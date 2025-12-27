WhatsApp está ajustando su aplicación para iPhone al nuevo lenguaje visual Liquid Glass de iOS 26, introduciendo cambios tanto en la barra de navegación inferior como en la forma de acceder a los ajustes personales. El rediseño, que llegará progresivamente a los usuarios durante los próximos meses, mantiene la base de la app, pero reorganiza elementos clave para que encajen mejor con la estética que Apple ha estrenado en sus últimos sistemas.

La novedad más visible es la nueva pestaña “Tú”, que pasa a ser el centro de control del perfil y la cuenta. Este cambio se acompaña de una barra inferior con efecto translúcido y animaciones suaves, coherente con el estilo Liquid Glass, que Apple ha extendido por buena parte de la interfaz de iOS 26. Pese a lo llamativo del aspecto, el funcionamiento de WhatsApp sigue siendo familiar para los usuarios habituales.

Cambios en la interfaz de WhatsApp para iPhone

Con esta actualización, la clásica sección de ajustes desaparece de donde estaba hasta ahora y se integra en la pestaña “Tú”, situada en la barra de navegación inferior. En ese nuevo apartado, la parte superior está ocupada por la foto de perfil del usuario, su nombre y la información básica de la cuenta, de forma muy similar a lo que ya se ve en otras apps del ecosistema de Apple.

Bajo ese encabezado se agrupan accesos directos a herramientas habituales como el avatar, las listas de difusión, los mensajes destacados y los dispositivos vinculados. Todo queda más concentrado para que el usuario no tenga que bucear por múltiples menús cuando quiere revisar opciones relacionadas con su identidad o sus conversaciones.

En la zona intermedia se encuentra el bloque más clásico de configuración: cuenta, privacidad, chats, notificaciones, almacenamiento y uso de datos. Es el lugar desde el que se puede ajustar el tipo de copia de seguridad, la visibilidad de la foto de perfil, quién puede agregarnos a grupos o cómo se comportan las notificaciones.

La parte final de la pantalla se reserva para secciones de soporte y expansión del servicio, como el apartado de ayuda, la opción para invitar a amigos e incluso el acceso al Centro de cuentas, que conecta WhatsApp con otros servicios de Meta. La idea es que todo lo que tiene que ver con la persona que usa el iPhone se concentre bajo esa etiqueta de “Tú”.

Más allá de esta reorganización, la apariencia general de WhatsApp en iOS no sufre cambios radicales: la lista de chats, las burbujas de conversación y la estructura de los menús se mantienen muy similares. El foco está en adaptar el envoltorio visual a lo que propone Apple con Liquid Glass, sin forzar a los usuarios a reaprender cómo usar la app.

Nuevas funciones añadidas en WhatsApp para iPhone

Junto al rediseño de la barra inferior y la pestaña “Tú”, WhatsApp ha aprovechado la actualización para introducir funciones pensadas en mejorar la comunicación cotidiana. Una de ellas se centra en las llamadas que no se consiguen contestar a tiempo, algo bastante frecuente en el uso diario de la app.

Ahora, cuando una llamada de voz o videollamada queda sin respuesta, el usuario puede grabar y enviar un mensaje de voz o de vídeo directamente desde la pantalla de llamada perdida. De esta forma, se evita tener que abrir manualmente el chat correspondiente y buscar el icono de micrófono o de cámara, haciendo que esa especie de “contestador” quede integrado en la propia experiencia de llamada.

También se ha reforzado el papel de los chats de audio, que pasan a estar disponibles tanto en grupos como en conversaciones individuales. Estos espacios permiten mantener conversaciones de voz en tiempo real sin necesidad de iniciar una llamada tradicional, algo que puede resultar más cómodo en grupos grandes o cuando varios participantes quieren ir entrando y saliendo del audio sin interrumpir al resto.

En materia de privacidad, WhatsApp incorpora lo que denomina “Privacidad avanzada del chat”. Esta función busca poner freno al uso indebido de las conversaciones: impide exportar ciertos chats, bloquea que los mensajes se usen en funciones externas y limita la descarga automática de archivos multimedia en esos hilos. La intención es ofrecer un nivel extra de protección para conversaciones sensibles, algo especialmente relevante en Europa, donde la regulación y la sensibilidad respecto a la privacidad digital son cada vez mayores.

Estas novedades llegan de forma gradual a los usuarios de iPhone y, en principio, no alteran la compatibilidad de la app con los modelos actuales que ya ejecutan iOS 26. En el caso de España y del resto de Europa, la adopción dependerá de la disponibilidad de la actualización en la App Store y de si los usuarios mantienen activadas las actualizaciones automáticas.

Qué es el diseño Liquid Glass de Apple y cómo afecta a WhatsApp

El llamado Liquid Glass es el nuevo material visual que Apple introdujo con iOS 26 en sus sistemas, pensado para dar a la interfaz un aspecto translúcido y dinámico. Los elementos de la pantalla parecen estar hechos de un cristal que deja entrever el fondo, con juegos de transparencia y movimiento que aportan profundidad sin saturar de información. Para más detalles visuales y de controles, consulta cómo cambia el diseño con iOS 26.2.

En este enfoque, iconos, botones y paneles parecen flotar sobre el contenido, reflejando y “refractando” los colores que tienen debajo. El resultado es un sistema en el que la capa de controles se siente más ligera y cambiante, pero en teoría mantiene la información principal en primer plano para no distraer en el uso diario.

Apple presentó Liquid Glass como uno de sus cambios de interfaz más importantes de los últimos años, destacado en aplicaciones como Apple Music o el propio Centro de control. Según la compañía, el “material” funciona como el vidrio en el mundo real: es translúcido, se adapta al entorno claro u oscuro y toma el color del contenido que tiene alrededor para integrarse mejor.

Con el lanzamiento de iOS 26, este estilo llegó de serie a los iPhone 17 y a los modelos compatibles desde el iPhone 11 en adelante. Dentro de ese contexto, WhatsApp ha decidido ajustar su barra de navegación y la nueva pestaña “Tú” a este lenguaje gráfico, para que la experiencia sea coherente con el resto del sistema en los iPhone europeos y españoles donde la actualización ya está disponible.

El diseño translúcido también se aprecia en elementos como el reloj de la pantalla de bloqueo y los botones del Centro de control, que muestran un efecto de cristal con mayor sensación de profundidad. En la app de WhatsApp, este tipo de acabado se traduce en una barra inferior que se integra visualmente con el fondo, dando continuidad a la estética general de iOS 26.

Críticas, consumo de batería y ajustes para domar Liquid Glass

Pese a la puesta en escena de Apple, no todos los usuarios han recibido con entusiasmo Liquid Glass. En redes sociales se han multiplicado los comentarios de personas que consideran que la nueva interfaz complica la legibilidad o que la cantidad de animaciones y efectos visuales incrementa el consumo de batería, especialmente en modelos de iPhone menos recientes.

Los fondos animados, como los que muestran “escenas espaciales” con mucho movimiento, se han situado en el centro de estas críticas. Para algunos propietarios de iPhone 11, 12 o 13, mantener siempre activos estos elementos hace que el móvil parezca trabajar de más, con el consecuente impacto en la autonomía diaria.

Ante estas quejas, Apple decidió reaccionar con una actualización intermedia, iOS 26.1, introduciendo una opción que permite acercar el sistema a la apariencia anterior. No se trata de un regreso completo al diseño previo, pero sí de un ajuste pensado para mejorar la legibilidad y reducir parte del efecto translúcido en ciertas zonas, algo que puede ayudar a quienes tenían problemas para leer textos sobre fondos poco contrastados.

Además, con iOS 26.2 la compañía ha habilitado herramientas adicionales para quienes quieran reducir el impacto de Liquid Glass sin renunciar al resto de novedades del sistema. En la app de Configuración, los usuarios pueden afinar el comportamiento de este “material” y adaptarlo mejor a sus preferencias personales o a las capacidades de su dispositivo; puedes ver las claves de iOS 26.2 sobre estos cambios.

En el contexto europeo, donde la duración de la batería y la accesibilidad de la interfaz son aspectos valorados por los consumidores, estos ajustes pueden ser clave para que el salto a iOS 26 y al nuevo diseño de WhatsApp resulte menos abrupto. El equilibrio entre un sistema vistoso y uno cómodo en el día a día sigue siendo uno de los puntos más delicados de esta generación de software.

Cómo ajustar o suavizar el efecto Liquid Glass en iPhone

Para quienes no terminan de hacerse al nuevo aspecto de iOS 26, Apple ha incluido en los ajustes del sistema dos vías principales para domar el efecto Liquid Glass. Son opciones pensadas para quienes priorizan la claridad del contenido o quieren ahorrar algo de batería reduciendo animaciones y transparencias.

La primera forma pasa por ir a la aplicación “Configuración” y entrar en el apartado “Pantalla y brillo”. En la parte inferior aparece la sección “Liquid Glass”, donde se puede activar el botón “Teñido”. Al hacerlo, los botones y elementos del Centro de control ganan más contraste y colores más definidos, lo que mejora la legibilidad respecto al acabado completamente translúcido.

El segundo método ofrece un cambio algo más discreto, pero también útil. Desde “Configuración”, el usuario debe entrar en “Accesibilidad”, luego en “Pantalla y tamaño de texto” y activar la opción “Reducir transparencia”. Con este ajuste, parte de los fondos translúcidos se vuelven más oscuros y sólidos, reduciendo el efecto de cristal y facilitando que el texto destaque.

Ambas opciones están disponibles para todos los dispositivos que ejecuten iOS 26.2 o versiones posteriores, incluidos los modelos distribuidos oficialmente en España y el resto de Europa. No solo pueden mejorar la experiencia visual de quienes tienen dificultades con las transparencias, sino que también pueden aportar un pequeño alivio en el consumo energético, al disminuir la carga gráfica en determinadas situaciones.

Para usuarios que combinan el uso intensivo de WhatsApp con otras aplicaciones de mensajería, redes sociales y reproducción multimedia, mantener a raya los efectos más exigentes de Liquid Glass puede ser una forma práctica de alargar la autonomía diaria sin renunciar por completo a las novedades estéticas de iOS 26.

Con la llegada del diseño Liquid Glass a iOS y la adaptación progresiva de WhatsApp a este lenguaje gráfico, los usuarios de iPhone se encuentran ante una interfaz más vistosa, con nuevas opciones de organización y mayores controles de privacidad. La pestaña “Tú” centraliza la gestión del perfil y los ajustes, las funciones de voz y vídeo tras llamadas perdidas añaden comodidad, y los ajustes del sistema permiten atenuar el impacto visual del nuevo material. El reto ahora será encontrar el punto medio entre la espectacularidad de la interfaz y la practicidad del uso diario en los distintos modelos de iPhone que siguen presentes en el mercado europeo.