Apps y trucos para encontrar juegos gratis en la App Store

¿Apps para encontrar juegos gratis en la App Store? La propia App Store es tu primera aliada para detectar juegos gratuitos y rebajados. En la pestaña de Juegos y en la de Hoy, Apple destaca a diario títulos que están subiendo como la espuma, muchos de ellos free-to-play. Además, las colecciones editoriales (listas temáticas creadas por el equipo de la App Store) suelen incluir siempre una buena ración de juegos que puedes descargar sin pagar.

Un recurso muy potente son las webs y apps que rastrean descuentos temporales en la App Store. Portales como Appsliced o servicios similares monitorizan constantemente los cambios de precio y te avisan cuando un juego de pago pasa a ser gratuito o entra en oferta fuerte. Esto es perfecto para pillar joyas de pago que, durante unas horas o unos días, se pueden descargar por cero euros.

El funcionamiento de estas herramientas suele ser muy sencillo: eliges las categorías que te interesan (por ejemplo, solo juegos, o juegos y apps de productividad), indicas tu país o región para que los precios coincidan con tu App Store y, a partir de ahí, consultan en tiempo real qué títulos han bajado de precio o se han vuelto gratis. En muchos casos, incluso te dicen cuánto costaban antes para que veas si el chollo merece la pena.

Otra estrategia clave es usar listas oficiales de mejores juegos y premios de Apple para decidir qué merece la pena instalar cuando esos títulos pasan a ser gratuitos o añaden pruebas sin coste. Los rankings anuales, los App Store Awards y las colecciones editoriales de la tienda se convierten así en tu filtro de calidad particular.

Apps especializadas en ofertas y juegos gratuitos

Estas apps y portales funcionan como un radar de chollos: cada día aparecen selecciones del tipo “10 juegos y apps completamente gratis hoy en la App Store”, donde puedes encontrar desde puzles y juegos de estrategia hasta apps de productividad, salud, seguridad o finanzas personales. Su gran ventaja es que te concentran todo en una sola lista práctica y actualizada.

Un ejemplo típico de este tipo de recopilaciones incluye títulos muy variados como juegos de lógica, herramientas VPN, apps para personalizar Minecraft, editores de historias, gestores de gastos o diarios de síntomas. Así, en una sola visita puedes descargar un buen puñado de juegos y aplicaciones que, en condiciones normales, tendrías que pagar.

La clave está en revisar estas listas con cierta frecuencia, porque la mayoría de estas promociones duran pocas horas o, como mucho, algunos días. Muchas veces se trata de desarrolladores que quieren ganar visibilidad o reseñas y deciden rebajar su app a cero durante un corto periodo, y si te pillan atento, te llevas aplicaciones muy pulidas sin gastar ni un euro.

Ejemplo real: 10 juegos y apps gratis por tiempo limitado

Para que te hagas una idea de lo que puedes encontrar en estas ofertas diarias, piensa en una selección que incluya juegos de puzles matemáticos, apps de privacidad, herramientas para personalizar Minecraft y hasta diarios de salud. Todo ello sin coste durante ese día concreto.

Entre los juegos y apps gratuitos de una promoción típica pueden aparecer joyas como: un juego de rompecabezas numéricos del estilo de “Math Master Puzzles & Riddles”, donde tienes que resolver acertijos de aritmética y lógica que suben de dificultad poco a poco, perfecto tanto para críos como para adultos que quieren entrenar el coco con algo más entretenido que una ficha de ejercicios.

En el terreno de la seguridad es habitual encontrar alguna VPN de pago que pasa a ser gratuita durante unas horas, como una app tipo iVPN con soporte para WireGuard. Estas herramientas encriptan tu tráfico, ocultan tu IP y te permiten usar redes Wi‑Fi públicas con menos riesgos, además de acceder a contenido que puede estar bloqueado en tu país.

Un clásico de estas promociones son las apps para tunear Minecraft como gestores de addons, texturas, mapas o skins estilo AddonsBox for Minecraft PE. Con estas utilidades vas cargando mods y contenido adicional sin volverte loco con instalaciones manuales, lo que abre la puerta a un mundo prácticamente infinito de partidas personalizadas en tu iPhone o iPad.

Tampoco suelen faltar herramientas creativas y de productividad como generadores de historias tipo Vostok — Story Maker, donde puedes diseñar personajes, escenarios y diálogos para crear tus propias tramas interactivas; gestores financieros como DayCost Pro, con presupuestos, informes y seguimiento de gastos; u organizadores de archivos como Metadata, que permiten etiquetar documentos y fotos con datos extra para encontrarlos al instante.

En el apartado más familiar y de ocio suelen colarse juegos pensados para peques y mayores como simuladores de establos de caballos al estilo My City: Star Horse Stable, juegos de defensa de torres tipo Invading Horde – TD, títulos de puzles lógicos como Zoombinis – Logic Puzzles o diarios de síntomas de salud como mySymptoms Food Diary, que ayudan a detectar posibles intolerancias o alergias a través de tus comidas y molestias registradas.

La recomendación principal es aprovechar estas colecciones el mismo día que se publican y descargar lo que te llame la atención, aunque no lo vayas a usar en el momento. Una vez está en tu historial de compras de la App Store, podrás reinstalarlo más adelante aunque la oferta haya terminado y el juego vuelva a ser de pago.

La otra gran fuente de juegos gratis: rankings oficiales y premios de Apple

Más allá de las ofertas puntuales, Apple publica constantemente listados oficiales que son oro puro para saber qué merece la pena descargar, ya sea gratis o de pago. Entre esos listados están las mejores apps y juegos del año, rankings por país, selecciones para cada dispositivo (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, Apple Vision Pro) y los famosos App Store Awards.

Un buen ejemplo es la elección de las mejores apps y juegos para iPhone de un año concreto. En el terreno de las aplicaciones, puedes encontrarte con herramientas de edición de vídeo como Kino, pensada para transformar clips cotidianos en pequeñas piezas cinematográficas con filtros y ajustes intuitivos que no requieren ser un experto en montaje.

En cuanto a juegos para iPhone, títulos como AFK Journey mezclan rol clásico con simulador de mundos, ofreciendo un universo ficticio como Esperia donde librar batallas mágicas y tomar decisiones estratégicas. Son juegos que, aunque a veces incluyen compras internas, suelen ser free‑to‑play y se convierten en candidatos perfectos para ampliar tu colección sin pagar entrada.

Mejores apps y juegos para iPad, Mac y Apple Arcade

El iPad ocupa un lugar especial en el ecosistema de juegos de Apple gracias a su pantalla grande y a la compatibilidad con accesorios como el Apple Pencil o mandos externos. Entre las apps galardonadas encuentras herramientas para músicos como Moises, que usa inteligencia artificial para separar pistas, limpiar ruido y permitirte estudiar canciones por capas.

En el lado jugón del iPad, propuestas como Squad Busters apuestan por batallas rápidas con personajes icónicos de la saga Clash of Clans, modos de juego variados y partidas multijugador para hasta 10 jugadores. Muchos de estos títulos son gratuitos con compras opcionales, así que encajan de lleno dentro de la categoría de “juegos gratis que merece la pena probar”.

Apple Arcade, por su parte, es el servicio de suscripción de juegos de Apple. No son juegos gratuitos en el sentido clásico, porque necesitas la cuota mensual, pero sí puedes acceder a un catálogo muy amplio sin compras internas ni anuncios, lo que a efectos prácticos se siente como tener decenas de juegos “gratis” mientras mantengas la suscripción activa.

En este servicio destacan títulos como Balatro+, una vuelta de tuerca a los solitarios y al póker donde cada partida es completamente distinta; Sonic Racing, NBA 2K21 Arcade Edition, Cut the Rope Remastered, Mini Motorways o Rayman Mini. Son juegos bien valorados que no tienes que pagar uno a uno, así que si te gusta jugar mucho, te salen muy a cuenta.

En Mac también hay juegos y apps premiados que conviene tener en el radar. Entre las finalistas a mejor app para Mac están herramientas de edición fotográfica como Lightroom, que aprovechan funciones avanzadas de IA para mejorar tus imágenes en segundos; y en el lado de los juegos aparecen propuestas como Thanks Goodness You’re Here!, una aventura de plataformas con mucho humor y encargos disparatados por toda una ciudad.

Apps destacadas para Apple Watch, Apple TV y Apple Vision Pro

El Apple Watch tiene su propio ecosistema de apps recomendadas, y entre ellas se cuelan herramientas como Lumy, que ayuda a organizar tu día en función de las horas de luz solar, algo muy útil si quieres ajustar tus horarios de sueño, deporte o fotografía a los amaneceres y atardeceres.

En Apple Vision Pro, aunque todavía no está disponible en todos los países, Apple ha señalado experiencias inmersivas como What If…? An Immersive Story, una aventura visual interactiva de Marvel donde te metes de lleno en una historia alternativa, y juegos como THRASHER: Arcade Odyssey, centrado en la exploración de mundos alienígenas y combates con controles simplificados.

Para Apple TV también hay aplicaciones clave que se mencionan en estos listados, como F1 TV, indispensable para los fans de la Fórmula 1 gracias a su enorme archivo de carreras históricas, datos en tiempo real, estadísticas y análisis en profundidad que van mucho más allá de la retransmisión básica de la carrera.

Todo este ecosistema de apps destacadas por Apple sirve como guía de calidad: si alguno de estos títulos pasa a ser gratuito, entra en Apple Arcade o recibe promociones específicas, sabes de antemano que el nivel medio va a ser alto, porque ya han pasado por el filtro editorial de la propia compañía.

Reconocimientos al impacto cultural y tendencias en la App Store

Apple no solo premia los juegos que más entretienen, sino también los que tienen impacto cultural. En sus listados especiales aparecen apps pensadas para aprender, concienciar o simplemente ofrecer experiencias diferentes que se salen del típico juego de pasar el rato.

Entre estas apps con reconocimiento especial se encuentran proyectos como DailyAirt, centrado en despertar la curiosidad por el arte con una obra diaria; Do You Really Want to Know 2, enfocada a la educación sobre el VIH con explicaciones claras; y EF Hello Aprender Inglés, que usa un tutor de inteligencia artificial para enseñar el idioma adaptado al nivel y progreso de cada usuario.

También figuran juegos y apps como NYT Games, con los pasatiempos del New York Times; Oko, una especie de “Google Maps pensado para personas con problemas de visión o movilidad” que prioriza rutas accesibles; y The Wreck, una novela interactiva en 3D que aborda temas adultos como la maternidad o el duelo.

Más allá de los premios concretos, Apple suele marcar una tendencia temática cada año. En 2021, por ejemplo, la palabra clave fue “conexión”: se valoraron especialmente las apps y juegos que ayudaban a la gente a sentirse más cerca unos de otros durante los años de pandemia, ya fuera mediante videollamadas, juegos cooperativos o comunidades online.

Conocer estas tendencias te ayuda también a entender por dónde van a ir las futuras recomendaciones y qué tipo de apps es más probable que Apple destaque en la App Store, algo útil si quieres anticiparte y probar juegos que pueden estar a punto de despegar en popularidad.

Listas de apps y juegos más populares en la App Store

Además de premios y selecciones editoriales, Apple publica rankings de apps y juegos más descargados por país y por tipo de dispositivo. Estos listados separan, por ejemplo, apps gratuitas y de pago para iPhone e iPad, y hacen lo mismo con los juegos. Son una fotografía muy clara de lo que la mayoría de usuarios está instalando.

En las apps gratuitas para iPhone suelen dominar las redes sociales y los servicios de mensajería como WhatsApp, TikTok, Instagram o Telegram, junto a plataformas de vídeo como YouTube. También figuran apps de mapas, servicios de comida a domicilio, moda online, música en streaming y herramientas de Google como Maps, Drive, Gmail o Chrome.

Entre las apps de pago para iPhone destacan utilidades de productividad y creatividad como Forest (para concentrarse), AutoSleep y HeartWatch (seguimiento de sueño y ritmo cardíaco), TouchRetouch (retoque de fotos), Procreate Pocket (dibujo), GoodNotes 5 (notas y organización), PhotoPills (planificación fotográfica) o FiLMiC (vídeo avanzado). No son juegos, pero es interesante tenerlas fichadas porque de vez en cuando pueden aparecer en promociones temporales.

Si bajamos al terreno puramente jugón, la lista de juegos gratuitos más populares para iPhone en un año reciente ha incluido éxitos virales como Among Us!, Parchisi STAR, Project Makeover, Clash Royale, Stumble Guys, Roblox, Subway Surfers, Call of Duty: Mobile, Pokémon GO, Mario Kart Tour o Geometry Dash Lite. Casi todos estos títulos son free-to-play, así que puedes instalarlos sin pagar y decidir más adelante si quieres invertir en compras internas.

En los juegos de pago para iPhone aparece una mezcla de clásicos y producciones modernas como Minecraft, Monopoly, Geometry Dash, Pou, Plague Inc., Football Manager Mobile, Stardew Valley, Grand Theft Auto: San Andreas, RFS – Real Flight Simulator, Bloons TD 6, Hitman Sniper o The Game of Life 2. Algunos de ellos también entran puntualmente en oferta, por lo que conviene tener una lista de deseos y vigilar su precio.

Rankings de apps y juegos para iPad: dónde sacar más partido a los juegos gratis

El iPad, por su mayor pantalla, es el dispositivo perfecto para disfrutar de muchos juegos gratuitos que ya existen en iPhone, pero con mejor experiencia visual. Los rankings de apps gratuitas suelen estar dominados por plataformas de streaming como Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ y servicios de productividad como Zoom, Teams, Google Docs o Microsoft Word.

En apps de pago para iPad vuelven a reinar las herramientas creativas: Procreate, GoodNotes 5, Notability, Affinity Photo, LumaFusion, Affinity Designer, forScore o AnkiMobile acaparan los primeros puestos. Son apps muy cuidadas que, de vez en cuando, pueden ofrecer descuentos agresivos, así que otra vez es buena idea vigilarlas.

Respecto a los juegos gratuitos más populares para iPad, la lista recuerda mucho a la del iPhone, con Among Us! y Roblox en cabeza, seguidos de Project Makeover, Brawl Stars, Hair Challenge, Shortcut Run, Clash Royale, Geometry Dash Lite, Subway Surfers, Magic Tiles 3, Parchisi STAR, Mario Kart Tour, Genshin Impact o Brain Test. La ventaja es que aquí los disfrutas con más comodidad, especialmente en juegos de acción o de estrategia.

En cuanto a juegos de pago para iPad, vuelven a repetirse los pesos pesados como Minecraft, Geometry Dash, Monopoly, Pou, Plague Inc., Stardew Valley, My Child Lebensborn, Pocket Build, RFS – Real Flight Simulator, Bloons TD 6, Football Manager 2020 Touch, The Game of Life 2, The Room o Human: Fall Flat. Muchos jugadores prefieren comprarlos en iPad antes que en iPhone para sacar partido al tamaño de pantalla.

Por último, en el apartado Apple Arcade para iPad aparecen algunos de los títulos más jugados del servicio como Sonic Racing, NBA 2K21 Arcade Edition, Sneaky Sasquatch, SpongeBob: Patty Pursuit, PAC-MAN Party Royale, Skate City, Oceanhorn 2, Mini Motorways, Hot Lava, Angry Birds Reloaded o The Pathless. Si pagas la suscripción, todos ellos están incluidos y no tienes que preocuparte de compras internas ni publicidad.

Mejores juegos gratis para iPhone y iPad recomendados por la comunidad

Además de los rankings oficiales, muchos medios especializados elaboran sus propias listas de mejores juegos gratuitos para iPhone y iPad, pensadas para diferentes tipos de usuarios y sin orden estricto. Son selecciones muy útiles si no quieres perder el tiempo probando decenas de títulos mediocres.

Entre los juegos más recomendados en estas recopilaciones aparece Eternium, un RPG de corte clásico que recuerda a la saga Diablo, con mazmorras generadas aleatoriamente, toneladas de botín, clases de personaje con habilidades propias y una campaña extensa. Uno de sus grandes puntos fuertes es que se puede jugar incluso sin conexión, ideal para viajes o ratos muertos sin datos.

Vampire Survivors se ha ganado la fama de ser uno de los juegos más adictivos que existen: un roguelike de acción donde sobrevives a oleadas de criaturas mientras tu personaje se va potenciando automáticamente. Es perfecto para partidas cortas pero intensas, con un modelo gratuito bastante respetuoso que no te obliga a pagar para divertirte.

Among Us se convirtió en un fenómeno de masas gracias a su propuesta social: completar tareas en una nave mientras intentas descubrir quién es el impostor que va eliminando tripulantes. Es gratis, funciona tanto con amigos como con desconocidos y sigue siendo una apuesta segura si buscas algo multijugador y muy accesible.

En el terreno gacha y JRPG hay dos nombres que sobresalen: Fire Emblem Heroes, que adapta la clásica estrategia por turnos de Nintendo a partidas cortas, con campañas interesantes y modos competitivos online; y Genshin Impact, un gigantesco mundo abierto de rol donde exploras, resuelves puzles, derrotas enemigos y vas desbloqueando personajes en un universo que no para de crecer.

Para los amantes de la estrategia por turnos más ligera, The Battle of Polytopia ofrece una experiencia similar a Civilization pero simplificada y perfecta para móvil, con tribus que expanden su territorio, investigan tecnologías y compiten por dominar el mapa, tanto contra la IA como contra otros jugadores.

Si prefieres partidas cortas en clave roguelike, Brotato propone sobrevivir como una patata armada hasta los dientes frente a oleadas de enemigos, con controles sencillos, muchos personajes distintos y una enorme variedad de armas que se combinan de forma muy divertida.

Dentro de los battle royale móviles hay varios nombres imprescindibles: Garena Free Fire, optimizado para móviles modestos y con partidas rápidas; Brawl Stars, centrado en combates cortos por equipos de 3 contra 3 con diferentes modos; y por supuesto Fortnite Battle Royale, que en la Unión Europea puedes disfrutar en iPhone y iPad a través de la Epic Games Store o vía juego en la nube.

League of Legends: Wild Rift trae al móvil el MOBA más popular del mundo con partidas 5 vs 5 adaptadas a controles táctiles y eventos propios. Call of Duty Mobile ofrece la experiencia clásica de la saga con varios modos, incluido battle royale de 100 jugadores. Y Clash Royale combina cartas y estrategia en tiempo real en duelos breves muy competitivos.

Los juegos de cartas y coleccionables tampoco se quedan atrás: JCC Pokémon Pocket adapta el juego de cartas de Pokémon al formato móvil con colecciones que se actualizan constantemente; Legends of Runeterra y Hearthstone llevan el card battle a otro nivel con mazos personalizados, héroes icónicos y un soporte continuo de expansiones.

Para los que buscan carreras, acción arcade y plataformas distintas, hay que mencionar Data Wing (carreras minimalistas en 2D con gran banda sonora), Disney Speedstorm (carreras de karts con personajes de Disney), Mario Kart Tour (reinventa la saga con controles adaptados a una sola mano), Sonic Dash (runner vertiginoso) o My Friend Pedro, un festival de acrobacias y disparos adaptado al control táctil.

En el género lucha y acción destacan Dragon Ball Legends y Shadow Fight 3. El primero te deja combatir en vertical con todos los personajes icónicos de la saga, mientras que el segundo apuesta por una personalización muy profunda del estilo de combate y un sistema de animaciones y jefes finales especialmente cuidado.

Por último, si lo tuyo son las experiencias más pausadas o creativas, Sky: Niños de la Luz ofrece una aventura cooperativa poética llena de exploración y cooperación; Fancade concentra decenas de minijuegos distintos y hasta permite crear los tuyos propios; y Tetris en su versión móvil mantiene intacta la magia de apilar piezas, con un modo clásico que se disfruta perfectamente sin pagar.

Con todas estas herramientas, rankings oficiales, premios, ofertas flash y listas de recomendados, montar una biblioteca enorme de juegos gratis en la App Store es cuestión de organizarse un poco: revisar de vez en cuando las apps rastreadoras de descuentos, seguir las selecciones editoriales de Apple, echar un ojo a los rankings por dispositivo y guardar en favoritos esos títulos que te interesen para cazarlos cuando entren en promoción. Así, poco a poco, irás llenando tu iPhone, iPad o Mac de juegazos sin necesidad de vaciar la cartera.