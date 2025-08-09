Aqara Smart Lock U200 Lite: más asequible, más sencillo

La Aqara U200 Lite es una cerradura inteligente que se posiciona como una opción ideal para quienes buscan una instalación sencilla, alta compatibilidad domótica y un precio ajustado. Este modelo está especialmente pensado para aquellos hogares o apartamentos donde la facilidad de instalación y la integración con sistemas inteligentes priman sobre funciones avanzadas como la biometría o los teclados físicos.

Características técnicas

Compatibilidad: Matter over Thread – Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings, Home Assistant, y más.

– Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings, Home Assistant, y más. Modos de desbloqueo: App Aqara por Bluetooth , comandos de voz y NFC .

, comandos de voz y . Modos de funcionamiento: Silencioso, Normal y Rápido.

Giroscopio: Auto-cierre inteligente al detectar puerta cerrada.

Autonomía: Hasta 6 meses por carga, recarga vía USB-C.

Requisito de bombín: Necesario doble embrague.

Sin biometría ni teclado físico.

Sin necesidad de Hub aunque con limitaciones si no se añade.

Instalación

La instalación es una de las grandes ventajas de la U200 Lite ya que se puede utilizar prácticamente en cualquier cerradura, sin necesidad de cambiarla, tan sólo debe cumplir el requisito de ser de doble embrague, es decir, que puedas abrir la puerta con una llave puesta en el otro lado. Además incluye los adaptadores necesarios por si en el interior no tiene llave sino un pomo giratorio. En apenas 15 minutos tendrás la cerradura instalada sin tener que recurrir a ningún profesional, y todo ello sin tener que hacer agujeros en ningún momento. Todo lo que se pone en la cerradura al instalar esta U200 Lite se puede retirar dejando la puerta intacta, así que se puede utilizar incluso en caso de alquiler.

En la caja encontrarás todo tipo de accesorios que puedas necesitar para la instalación, y la aplicación te va guiando paso a paso en español, de modo que no tendrás ningún problema aunque tu experiencia sea nula con este tipo de accesorios. Debemos empezar el proceso de configuración con la app Aqara y escanear el código QR de Aqara, no el de Matter. La conexión inicial de la cerradura se realizará con nuestro teléfono mediante bluetooth, y así pueden funcionar sin más. A lo largo del proceso de configuración se nos indicará si queremos añadirla a la red Matter, no obligatorio pero sí muy recomendable para acceder a funciones como el acceso en remoto, lejos de casa. Además gracias a Matter podremos incluirla en la plataforma domótica que utilicemos, en mi caso HomeKit.

Funcionamiento

La intención de Aqara con su U200 Lite es ofrecer una cerradura inteligente fiable y versátil a un precio muy ajustado, por lo que han prescindido de todo lo prescindible, y eso significa que no tiene teclado exterior con el que puedas desbloquear la cerradura usando un código numérico o tu huella dactilar (como sí incluye su hermana mayor, la U200). Así que para abrir la puerta tenemos una única opción: usar la app de Aqara. Podemos abrir la aplicación y abrir la puerta, o podemos utilizar las etiquetas NFC que se incluyen y pegarlas en una zona del exterior de la puerta para que al escanearlas automáticamente se abra la app y se ejecute la orden con la que hayamos configurado esa etiqueta.

Se incluyen dos etiquetas NFC, de modo que podemos configurar una para abrir la puerta y otra para cerrarla. Es un procedimiento muy simple, y es cómodo llegar a casa, colocar el iPhone junto a la etiqueta NFC y que se ejecute la acción. No os debéis preocupar por el que alguien no autorizado pueda escanear la etiqueta y abrir tu puerta, ya que no almacena nada del acceso a tu aplicación, es un simple acceso directo a la misma. Si tú no has autorizado a esa persona, no va tener acceso a tu cerradura aunque escanee la etiqueta.

Si tenemos un Hub Matter y hemos añadido la cerradura a nuestra plataforma domótica, en nuestro caso HomeKit, se amplían las opciones disponibles. También podremos abrir la puerta haciendo uso de la app Casa y de Siri, un método más rápido que con la app de Aqara. Personalmente es lo que más recomiendo, porque podemos hacerlo cómodamente con nuestra voz, algo que en muchas ocasiones es necesario porque tenemos las manos ocupadas. Además tendremos acceso a configurar automatizaciones y podremos acceder de forma remota a la cerradura. Pero la cerradura es completamente funcional sin ninguna plataforma domótica ni central, si es lo que buscáis.

Aqara no ha prescindido de ninguna funcionalidad propia de la cerradura: modo silencioso, autocierre, alarma si detecta que la puerta se queda abierta, apertura del resbalón configurable… incluso si tenemos una cámara de Aqara en la entrada de la casa podremos asociarla a la cerradura para que cuando accedamos a ella se vea quién está esperando en la puerta. Básicamente podemos decir que la única diferencia entre la U200 y esta U200 Lite es el teclado exterior, no disponer de HomeKey y algunos materiales más básicos en la carcasa. De momento Aqara no permite añadir a posteriori el teclado exterior, aunque esperemos que lo incluya en futuras actualizaciones.

Opinión del editor

Para los que busquen una cerradura inteligente segura, fiable y a un precio asequible, Aqara ha dado en el clavo con la U200 Lite. Prescindiendo del teclado y la identificación biométrica, esta cerradura cuenta con el resto de funciones de la U200, y la compatibilidad total con las plataformas domóticas importantes gracias a Matter. ¿Quieres usarla sin domótica de ningún tipo? También es perfecta. Su precio es de 127,99€ en Amazon (enlace).

Pros Compatibilidad con Matter

Instalación retrofit muy sencilla

Fiable y segura