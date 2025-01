Aqara ha anunciado la disponibilidad de sus nuevos accesorios domóticos en Europa, incluyendo un panel de control inteligente que se adapta al cajetín de un interruptor y que permite el control domótico total de tu casa mediante una pantalla táctil.

Aqara sigue empeñada en ser la referencia en domótica y ha anunciado la disponibilidad para el mercado europeo de sus últimos productos, entre los que destacan dos paneles inteligentes, con pantalla táctil, que permiten controlar todos los accesorios que tengamos en nuestra casa, no sólo dentro del ecosistema de Aqara, también de Apple Home.

El Panel Hub S1 Plus EU es un panel de control de pared diseñado para ofrecer un control centralizado de toda su casa inteligente. Con su pantalla táctil, los usuarios pueden interactuar con su hogar sin necesidad de un teléfono inteligente. En sustitución de un interruptor de luz tradicional, el S1 Plus EU puede controlar hasta dos luces por cable. Equipado con conectividad Wi–Fi de doble banda, también se puede configurar para administrar de forma inalámbrica una amplia gama de dispositivos inteligentes, incluidas cámaras de seguridad, cerraduras de puertas, termostatos, luces, cortinas y más, así como para activar ambientes de HomeKit. Además, el S1 Plus EU incorpora un concentrador Zigbee incorporado, lo que le permite conectar dispositivos Aqara Zigbee a Aqara Home y otras plataformas Matter.

El Touchscreen Dial V1 EU es un interruptor de panel inteligente diseñado para gestionar tu hogar inteligente. Con un dial giratorio de retroalimentación háptica y una pantalla táctil de 1,32«, permite a los usuarios controlar varios dispositivos inteligentes y escenas sin un smartphone. Reemplazando los interruptores de pared tradicionales, conecta y automatiza hasta 2 luces, al tiempo que ofrece 6 botones inalámbricos para el control de dispositivos y escenas. Equipado con Wi–Fi de doble banda, este interruptor de panel no requiere un concentrador y funciona con las principales plataformas, incluidas Alexa, Apple Home, Google Home y Home Assistant. El dial de pantalla táctil V1 también cuenta con un sensor de temperatura y humedad para el control del clima y un sensor de presencia para la activación de la pantalla.

El Display Switch V1 EU es un interruptor inteligente de 2 canales con neutro y una pantalla LCD de 2,08«, que permite a los usuarios personalizar las etiquetas de cada botón. Está cableado para administrar y automatizar hasta dos luces, y ofrece botones inalámbricos adicionales para el control de escenas y dispositivos. Basado en el protocolo Zigbee, el Display Switch V1 EU es compatible con Matter y se integra con las principales plataformas, como Alexa, Apple Home, Google Home y SmartThings.

Disponible en dos versiones (2 botones, 1 canal y 4 botones, 2 canales), el Light Switch H2 EU es el interruptor de pared europeo de nueva generación de Aqara diseñado para mejorar la interoperabilidad y optimizar las experiencias de usuario. Adopta un enfoque innovador e incorpora la comunicación entre Thread y Zigbee, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de elegir entre el soporte nativo de Matter–over–Thread y el conjunto de funciones más amplio habilitado para Zigbee, así como la posibilidad de cambiar entre protocolos. Además, cuenta con una ingeniería innovadora que permite su uso en casas con o sin cable neutro, lo que simplifica el proceso de instalación.

Disponible tanto en la versión RGB CCT, que ofrece una gama ultra amplia de blancos sintonizables (2000–9000K) y 16 millones de colores vibrantes, como en la versión CCT más simple, la bombilla LED T2 de Aqara crea el ambiente perfecto en el hogar con la luz blanca nítida y de alta calidad para la productividad y el espectro relajante de colores para crear el ambiente. Con soporte de doble protocolo para Thread y Zigbee, esta nueva bombilla LED atiende a una gama más amplia de usuarios de hogares inteligentes con diferentes prioridades, ya sea que prefieran Thread para la interoperabilidad a prueba de futuro entre las plataformas Matter, o Zigbee para el conjunto de funciones más amplio y avanzado, incluido el soporte de iluminación adaptativa, efectos dinámicos personalizables y control de grupos de dispositivos.