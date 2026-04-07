El 50 aniversario de Apple se ha convertido en una oportunidad poco habitual para que la compañía mire hacia atrás y ponga en orden su propia historia. En pleno Apple Park, la sede de Cupertino, la empresa ha montado una exposición interna que repasa cinco décadas de productos, anuncios y momentos clave que han marcado el rumbo de la compañía y, de paso, de la cultura digital moderna.

Lejos de ser un simple almacén de cacharros antiguos, la muestra plantea un relato sobre cómo los dispositivos de Apple han ido influyendo en la forma en la que trabajamos, estudiamos y nos entretenemos, también en mercados como España y el resto de Europa, donde muchos de estos equipos se han convertido en auténticos iconos tecnológicos y de diseño.

Una exposición interna en el corazón de Apple Park

La exposición del 50 aniversario está ubicada principalmente en la Sección 2 del edificio central de Apple Park, el gran anillo de vidrio que se ha convertido en la imagen reconocible de la sede de Apple. Allí, en una amplia sala preparada para la ocasión, se ha organizado un recorrido cronológico que permite seguir la evolución de la compañía desde sus primeros ordenadores personales hasta los dispositivos actuales.

Las fotografías compartidas por empleados en redes sociales muestran una sala repleta de vitrinas, paneles retroiluminados y pantallas de gran formato, más cercana a una galería de arte contemporáneo que a un museo tecnológico clásico. Los productos se exhiben cuidadosamente iluminados, acompañados de textos breves y material gráfico que ayuda a situar cada pieza en su contexto.

Además del espacio principal, Apple ha distribuido instalaciones adicionales por los pasillos del campus. En distintas zonas se pueden encontrar vitrinas con generaciones de iPhone e iMac, así como esculturas del logotipo creado para este 50 aniversario, que funcionan casi como pequeñas intervenciones artísticas integradas en el día a día de los trabajadores.

La muestra está pensada, sobre todo, como un homenaje interno a la plantilla de Apple. El acceso está restringido: solo pueden visitarla los empleados y las personas a las que estos inviten de forma puntual. Aun así, gracias a las publicaciones en redes y a la cobertura de medios especializados, buena parte de lo que se ve en Apple Park ha trascendido a nivel internacional.

Un paseo cronológico: de Macintosh al iPhone 17 Pro Max

El núcleo de la exposición es un recorrido cronológico por los productos que han definido la identidad de Apple. El punto de partida es el Macintosh 128k, lanzado en 1984 y asociado de forma directa a la idea de hacer la informática personal más cercana y fácil de usar para cualquiera, un concepto que pronto caló en oficinas, universidades y centros educativos también en Europa.

Muy cerca se encuentra el iMac G3, el icónico sobremesa de carcasa translúcida y colores vivos que rompió con el gris dominante de finales de los noventa. La exposición destaca cómo este modelo no solo ayudó a relanzar la imagen de la compañía, sino que se convirtió en un referente de diseño industrial en todo el mundo, con especial impacto en mercados europeos donde empezó a verse tanto en estudios creativos como en hogares.

Uno de los bloques más llamativos está dedicado a la familia iPod. En una misma vitrina se exhiben el iPod original y sus principales variantes: iPod mini, iPod nano, iPod shuffle y iPod touch. El montaje subraya el papel que estos reproductores tuvieron en la transformación de la industria musical, al pasar de los CDs y los archivos MP3 dispersos a un ecosistema integrado en torno a iTunes, algo que también se vivió con fuerza en España con la compra de música digital y, más tarde, el salto al streaming.

Otra sección clave es la dedicada al iPhone y a su evolución a lo largo de los años. Las distintas generaciones del teléfono se muestran alineadas por tamaños de pantalla y cambios de diseño, permitiendo ver de un vistazo cómo ha ido creciendo el dispositivo tanto en dimensiones como en prestaciones. El recorrido arranca con los modelos más compactos y llega hasta terminales recientes como el iPhone 17 Pro Max, que concentran cámaras avanzadas, conectividad de alta velocidad y funciones de fotografía computacional que han terminado por sustituir a muchas cámaras compactas en el uso diario de millones de personas.

El itinerario se completa con un área dedicada a iPad y Apple Watch, donde se incide en cómo estos productos han ampliado el ecosistema de la compañía hacia la educación, la productividad y la salud. En los paneles se hace referencia al peso que las tabletas han tenido en colegios y universidades —incluyendo centros europeos— y al papel de los relojes inteligentes en el seguimiento de la actividad física y la monitorización básica de la salud, ámbitos donde el uso de estos dispositivos se ha extendido con rapidez en España.

Fotografías históricas, anuncios míticos y cultura corporativa

La exposición no se limita al hardware. Una de las partes más llamativas es la colección de fotografías, pósteres y piezas gráficas que cubren paredes y paneles a lo largo del recorrido. Entre las imágenes más destacadas aparece una foto del equipo original del Macintosh, que permite poner rostro a parte de las personas que participaron en el desarrollo de uno de los productos más influyentes de la marca.

También se puede ver la icónica bandera pirata vinculada a los primeros equipos de desarrollo de Apple, un símbolo del espíritu inconformista con el que la empresa quiso desafiar el statu quo de la informática de los años ochenta. Esta referencia visual, conocida hasta ahora sobre todo por anécdotas y libros, se presenta como un recordatorio de la mezcla de riesgo, creatividad y ruptura con lo establecido que marcó los inicios de la compañía.

En una gran pantalla se proyectan de forma continua anuncios y momentos clave de la historia de Apple. Entre los clips que se muestran está el célebre anuncio de 1984, emitido durante la Super Bowl para presentar el Macintosh como alternativa a la uniformidad, así como imágenes de la inauguración del Teatro Steve Jobs en el propio Apple Park, un escenario que se ha convertido en referencia para las presentaciones de producto que siguen usuarios y medios de todo el mundo, también desde España.

La muestra incluye, además, diapositivas en las que Steve Jobs habla de la intersección entre tecnología y humanidades, una idea que se ha repetido con frecuencia en la narrativa de la compañía y que ayuda a entender por qué sus dispositivos se han asociado a menudo con la creatividad. En los textos que acompañan a estas imágenes se explica cómo la combinación de ingeniería, diseño y experiencia de usuario ha sido clave para que muchos consumidores europeos perciban estos productos como herramientas de trabajo y expresión, y no solo como aparatos electrónicos.

Entre las piezas gráficas hay guiños a etapas recientes, como la reconocible silueta del iPod utilizada en campañas publicitarias de principios de los 2000, o imágenes relacionadas con la actuación de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl, donde la tecnología de la compañía jugó un papel relevante. También se incluyen referencias a premios y reconocimientos vinculados a Apple TV, evidenciando la apuesta de la empresa por los contenidos audiovisuales y los servicios digitales, ámbitos que han ido ganando peso en los catálogos europeos.

Impacto en educación, vida cotidiana y visión de futuro

Uno de los elementos que más llaman la atención a quienes han podido ver la muestra son las impresiones de estudiantes utilizando productos Apple en entornos educativos y creativos. Estas escenas, captadas en aulas y talleres, ponen el foco en cómo los ordenadores, tabletas y otros dispositivos han servido para acercar la tecnología a las aulas y fomentar proyectos de programación, diseño, música o vídeo.

En estas imágenes aparecen referencias a centros de enseñanza de distintos países, incluyendo España y otros territorios europeos, donde los equipos de la compañía se han utilizado en iniciativas de educación digital. La exposición aprovecha estas fotografías para reforzar la idea de que uno de los objetivos fundacionales de la empresa era poner un ordenador en manos de cada persona, adaptando ese lema a la realidad actual de un ecosistema que va más allá del PC tradicional.

La narrativa global de la exposición traza una línea continua desde el Macintosh 128k hasta el iPhone 17 Pro Max, pasando por los iMac, iPod, iPad y Apple Watch. A partir de estos hitos, la compañía intenta mostrar cómo ha sabido anticipar y moldear tendencias en hardware, software y servicios, influyendo en cuestiones tan cotidianas como la forma de comunicarnos, consumir contenidos, acceder a la información o cuidar de la salud.

En paralelo, las esculturas del logotipo especial diseñado para el 50 aniversario, repartidas por diferentes zonas del campus, subrayan la importancia del diseño gráfico y la identidad visual en la trayectoria de la compañía. Estas piezas funcionan casi como un hilo conductor que enlaza las diferentes instalaciones, reforzando la idea de que la evolución estética de la marca también forma parte de su historia.

Tras varias acciones públicas relacionadas con el aniversario, Apple ha decidido centrar ahora la celebración en su propia gente. Este enfoque encaja con la imagen de compañía poco dada a la nostalgia de puertas para fuera, pero que, en esta ocasión, ha considerado oportuno abrir sus archivos y revisitar su pasado junto a quienes trabajan en el presente de la marca. A la vez, la difusión de fotografías y reportajes en medios especializados ha permitido que la historia que se cuenta en Apple Park llegue también a aficionados y usuarios europeos.

En conjunto, la exposición del 50 aniversario de Apple en Apple Park se presenta como un repaso ordenado a medio siglo de innovación tecnológica y cultural, que combina dispositivos emblemáticos, material gráfico histórico y momentos clave para dibujar un relato reconocible tanto para seguidores veteranos como para quienes se han incorporado al ecosistema en los últimos años. El montaje deja claro que buena parte del peso de la compañía en mercados como España y Europa se ha construido sobre esa mezcla de tecnología, diseño y experiencia cotidiana que, al menos por ahora, sigue marcando la hoja de ruta de su futuro.