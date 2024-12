Aqara Smart Lock U200, la mejor cerradura inteligente

Probamos la que hoy es sin ninguna duda la mejor cerradura inteligente para HomeKit, Aqara Smart Lock U200, compatible con Matter y con HomeKey, , con la que podrás dar acceso a quien quieras a tu casa, así como abrir la puerta desde cualquier lugar.

Las cerraduras inteligentes llevan ya un tiempo entre nosotros, y han evolucionado mucho desde sus inicios. Hoy analizamos uno de los últimos modelos y sin ninguna duda la más recomendable por su compatibilidad, prestaciones y precio. Os explicamos a continuación todo el proceso de instalación y configuración, así como todas las posibilidades de uso que nos ofrece.

Características

Compatibilidad con Matter mediante Thread (Necesitas Border Router Matter)

Compatibilidad con Bluetooth (para acceso local)

Compatibilidad con Apple Home, Google Home y Alexa

Recomendado Hub Aqara M3 (no imprescindible pero sí recomendable para poder usar todas sus funciones)

Apertura mediante llave original, HomeKey (Apple), clave numérica, NFC, huella dactilar, app Aqara, app Casa, Siri

Cerradura con batería recargable (USB-C), teclado 4 pillas AAA (opción de alimentación con cable de timbre 12V-24V)

Certificación IPX5 (teclado)

Retrofit: funciona con la mayoría de cerraduras actuales (imprescindible doble embrague)

Se incluyen en la caja adhesivos y tornillos, para elegir tipo de instalación deseada

Adaptadores para cerraduras con pomo interno

Se incluye bolsa y cable USB-C a USB-C

Disponible en colores plateado y negro

La cerradura inteligente U200 se compone de dos partes que son inseparables. Se compra el pack completo, la cerradura va ligada al teclado, y el teclado a la cerradura. De hecho, si se te rompe una pieza tendrás que comprar el pack completo de nuevo ya que ambos elementos vienen unidos de fábrica y no se pueden ni separar ni agregar otros. La cerradura es el elemento mecánico, mientras que el teclado es el «cerebro» que se encarga de la seguridad del sistema. En la caja como habéis visto en el listado anterior se incluye todo lo que necesitamos para su instalación, incluso los tornillos y tacos. En general el conjunto del teclado y cerradura tienen una construcción de buena calidad y un diseño bien cuidado.

Se trata de una cerradura «Retrofit», es decir, no necesitaremos cambiar nuestra cerradura actual para instalarla, salvo que sea muy antigua y no tenga sistema de doble embrague. Es fácil comprobar si tu cerradura lo tiene: si puedes abrir la puerta desde fuera con una llave introducida por dentro, tiene doble embrague. Es un sistema de seguridad que ya se incluye en casi todas las cerraduras de cierto nivel de seguridad, si la tuya no lo tiene… independientemente de que uses una cerradura inteligente, deberías cambiarla. Si tu cerradura por dentro no tiene llave sino que tiene un pomo giratorio, también será compatible gracias a los varios adaptadores que se incluyen en la caja. Si tienes dudas sobre la compatibilidad, puedes ir a esta web de Aqara y comprobarlo.

Instalación

Si tu cerradura actual sobresale 3mm o más de la puerta, para fijar la Aqara U200 no necesitarás los adhesivos, ya que con los tres tornillos que se incluyen en el adaptador ya podrás fijarla. En caso contrario, dispones de adhesivos y rellenos suficientes para que quede bien fija. Incluso puedes optar por atornillarla a la puerta si fuera necesario, cosa que dudo. En mi caso como veis en el vídeo he optado por la fijación con los tres minúsculos tornillos es muy segura, después de semanas usándola está perfecta. El proceso de instalación apenas te llevará unos cinco minutos. Una vez fijada la placa trasera, colocamos la llave o el adaptador si nu tuviera llave la cerradura y podemos colocar la pieza principal de la cerradura U200, atornillándola para que quede todo fijo. Para recargar la batería, que es reemplazable, basta con retirar la placa delantera de la cerradura y conectar un cargador al USB-C que tiene. Podemos usar la bolsa incluida para colgar una batería externa de la manivela y recargar la cerradura, o sacar la batería y recargarla fuera de ella.

En cuanto al teclado, la instalación es mucho más simple ya que es inalámbrico. Podemos pegarlo usando el adhesivo que tiene en la parte trasera, o podemos atornillarlo a la pared, a vuestra elección. En cualquier caso, la unidad principal del teclado se puede separar de la placa trasera que se fija. No hay tornillos de seguridad, es simplemente apretar una pieza de plástico que hay en la parte inferior para separarlo. De esta forma podemos cambiarle las pilas (4xAAA). Si fuera posible, tenemos la opción de alimentarlo con un cable eléctrico que debería ir a un adaptador de corriente de 12-24V, como los timbres. El teclado tiene un mecanismo de seguridad que hace saltar una alarma si se retira de la placa de fijación y que sólo se silencia con el código o la huella del administrador. También te llega una notificación a tu móvil con la alarma.

Configuración

Podemos utilizar la cerradura inteligente de Aqara de varias formas. La más simple es mediante Bluetooth, conectándonos directamente a nuestro iPhone. Obviamente perderemos cualquier tipo de control remoto o automatizaciones si optamos por esta conexión. Como el teclado y la cerradura están siempre conectados y no necesitan de nada para funcionar, podremos añadir usuarios, códigos y huellas y todo funcionará, pero sólo nosotros son el iPhone podremos configurar o modificar las opciones de la cerradura. No es la opción que más recomendaría, pero puede ser útil para algunos.

Podemos optar por la conexión directa mediante Matter para añadirla a HomeKit. Para ello no necesitaríamos ningún Hub extra, podríamos usar nuestro Hub Matter sin problemas (HomePod mini, Apple TV 4K o HomePod, si hablamos del ecosistema de Apple). Podríamos utilizar el acceso remoto, las automatizaciones, y lo más importante, HomeKey para abrir la cerradura con nuestro iPhone o Apple Watch. La cerradura aparecería en nuestra aplicación Casa y sería un funcionamiento casi completo.

La opción más recomendable es añadir la cerradura a nuestra red Aqara, y para ello necesitaríamos el Hub M3, el único compatible de momento. Con esta opción podríamos seguir usando HomeKit, pero añadiríamos todas las opciones avanzadas que nos ofrece la cerradura al meterla en el ecosistema de Aqara, incluidas sus automatizaciones, que son más completas que las de HomeKit si tenemos más accesorios Aqara añadidos. Sin ninguna duda es lo que os recomiendo, pero si no tienes productos de Aqara, la segunda opción de añadirla únicamente a HomeKit puede ser igualmente buena.

Todo el proceso de configuración podemos llevarlo a cabo con la app Aqara, con instrucciones paso a paso en castellano que te guiándotelos perfectamente por todo el proceso. En el vídeo podéis ver toda la configuración desde el inicio, incluido el procedimiento para añadirlo primero a la red Aqara y después de la red HomeKit. En mi caso tengo el hub M3 así que he optado por este modo de configuración. Durante la configuración, y después de ella para cualquier opción que queramos modificar, se nos va a pedir que activemos el teclado pulsando una tecla, como os decía es el cerebro de la cerradura, así que debe estar activa para poder cambiar algo.

Funcionamiento

A lo largo del análisis ya os he comentado los diferentes métodos para abrir la cerradura. Siempre podremos usar la llave original, por supuesto. Podremos usar el teclado con el código que puedes asignar a cada usuario, o con las huellas. Podemos asignar varios códigos (2) y huellas (5) por usuario, y varios usuarios. Incluso puedes crear códigos temporales para invitados que vayan a necesitar acceso sólo durante un tiempo. Todo ello se hace desde la app de Aqara. Desde la app de Aqara puedes bloquear y desbloquear la puerta, también puedes desbloquearla desde dentro manualmente girando la rueda que tiene la cerradura. También puedes usar tarjetas NFC (2 por usuario) para abrirla, aunque no se incluye ninguna en la caja.

Pero lo más interesante sin ninguna duda para los usuarios de HomeKit es la posibilidad de usar HomeKey. La llave de Apple se almacena en tu iPhone y Apple Watch, y en la de todos los usuarios que tú añadas en la app Casa para darles acceso. Tienes la opción de que cualquier iPhone sin necesidad de desbloqueo con Face ID o clave pueda abrir la puerta, sólo acercando el teléfono al teclado, pero a mi no me parece recomendable, así que he activado la opción de tener que identificarte con Face ID para que puedas abrir. En el caso del Apple Watch, como al llevarlo en la muñeca está desbloqueado, sí que me parece una opción válida que con sólo acercarlo se abra la puerta. Sea cual sea el método utilizado, la respuesta es muy rápida, más que en otras cerraduras que he probado.

Tanto la app Aqara como Casa tienen un registro de quién abre y cierra la puerta, y las horas a las que eso ocurre. Podrás por tanto tener un control de los accesos a casa utilicen el sistema que utilicen. La apertura y cierre es rápida, aunque algo ruidosa. Si queremos un funcionamiento más silencioso podemos activarlo desde la app de Aqara, pero será más lento. Yo he optado por el sistema de apertura rápida, no me parece que el ruido sea algo molesto. También tienes otras opciones como el cierre automático, o que por la noche se inhabilite cualquier acceso remoto, que al introducir la clave varias veces se bloquee el sistema y sólo el administrador pueda abrir… Como os decía para esas opciones necesitas el Hub M3.

Y la integración con otros accesorios es también muy útil, ya sea creando automatizaciones en la app Aqara con accesorios Aqara, o en Casa con todos os accesorios HomeKit. En mi caso he creado una automatización que cuando se activa el ambiente Buenas noches y apago todas las luces de casa se cierre la puerta. Es sólo un ejemplo de lo que puedes hacer con esta U200 de Aqara. Por cierto, un detalle importante:  utilizando el teclado, tanto con clave como con huella, o la conexión Bluetooth de tu iPhone.

Opinión del editor

Una cerradura inteligente puede ser uno de los accesorios más interesantes para nuestra casa hoy en día, te ofrece la posibilidad de que todos los miembros de la familia puedan abrir la puerta sin tener que llevar las llaves, lo cual puede ser muy interesante cuando hay menores que ya entran y salen solos. También para invitados, repartidores… Pero es importante que sea un sistema con garantías de seguridad, con buena calidad y con buen funcionamiento. Todos estos requisitos los cumple esta U200 de Aqara, que además es compatible con prácticamente todas las cerraduras ya existentes. Sin ninguna duda es a día de hoy una de las mejores cerraduras inteligentes que puedes encontrar en el mercado. Puedes comprarla en Amazon por 199€ (enlace).

Pros Buena construcción

Retrofit (compatible con la cerradura que ya tienes)

Compatible con HomeKit

Respuesta rápida

Funciona sin internet ni electricidad