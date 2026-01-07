Arc Pulse para iPhone 17 Pro Max, mejor que llevarlo sin nada

El Arc Pulse Bumper Case para iPhone 17 Pro Max es una funda que rompe por completo con el concepto tradicional de protección. No cubre la trasera, no añade capas innecesarias y no esconde el diseño del dispositivo. Su propuesta es clara: proteger las zonas más vulnerables del iPhone —esquinas y bordes— manteniendo intacta la estética original del teléfono. Es una funda pensada para usuarios que valoran el diseño por encima de todo, pero que no quieren renunciar a una protección bien ejecutada en el uso diario.

El diseño es uno de sus mayores atractivos. Fabricada mediante mecanizado CNC en aluminio aeroespacial 7075-T6, la funda transmite una sensación claramente premium desde el primer momento. El conjunto está formado por dos piezas independientes, una superior y otra inferior, que se ajustan con precisión milimétrica al contorno del iPhone 17 Pro. Este enfoque minimalista permite disfrutar del tacto original del dispositivo, al mismo tiempo que refuerza visualmente el marco y aporta un aspecto más técnico y sofisticado.

El sistema de ajuste prescinde por completo de adhesivos. En su lugar, Arc utiliza un encaje por presión con un revestimiento interior ligeramente flexible que protege el chasis del iPhone y evita cualquier tipo de deslizamiento. Una vez colocada, la funda queda firmemente sujeta, sin holguras ni ruidos. Es cierto que colocarla y retirarla requiere algo más de cuidado que una funda convencional, especialmente por el nuevo diseño del módulo de cámaras, pero el resultado es un ajuste sólido y muy limpio visualmente.

En cuanto a protección, el Arc Pulse no busca competir con fundas rugerizadas o carcasas completas. Su objetivo es proteger de forma inteligente. Los bordes elevados permiten apoyar el iPhone tanto con la pantalla como con la trasera sobre una superficie plana sin que entren en contacto directo. Las esquinas, que suelen ser el punto más crítico en las caídas, quedan bien reforzadas. Para muchos usuarios, este nivel de protección resulta suficiente en el día a día sin sacrificar diseño ni grosor.

Además cuenta con una capa interior de silicona (Arc Impact) que es intercambiable. Arc nos ofrece dos colores diferentes en su web que podemos adquirir junto a la Arc Pulse, y darle un toque de color. En el vídeo puedes ver el modelo Arc Impact en color naranja y cómo se coloca, un proceso que apenas te lleva unos segundos. Este elemento tiene, además de la función estética, una función protectora amortiguando los golpes y otra fijadora, manteniendo la Arc Pulse perfectamente fijada a tu smartphone. Una vez instalada no se mueve ni un milímetro con el uso diario.

La experiencia de uso es claramente diferencial. El iPhone se siente más sólido en la mano, con un ligero extra de agarre gracias al metal, pero sin perder ligereza ni ergonomía. No interfiere con botones, altavoces ni puertos, y mantiene compatibilidad total con carga inalámbrica y accesorios MagSafe. Frente a fundas tradicionales, el Arc Pulse destaca por ofrecer protección sin ocultar el diseño, algo especialmente valorado en los modelos Pro. en todo el tiempo que llevo utilizándola sólo he encontrado un pequeño inconveniente: algunas baterías MagSafe, las más grandes, no se pueden colocar porque tocan con la parte inferior de la funda.

Especificaciones técnicas del Arc Pulse Bumper Case

Característica Detalle Material Aluminio aeroespacial 7075-T6 mecanizado CNC Diseño Bumper minimalista en dos piezas (superior e inferior) Protección Esquinas y bordes elevados frontal y trasero Sistema de fijación Encaje por presión sin adhesivos Compatibilidad iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max MagSafe Sí, el propio del teléfono Carga inalámbrica Totalmente compatible

Modelos y acabados disponibles

Arc ofrece el Pulse Bumper Case en múltiples acabados para adaptarse a distintos estilos y preferencias. Entre las opciones más habituales encontramos versiones en negro mate, aluminio pulido, titanio oscuro y ediciones especiales en acabados dorados o brillantes. Todos los modelos mantienen el mismo nivel de calidad y ajuste, aunque los acabados pulidos pueden marcar huellas con mayor facilidad, algo que se soluciona limpiándolos rápidamente gracias a la superficie metálica.

La disponibilidad varía según el modelo, con versiones específicas tanto para iPhone 17 Pro como para iPhone 17 Pro Max. Cada funda está diseñada a medida, respetando las dimensiones y el módulo de cámaras de cada dispositivo, por lo que no se trata de una funda genérica adaptada, sino de un producto específico para cada tamaño.

Opinión del editor

La Arc Pulse Bumper Case para iPhone 17 Pro y Pro Max es una funda diferente, exclusiva y muy bien ejecutada. No es para todos los usuarios, pero sí una de las opciones más interesantes para quienes buscan protección selectiva, materiales premium y diseño sin concesiones. Una funda que no pretende esconder el iPhone, sino realzarlo. Puedes comprarla en Amazon desde 79,99€ (enlace) o en su web (enlace)

Valoración del editor

Puntuación 4.5 estrellas

Excepcional 79,99 80% Arc Pulse

Reseña de: Luis Padilla

Publicado el:

Última modificación: Diseño Editor: 100%

Durabilidad Editor: 90%

Acabados Editor: 100%

Calidad-Precio Editor: 80%

Pros Diseño premium

Acabdos de gran calidad

Ligera y minimalista

Buena protección

Contras No compatible con algunas baterías MagSafe

Pros Diseño premium

Acabdos de gran calidad

Ligera y minimalista

Buena protección