etcétera.

Desde la app puedes buscar rutas cerca de donde estás, filtrar por tipo de actividad, dificultad, distancia o si son circulares y comenzar a seguirlas con navegación guiada. Ahí está uno de los matices importantes: para aprovechar las funciones de navegación offline y las indicaciones avanzadas es necesario pagar la suscripción anual, ya que la versión gratuita es bastante limitada.

En España y otros países la oferta de recorridos es enorme, pero precisamente esa abundancia tiene una contrapartida: muchas rutas están duplicadas, mal descritas o con pocos datos. Un buen truco es localizar usuarios que trabajen bien sus tracks, con buenas descripciones y fotos, y seguirles para tener siempre recorridos fiables.

La interfaz es intuitiva, y además de ver altura, distancia y desnivel, puedes grabar tus propias rutas y subirlas. Es compatible con Apple Watch y otros relojes GPS, algo que se agradece cuando no quieres estar sacando el móvil constantemente en mitad del monte.

Komoot: planificación detallada según tu perfil

Komoot está pensada sobre todo para quienes disfrutan planificando al detalle sus salidas. En vez de limitarse a mostrar rutas de otros, te permite definir tu perfil (senderismo, bici de montaña, gravel, carretera, etc.) y que el sistema genere itinerarios adaptados a tus preferencias y nivel.

Su modelo de negocio se basa en la venta de regiones: puedes comprar mapas vectoriales detallados de zonas concretas o el paquete completo de mapas del mundo. Una vez adquiridos, funcionarán sin conexión, con navegación por voz y datos de interés sobre el terreno (puntos de vista, refugios, fuentes, etc.).

La comunidad es bastante activa en países centroeuropeos, y hay muchas recomendaciones para zonas como Alpes, Selva Negra o Pirineos. En España la base de usuarios es más pequeña que la de Wikiloc, pero va creciendo y ya se encuentran buenas rutas en zonas populares.

Su interfaz es moderna y muy visual, con métricas claras de distancia, desnivel y tipo de firme. También integra bien con relojes y ciclocomputadores, lo que la convierte en una opción muy potente si combinas senderismo y ciclismo y te gusta llevarlo todo bien planificado.

AllTrails: ideal si viajas y haces montaña por todo el mundo

AllTrails es otra de las grandes plataformas de rutas de senderismo a nivel global. Reúne una enorme base de datos de recorridos compartidos y verificados por la comunidad, lo que resulta muy útil si te mueves mucho entre países o continentes y quieres tener una referencia rápida de rutas populares.

La app destaca por ser muy fácil de usar: cuenta con filtros avanzados para encontrar rutas por longitud, dificultad, tipo de actividad o características del entorno. El diseño es limpio y hace que lo esencial esté siempre a mano, algo que agradecerás cuando estás mirando el móvil con guantes o con poca cobertura.

La parte negativa es que en España la oferta, aunque amplia, no está tan trabajada como en otros mercados. Y de nuevo, para sacar partido a la navegación offline y las funciones más avanzadas hay que pasar por uno de sus planes de pago, que ofrecen mapas descargables, vistas inmersivas del terreno y alertas durante la ruta.

Si eres de los que aprovecha cualquier viaje para calzarse las botas o sacar la bici, AllTrails es una candidata muy seria porque funciona bien en muchísimos países y se integra también con relojes inteligentes y plataformas deportivas.

Otras apps de rutas de verano y actividades outdoor

En el ecosistema iOS hay otras aplicaciones pensadas para grabar y seguir rutas que merece la pena tener en el radar si haces mucha vida al aire libre. Cada una se especializa en algo distinto, así que pueden complementar perfectamente a las grandes.

Map My Hike, por ejemplo, está orientada a quienes quieren medir su rendimiento mientras hacen senderismo. Más allá de enseñarte por dónde ir, registra velocidad media, distancia, ritmo, calorías y otros datos deportivos. Se integra con otras apps de entrenamiento y salud, y te propone objetivos y retos en función de tu nivel, ideal si el monte es también tu gimnasio.

Maps 3D Pro está muy pensada para actividades como ciclismo, senderismo, esquí o incluso geocaching. Su principal atractivo es que te permite visualizar las rutas en 3D, lo que ayuda mucho a comprender el relieve real del terreno y a anticipar subidas y bajadas. Incluye calles, senderos, pistas de esquí y otros elementos clave para no despistarte cuando pedaleas o caminas por zonas complicadas.

ViewRanger, por su parte, ofrece una navegación muy precisa para rutas tanto a pie como en bici. Permite buscar destinos, seguir tracks y compartir tu posición en tiempo real con otros usuarios, lo que añade un plus de seguridad cuando vas solo. Además, puede guardar todos los datos de tus caminatas en la app Salud de iOS, integrando así la actividad de montaña en tu seguimiento deportivo diario.

Naturapps es una opción muy curiosa si te mueves por España, ya que está avalada por la UNESCO y se centra en senderos señalizados en varias comunidades autónomas como Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Navarra, Extremadura, Andalucía o la Comunidad Valenciana. Introduces la zona que te interesa y te devuelve un listado de rutas con información clave: distancia, tiempo estimado, dificultad y otros datos prácticos para elegir sobre seguro.

Planificadores de rutas avanzados para iOS

Además de las apps centradas en mapas y en la propia actividad outdoor, hay herramientas que se enfocan en la planificación detallada de rutas y viajes. Son especialmente útiles si haces recorridos complejos, viajas en autocaravana o necesitas controlar muy bien factores como la meteorología o la elevación del terreno.

inRoute: planificación con tiempo, elevación y meteorología

inRoute es un planificador de rutas y viajes muy completo disponible para iPhone, iPad, Mac y compatible con CarPlay. Está pensado para diseñar itinerarios optimizados con múltiples paradas, teniendo en cuenta variables como el tiempo, la altitud, las curvas de la carretera y la meteorología adversa.

Con inRoute puedes crear rutas con hasta 150 ubicaciones en la versión Pro, mientras que la app gratuita limita bastante más el número de puntos. Permite importar archivos en formatos XLSX, GPX y KML, de forma que puedes llevar a tu iPhone rutas creadas en otros servicios o compartir tus propias planificaciones con terceros.

Una de sus características estrella son los gráficos interactivos que muestran la elevación, la curvatura de la carretera y la previsión meteorológica a lo largo del recorrido (temperatura, humedad, probabilidad de lluvia, viento e incluso alertas por fenómenos severos en regiones compatibles). Esto te permite ajustar horarios de salida o paradas para esquivar tormentas o evitar tramos delicados de noche.

También incorpora búsqueda de servicios a lo largo del trayecto: puedes localizar gasolineras, hoteles, zonas de acampada o restaurantes en toda la ruta, en tramos concretos o dentro de un rango de kilómetros desde un punto determinado. Si viajas en autocaravana, puedes introducir las especificaciones del vehículo para que la app evite carreteras o pasos que no cumplan con la altura o restricciones de propano.

Durante la navegación, inRoute ofrece instrucciones giro a giro con avisos de límites de velocidad y alertas meteorológicas cuando corresponde. Las rutas se guardan en el dispositivo para que sigan disponibles aunque pierdas cobertura, y puedes exportarlas a otras apps como Apple Maps, Google Maps, Navigon o Waze, así como a dispositivos GPS mediante archivos GPX.

Su modelo de suscripción Pro se ofrece con pago mensual o anual, incluyendo sincronización entre dispositivos, exportación avanzada y todas las funciones de personalización de mapas y rutas. Es una herramienta muy interesante si haces viajes largos, intentos de récord, rutas complejas o simplemente quieres tener muy controladas las condiciones de cada tramo.

Mapy.com: mapas, rutas y tracker con modo offline

Mapy.com es una app gratuita con compras internas que combina varias funciones en una sola herramienta: mapas, planificador de rutas, navegación y registro de actividades. Está pensada tanto para uso urbano como para montaña, y uno de sus puntos fuertes es el soporte offline.

Ofrece diferentes tipos de mapas: outdoor para actividades al aire libre, mapas de tráfico, mapas de invierno y mapas aéreos. Puedes descargar áreas completas del mundo para usarlas sin conexión, manteniendo activas funciones clave como la planificación de rutas, la búsqueda de lugares o la navegación GPS, algo perfecto si vas a moverte por zonas sin cobertura o en el extranjero.

El planificador permite crear recorridos para senderismo, ciclismo o coche, tanto de punto A a punto B como rutas circulares. Muestra tiempo estimado, distancia total y desnivel, y admite la inclusión de puntos intermedios. Según el modo elegido, puedes personalizar la ruta, evitando peajes y autopistas al conducir, o buscando el camino más corto o más panorámico al caminar.

La navegación GPS ofrece instrucciones paso a paso, navegación con voz, indicaciones de coordenadas y atajos si hay cortes de carretera. También puedes compartir tu ubicación en tiempo real con familiares o amigos, lo que aporta seguridad extra en salidas al monte o en viajes largos.

Su función de tracker registra tus actividades, guardando distancia total, ritmo promedio, velocidad máxima y desnivel, y permite guardar y compartir estas rutas. Toda tu información (puntos de interés, rutas y actividades) se organiza en la sección «Mi Mapy», donde puedes sincronizarla entre dispositivos y gestionarla en carpetas.

La versión Premium añade opciones avanzadas como ajustar tu propia velocidad para estimar tiempos, más parámetros en la planificación de rutas, mapas offline ilimitados y soporte para Wear OS, incluyendo navegación y seguimiento desde el reloj. Es una app muy versátil si quieres tener en una sola herramienta mapas offline, rutas y registro de tus salidas.

Usar el iPhone como GPS de montaña: consideraciones prácticas

En foros de senderismo y montaña, muchos usuarios se plantean si es buena idea usar solo el iPhone en lugar de un GPS dedicado. La respuesta depende de lo que busques, pero con las apps adecuadas y un poco de preparación, el iPhone puede funcionar muy bien como herramienta principal en muchas salidas.

Lo imprescindible es que la app permita cargar tracks en formato GPX, seguirlos sobre una cartografía decente (idealmente basada en OpenStreetMap con pistas y senderos) y grabar el recorrido para revisarlo luego en el ordenador. Wikiloc, Komoot, Mapy.com, Topo GPS u otras apps similares cumplen con estas condiciones, aunque varía mucho su interfaz y curva de aprendizaje.

Algunos usuarios valoran especialmente la posibilidad de superponer capas transparentes de tracks sobre mapas base, algo que facilita ver varios itinerarios o referencias a la vez. En iOS no todas las apps lo hacen igual de cómodo, y en casos avanzados puede que haya que recurrir a soluciones algo más técnicas.

Otro aspecto a tener en cuenta es la seguridad: el iPhone ya integra funciones para llamadas de emergencia y localización por terceros, y algunas apps permiten compartir tu posición en tiempo real con familiares o contactos de confianza. Aun así, en salidas serias de montaña conviene no confiarlo todo a un solo dispositivo y llevar siempre batería extra, mapa físico y sentido común.

Donde sí hay consenso es en que, si quieres sacarle partido a estas apps de senderismo, es casi inevitable pagar. Las versiones gratuitas suelen recortar la navegación offline o las funciones de guía por voz, que son precisamente las que marcan la diferencia cuando la cosa se complica en mitad del monte.

Al final, el mejor combo suele pasar por mezclar varias aplicaciones: una o dos de mapas generales para el día a día y viajes en coche, más una o dos apps outdoor con buena comunidad y mapas offline para el campo, completadas con un planificador avanzado si haces rutas complejas o largas travesías; con esa combinación bien elegida, tu iPhone se convierte en una herramienta de navegación muy potente tanto en carretera como fuera de ella, siempre que te tomes el tiempo de probar y quedarte con las que realmente encajan con tu forma de moverte.