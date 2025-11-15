Aqara FP300, sensor de luz, temperatura, presencia y humedad a pilas

El nuevo Aqara FP300 llega como una de las propuestas más completas del mercado para mejorar la automatización del hogar gracias a su combinación de tecnologías de detección avanzadas y su compatibilidad total con los estándares más modernos. Este dispositivo compacto destaca por integrar sensores de presencia, luz, temperatura y humedad en un único cuerpo, ofreciendo una flexibilidad enorme para adaptarse a cualquier estancia y además con soporte para Thread, Zigbee y Matter.

Un sensor 5-en-1 para monitorizar tu hogar con precisión El Aqara FP300 apuesta por un enfoque unificado al integrar mmWave, PIR, luz, temperatura y humedad en un mismo dispositivo. Gracias a esta combinación, el sensor es capaz de detectar presencia con mucha mayor precisión, diferenciando entre personas inmóviles y objetos en movimiento, mientras monitoriza el ambiente de forma constante. Esta variedad de sensores permite activar automatizaciones basadas en condiciones reales de la habitación, como ajustar la climatización, optimizar la iluminación o reforzar la seguridad del hogar cuando no hay nadie presente.

Presencia más fiable gracias a mmWave y algoritmos con IA Uno de los mayores avances del FP300 está en su sistema de presencia híbrido basado en mmWave a 60 GHz y sensor PIR. Esto permite detectar movimientos mínimos, incluso de personas en reposo, dentro de un campo de visión de 120 grados y a una distancia de hasta 6 metros. Para reducir las falsas alarmas, Aqara incorpora algoritmos de autoaprendizaje mediante IA, capaces de filtrar mascotas pequeñas, robots aspiradores o interferencias ambientales. Con el tiempo, el sensor aprende del entorno y mejora su precisión, ofreciendo resultados más consistentes y fiables.

Compatibilidad total con Matter, Thread y Zigbee El FP300 se adapta a cualquier ecosistema doméstico moderno al incorporar Thread y Zigbee con compatibilidad Matter, lo que facilita su integración con plataformas como Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant o SmartThings. Su naturaleza interoperable permite que el sensor funcione sin depender de una sola marca o sistema, asegurando que la instalación siga siendo útil incluso cuando se actualiza o se cambia el ecosistema domótico. Esta versatilidad coloca al FP300 como una opción más duradera y preparada para futuros estándares del hogar inteligente.

Instalación flexible y hasta 3 años de autonomía Pensado para una instalación sencilla, el Aqara FP300 funciona completamente sin cables gracias a sus dos pilas CR2450, que ofrecen hasta dos años de uso en Thread y hasta tres años en Zigbee. Incluye un soporte articulado compatible con superficies planas y magnéticas, lo que permite colocarlo en techos, paredes o rincones estrechos sin complicaciones. Esta libertad de instalación hace posible situarlo exactamente donde más rendimiento ofrece, mejorando tanto la cobertura mmWave como la precisión de los sensores ambientales.

Opciones avanzadas para quienes buscan más control Aunque el sensor funciona perfectamente desde el primer momento, Aqara permite profundizar en la configuración cuando se utiliza en Zigbee junto a la app Aqara Home. Los usuarios más avanzados pueden ajustar la sensibilidad, modificar el rango de detección, desactivar sensores concretos o personalizar el tiempo de espera antes de que la presencia deje de detectarse. Estas opciones convierten al FP300 en un dispositivo adaptable a cualquier escenario, desde automatizaciones sencillas en el salón hasta sistemas de seguridad más exigentes.

Ya disponible en Amazon

El nuevo sensor FP300 ya está disponible para comprarlo en Europa a través de Amazon (enlace) por 49,99€, un precio realmente interesante dadas sus prestaciones, muy superiores a las de cualquier otro sensor que puedas encontrar en el mercado en este momento.