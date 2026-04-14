Si te pasas el día jugando en tu móvil y siempre has pensado eso de “algún día haré mi propio juego”, ha llegado el momento de ponerte manos a la obra. Hoy en día hay un montón de apps para crear tus propios juegos en iPhone y iPad, desde herramientas súper sencillas para niños hasta motores profesionales del nivel de Unity o Unreal. No necesitas un ordenador potente para empezar a trastear: con tu iPhone ya puedes crear mundos, personajes y mecánicas jugables bastante serias.

En esta guía vas a encontrar tanto aplicaciones nativas de iOS para diseñar juegos desde el propio móvil como motores clásicos de desarrollo que te permiten crear en el ordenador y lanzar tus juegos en iPhone. Además, verás ideas para elegir la herramienta adecuada según tu nivel, tu presupuesto y el tipo de juego que tienes en mente (plataformas, RPG, aventuras gráficas, 2D, 3D, etc.). Ponte cómodo, porque vamos a repasar todo lo que necesitas para empezar a crear juegos en tu iPhone sin perderte nada importante. Vamos a contarte todo sobre las mejores apps para crear tus propios juegos en iPhone.

Apps para crear juegos directamente en tu iPhone o iPad

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Si lo que quieres es crear juegos directamente desde tu iPhone o iPad sin usar ordenador, hay varias aplicaciones muy interesantes que combinan editor visual, comunidad y herramientas sencillas para que puedas sacar ideas jugables en cuestión de minutos.

La gran ventaja de estas apps es que no necesitas saber programar, ya que casi todas usan sistemas de bloques, plantillas o editores de arrastrar y soltar (drag & drop). A cambio, lógicamente estarás algo más limitado que con un motor profesional, pero son perfectas para empezar, para niños o simplemente para jugar a ser diseñador sin complicarte la vida.

Builda: crea y comparte videojuegos desde tu iPhone

Builda es una plataforma que mezcla herramienta de creación de videojuegos y red social creativa. Está pensada para iPhone y iPad (requiere iOS/iPadOS 14 o posterior) y la idea es que puedas diseñar tus propios juegos y, al mismo tiempo, explorar y jugar a los proyectos creados por otras personas de la comunidad.

Uno de sus puntos fuertes es que permite trabajar en equipo: puedes colaborar con amigos para diseñar juegos entre varios, repartiendo tareas de diseño, animación o creación de niveles. Esa parte colaborativa es ideal si quieres aprender con otras personas o si simplemente te apetece montar tus propios “estudios” de desarrollo con colegas.

Para los gráficos, Builda te deja dibujar y animar tus propios personajes y objetos directamente desde el dispositivo. Incluye un sistema de animación con “papel cebolla” que facilita mucho que los movimientos queden suaves y precisos, algo muy útil si estás empezando con la animación 2D. Puedes crear desde muñecos de palo y memes hasta personajes más elaborados o escenarios completos.

En cuanto a la parte jugable, la app utiliza programación por bloques muy sencilla, de forma que no necesitas escribir código. Mediante cajas y acciones prediseñadas puedes construir mecánicas de juego bastante variadas, desde plataformas hasta pequeños minijuegos con físicas básicas. Esto te permite centrarte en las ideas y no tanto en la sintaxis de un lenguaje de programación.

La parte social también está muy trabajada: puedes chatear con amigos, unirte a grupos, explorar memes y juegos en tendencia y personalizar tu avatar dentro de la comunidad. Funciona casi como una red social creativa alrededor de los juegos. La app es gratuita, con compras dentro de la aplicación, y está disponible en inglés y chino simplificado. Si buscas algo muy accesible para empezar a crear y compartir juegos desde tu iPhone, es una opción a tener muy en cuenta.

Struckd: creador de juegos 3D con drag & drop

Struckd es otra app gratuita con compras integradas que se enfoca en la creación de videojuegos en 3D mediante un editor de arrastrar y soltar. Está pensada tanto para iPhone como para iPad (desde iOS 14 en adelante) e incluso dispone de modo multijugador para jugar con amigos a las creaciones de la comunidad.

La filosofía de Struckd es muy clara: puedas crear juegos sin programar, pero en un entorno visual 3D. Para ello ofrece un “Game Builder” con interfaz drag & drop donde colocas personajes, ítems, enemigos, obstáculos y todo tipo de elementos de juego sobre escenarios preconfigurados o creados por ti. No hace falta escribir ni una línea de código, ya que las lógicas básicas vienen dadas por el propio motor.

La aplicación incluye packs de juego temáticos que te guían paso a paso en la creación de tu primer título. Puedes elegir entre géneros variados como carreras, tower defense, juegos de acción o aventuras. Estos packs vienen con plantillas, assets y “blueprints” que te sirven tanto para aprender como para tener un prototipo jugable en poco tiempo.

Además de crear, Struckd tiene una sección enorme de juegos desarrollados por la propia comunidad. Puedes explorar miles de proyectos, votar, comentar y competir en rankings (leaderboards) para ver quién consigue las mejores puntuaciones. Esto es muy interesante si quieres ver cómo resuelven otros creadores ciertas mecánicas o simplemente para inspirarte y coger ideas.

La monetización de la app gira en torno a Struckd Pro y diferentes packs de monedas (coins) que se pueden comprar para desbloquear funciones avanzadas y contenido adicional. No es obligatorio pagar para empezar, pero si te enganchas al editor quizás te interese el plan semanal o mensual. La comunidad se coordina además a través de Discord y redes sociales, donde los desarrolladores comparten novedades, encuestas y feedback.

Pixicade: convierte tus dibujos en videojuegos jugables

Pixicade está claramente orientada a un público joven, pero también puede ser muy divertida para cualquiera que quiera convertir dibujos en videojuegos jugables desde el iPhone o el iPad. La app es gratuita con suscripciones opcionales y funciona a partir de iOS 9, así que soporta una lista muy amplia de dispositivos.

La idea de Pixicade es que puedas crear niveles desde cero sin escribir código. Para ello te ofrece una enorme biblioteca de assets prediseñados a todo color (personajes, plataformas, obstáculos, powerups, etc.), pero también puedes hacer fotos a tus propios dibujos y convertirlos en elementos del juego usando la cámara del dispositivo. De este modo mezclarás tus bocetos con assets digitales listos para usar.

En el editor de niveles puedes elegir entre distintos tipos de juegos como plataformas, slingshots, rompe ladrillos, laberintos y otros esquemas clásicos. Sobre esa base vas colocando paredes, enemigos, peligros, objetos que recoger, potenciadores y elementos decorativos como bordes, fondos o música. El objetivo es que el proceso sea muy intuitivo y que, en minutos, tengas algo jugable.

La app presta especial atención a la seguridad infantil: cumple con COPPA, incluye verificación de edad y controles parentales, y clasifica su contenido como 9+ con opciones para que los padres gestionen qué pueden hacer los menores dentro de la comunidad. Esto hace de Pixicade una herramienta muy interesante para colegios, talleres o familias que quieran que los niños se inicien en el diseño de videojuegos.

En su vertiente social, Pixicade permite compartir niveles, seguir a otros creadores, competir en tablas de clasificación, participar en carreras por el mejor tiempo y completar “Quests” con historias, personajes y jefes finales. También puedes chatear con amigos o grupos, votar assets creados por la comunidad y recibir recompensas por retos semanales de creación. La app ofrece compras in‑app como desbloqueo de versiones Deluxe o Plus y diferentes suscripciones mensuales.

Codea en iPad: programar tus propios juegos con Lua

Aunque no es una app típica de “arrastrar y soltar”, muchos desarrolladores independientes utilizan Codea en iPad para programar juegos usando Lua. Es una especie de entorno de desarrollo completo pensado para tablet, con editor de código, motor gráfico y herramientas para gestionar recursos, diseñar interfaces y probar en tiempo real.

Usuarios avanzados han llegado a crear editores completos dentro de Codea para construir juegos, con interfaces diseñadas por ellos mismos que permiten dibujar, colocar elementos en pantalla y configurar mecánicas sin salir del iPad. Esto demuestra lo potente que puede ser trabajar desde una tablet cuando el entorno de desarrollo está bien adaptado a la pantalla táctil.

Si ya tienes ciertas nociones de programación (aunque sea poca cosa) y te apetece aprender Lua, Codea es particularmente atractivo porque puedes codificar y probar directamente en el dispositivo, sin depender de un Mac. No es la opción más simple para principiantes absolutos, pero da muchísimo juego a nivel creativo y técnico.

Motores y herramientas para crear juegos que luego puedas jugar en iPhone

Más allá de las apps nativas de iOS para crear juegos desde el móvil, existe todo un ecosistema de motores y herramientas de desarrollo multiplataforma que te permiten crear tu videojuego en ordenador (Windows, macOS o Linux) y después exportarlo a iOS para que se pueda jugar en iPhone y iPad.

Estas soluciones suelen ser más potentes y flexibles, pero requieren algo más de tiempo de aprendizaje. A cambio, te permiten llegar a muchas más plataformas (PC, consolas, Android, web, etc.) y construir proyectos con un nivel técnico mucho más alto, tanto en 2D como en 3D.

Herramientas para nivel inicial: crear juegos sin programar (o casi)

Si estás empezando, te conviene entrar por herramientas sencillas que te permitan centrarte en el diseño y no tanto en la programación. Varias de las más populares permiten exportar a iOS de manera directa o indirecta, así que luego podrás llevar tus juegos a iPhone.

Buildbox, por ejemplo, cuenta con una versión gratuita que facilita muchísimo la creación de juegos a base de cajas y acciones. No necesitas escribir código, todo se hace visualmente, y puedes exportar a iOS y Android incluso con el plan gratis (para PC necesitas versiones superiores). Su interfaz es muy moderna y agradable para quienes no se han peleado nunca con un motor de videojuegos.

Stencyl, otro clásico, es muy conocido por su facilidad para crear juegos 2D con un sistema de bloques inspirado en Scratch. Originalmente se hizo popular por exportar a Flash para web, pero con el tiempo ha ido añadiendo objetivos como Windows, macOS, iOS y Android. Si vienes de entornos educativos tipo Scratch, te resultará muy familiar.

Adventure Game Studio es una opción muy interesante si lo que te tira es crear aventuras gráficas estilo point and click, ya sea con look retro o con un acabado más moderno. Está orientado principalmente a Windows, pero muchos desarrolladores lo utilizan como escuela para narrativas interactivas complejas y luego portan a otras plataformas.

Scratch en sí mismo, aunque está pensado para la enseñanza de la programación a niños y adolescentes, es un entorno perfecto para entender la lógica básica de los videojuegos sin complicarse con sintaxis. La programación a través de bloques de colores te ayuda a dominar conceptos como eventos, condiciones y bucles, que luego son totalmente trasladables a motores como Unity o Godot.

Si tu sueño es construir un juego de rol clásico con estética “pixel art”, RPG Maker es el camino directo. Está diseñado para que incluso un niño pueda hacerse con él, proporciona sistemas de combate por turnos, mapas, diálogos y gestión de inventario listos para usar, y te permite montar mundos enormes sin tener que picar código desde cero.

Motores de nivel intermedio para seguir creciendo

Cuando ya tengas algo de experiencia con herramientas sencillas, te interesará pasar a motores de nivel intermedio que te den más libertad y potencia, pero que sigan siendo asumibles si no tienes un dominio absoluto de la programación.

Godot es uno de los nombres que más fuerza ha ganado en los últimos años. Es un motor open source para juegos 2D y 3D, disponible en Windows, Linux y macOS, y ofrece su propio lenguaje de scripting (GDScript) muy similar a Python, además de soporte para C# y otros lenguajes. Requiere aprender a programar, pero la curva de entrada es razonable y la comunidad es muy activa.

Fusion 2.5, por su parte, se presenta como un motor para crear juegos 2D sin escribir código, pero con una lógica de eventos más profunda que muchas herramientas de iniciación. Puedes exportar a Windows, HTML5 y Android, y existen extensiones y módulos adicionales para llegar a más plataformas. Cuenta además con una comunidad veterana y muchos tutoriales.

GDevelop es otra solución open source y multiplataforma, pensada para crear juegos 2D para web, iOS, Android y PC. Se basa también en una lógica de eventos visuales, de manera que no tienes que picar código si no quieres. Es muy flexible para aventuras gráficas sencillas, puzzles, plataformas y pequeños RPG.

Construct 3 ha sido durante años uno de los motores HTML5 más potentes para creación de videojuegos. Funciona directamente desde el navegador, lo que permite desarrollar desde casi cualquier dispositivo (incluido un iPad o un Chromebook) y exportar a múltiples plataformas. Su sistema de eventos visuales es muy potente, de forma que puedes construir mecánicas relativamente avanzadas sin programar. Además, el plan gratuito te permite crear juegos gratis y usarlos como carta de presentación sin invertir dinero al principio.

GameMaker Studio es una alternativa muy consolidada si tienes claro que quieres enfocarte en juegos 2D. A diferencia de otros motores, combina un editor visual con su propio lenguaje de scripting (GML), por lo que puedes empezar sin programar demasiado y, poco a poco, ir añadiendo lógicas más complejas. Permite exportar a una lista enorme de plataformas: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, HTML5 e incluso consolas como Xbox, PlayStation y Nintendo Switch.

Motores profesionales: Unity, Unreal y compañía

Si tu objetivo es trabajar en la industria del videojuego o lanzar productos comerciales serios, tarde o temprano tendrás que dar el salto a los motores profesionales más usados por los estudios de desarrollo.

Unity 3D es, probablemente, el motor de videojuegos más popular a día de hoy. Su versión gratuita permite exportar a más de 25 plataformas, entre ellas iOS, Android, PC, consolas y realidad virtual. Aunque tradicionalmente se ha asociado a juegos 3D, también es muy potente en 2D y cuenta con soporte integrado para juegos multijugador y experiencias de realidad virtual.

La enorme ventaja de Unity es que muchas universidades y escuelas especializadas lo utilizan como herramienta de referencia para enseñar desarrollo de videojuegos. Dominarlo abre muchas puertas laborales y es un nombre que luce muy bien en el currículum si quieres dedicarte profesionalmente al sector. Para programar se utilizan principalmente C# y un sistema de componentes muy flexible.

Unreal Engine, por otro lado, está considerado uno de los motores 3D más potentes del mercado para lograr gráficos espectaculares. Aunque su descarga y uso inicial son gratuitos, a partir de cierto nivel de ingresos con tu juego tendrás que abonar un porcentaje en concepto de royalties. Para sacarle todo el partido necesitas buenas bases de programación (especialmente en C++), aunque también dispone de los famosos “Blueprints”, un sistema visual de nodos que ayuda a reducir la cantidad de código.

Entre sus puntos fuertes destacan la capacidad para desarrollar juegos de realidad virtual, entornos 3D con altísimo nivel de detalle y un ecosistema con muchísimos recursos, plugins y ejemplos. Es un estándar de la industria para proyectos AAA o para estudios que priorizan el apartado visual por encima de todo.

También conviene mencionar motores como Torque 3D o CryEngine. Torque 3D es un motor open source centrado en diseño y renderizado de entornos tridimensionales, con un enfoque muy modular que permite adaptar su código a las necesidades concretas de cada proyecto. CryEngine, por su parte, es conocido por su sistema de iluminación y sombras avanzadas, y por permitir un realismo gráfico muy alto gracias a sus herramientas de renderizado y físicas. Ambos son menos mainstream que Unity o Unreal, pero siguen siendo poderosas opciones para ciertos tipos de proyectos.

SDKs y frameworks para llevar tus juegos a iPhone

Si quieres ir un paso más allá y trabajar casi como un desarrollador profesional de iOS, existe una serie de SDKs y frameworks que te permiten programar con mayor libertad que las apps “no code”, pero sin tener que crear todo desde cero en Xcode.

Corona SDK (actualmente conocido como Solar2D) es un kit de desarrollo que facilita la creación de aplicaciones y juegos multiplataforma. Incorpora un conjunto de APIs, motor de físicas y herramientas que hacen el proceso mucho más ágil que programar directamente a bajo nivel. El SDK es gratuito, pero si quieres publicar en la App Store tendrás que abonar las tasas habituales de Apple y gestionar los certificados correspondientes.

cocos2D es un framework muy extendido para Xcode que ayuda enormemente a crear juegos y apps con contenido interactivo en 2D. Ofrece funciones predefinidas para gestionar escenas, transiciones, menús, movimientos de sprites y muchos otros elementos frecuentes en videojuegos. Es totalmente gratuito y lleva años siendo uno de los pilares del desarrollo 2D en entornos Apple.

Unity 3D también encaja en este bloque, ya que permite desarrollar juegos tanto en 2D como en 3D con su propio motor gráfico. La aplicación base es gratuita, pero históricamente se han requerido licencias adicionales para publicar en ciertas plataformas, como iOS, según la versión y el tipo de plan. En cualquier caso, sigue siendo una herramienta clave si quieres lanzar tus juegos en iPhone y, a la vez, en otras plataformas.

Si prefieres no programar, pero quieres algo más visual, existen apps como GameSalad, que se hicieron muy populares precisamente por permitir crear juegos sin tocar código. Esta herramienta proporciona atributos y variables predefinidas, de forma que solo tienes que combinarlas en un entorno visual. El lado negativo es que, si el propio programa no contempla una funcionalidad concreta, no tendrás forma de implementarla. Tiene una versión gratuita y otra de pago con licencia ampliada para publicar con más opciones.

StencylWorks, estrechamente relacionado con Stencyl, ofrece una experiencia similar a GameSalad pero con más posibilidades. También se basa en bloques de lógica al estilo Scratch y cuenta con opciones de exportación interesantes. La aplicación es gratuita para usar, aunque deberás pagar una cuota anual si quieres publicar en determinadas plataformas.

Herramientas para gráficos y arte de tus juegos

Crear un videojuego no es solo cuestión de código o de plantillas: el apartado visual es igual de importante. Si no quieres depender únicamente de los assets que traen los motores por defecto, puedes recurrir a programas especializados para crear personajes, escenarios y gráficos 2D o 3D.

DAZ 3D es una herramienta para Windows y macOS que permite diseñar personajes en 3D de forma bastante intuitiva. Puedes ajustar casi cualquier aspecto de la anatomía, peinados, ropa o poses sin necesidad de ser un experto en modelado. En ocasiones ha estado disponible de forma gratuita en promociones temporales, lo que la convierte en una oportunidad estupenda para nutrir tus proyectos de modelos detallados.

Bryce, muy relacionado con DAZ 3D, está más enfocado en la creación de escenarios tridimensionales: paisajes, fondos, entornos naturales o fantásticos que luego puedes importar a tu motor de juego favorito. También ha tenido periodos en los que se ofrecía de manera gratuita, así que conviene estar atento a posibles ofertas.

Sculptris es una aplicación de modelado basada en la metáfora de modelar arcilla digital. Partes de una esfera y vas esculpiendo la forma de tu personaje o criatura, muy parecido a una versión simplificada de ZBrush (la herramienta profesional de referencia en este campo). Es perfecta para quienes quieren iniciarse en el modelado orgánico sin asumir la complejidad de soluciones de gama alta.

Para el apartado 2D, GIMP es una alternativa gratuita a Photoshop que te permite retocar imágenes, crear sprites, texturas e interfaces desde cero. Es multiplataforma, está en constante evolución y dispone de infinidad de tutoriales, pinceles y plugins creados por la comunidad. Ideal para diseñar iconos, pantallas de menú, fondos o cualquier material gráfico que quieras incorporar a tus juegos.

Y si no te apetece crear todos los recursos desde cero, existe una gran cantidad de webs que ofrecen sprites, tilesets y texturas gratuitas, muchas veces bajo licencias que permiten su uso en proyectos personales o incluso comerciales. Combinando estos assets con tus propios retoques en GIMP tendrás un estilo visual más personal sin necesidad de ser artista profesional.

Cómo elegir la mejor app o motor para crear juegos en iPhone

Con tantas opciones sobre la mesa es normal sentirse un poco perdido al principio. Para acertar, conviene que te hagas unas cuantas preguntas clave sobre tu proyecto y tu situación antes de lanzarte a descargar herramientas a lo loco.

Lo primero es decidir si quieres centrarte en juegos 2D o 3D. Si tu idea se parece más a un plataformas tipo Hollow Knight, un RPG pixel art o un puzzle sencillo, un motor 2D será más que suficiente y, además, mucho más amable para empezar. Si por el contrario tienes en mente un mundo en 3D inmersivo, con cámaras libres y entornos complejos, necesitarás un motor como Unity, Unreal, Godot o Struckd (en versión accesible) para sacarle partido a esa tercera dimensión.

Otro aspecto crucial es la popularidad de la plataforma y el tamaño de su comunidad. Cuantos más usuarios tenga una herramienta, más probabilidad hay de que encuentres tutoriales, cursos, foros, ejemplos y soluciones a los problemas que te vayan surgiendo. Unity, Unreal o Godot, por ejemplo, cuentan con comunidades gigantescas que son auténticas minas de información.

No puedes olvidar tu presupuesto. Muchas herramientas tienen versiones gratuitas con limitaciones y planes premium con más funcionalidades o mejor soporte de exportación. Piensa si te compensa pagar desde el principio o si prefieres empezar con algo gratuito y, solo si ves que te lo tomas en serio, dar el salto a una licencia de pago. Ten en cuenta también las comisiones por publicación y los posibles royalties según los ingresos de tu juego.

La sinceridad con tu propio nivel es básica: no es lo mismo empezar de cero que llegar con años de experiencia. Si nunca has programado, lo más sensato es comenzar por entornos no code o con bloques (Builda, Pixicade, Struckd, Scratch, Stencyl, Construct 3…) y, poco a poco, ir subiendo la dificultad hacia motores que sí requieran picar código (Godot, Unity, Unreal). Si ya dominas C# o C++, puedes plantearte ir directamente a Unity o Unreal, que además son muy respetados en la industria.

Finalmente, piensa en en qué tipo de dispositivo vas a trabajar más a menudo. Si el iPhone o el iPad son los aparatos que siempre llevas encima, te compensará apostar por herramientas nativas o que funcionen bien en entornos táctiles (Codea, Construct 3 en navegador, apps de creación directa como Builda o Struckd). Si dispones de un buen ordenador, puedes combinar lo mejor de ambos mundos y usar motores profesionales en sobremesa para exportar después tus creaciones a iOS.

El ecosistema actual te lo pone muy fácil para que, con un poco de curiosidad y ganas, puedas pasar de ser simple jugador a convertirte en creador de tus propios videojuegos para iPhone. Empieza con la herramienta que mejor encaje con lo que sabes y con lo que te apetece hacer, experimenta con ideas pequeñas y deja que cada proyecto sea un paso más en tu camino como desarrollador.