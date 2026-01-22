YouTube afronta los próximos años con una estrategia ambiciosa: pasar de ser solo una web de vídeos a consolidarse como el gran punto de encuentro del entretenimiento digital, donde confluyen televisión, música, directos, podcasts y comercio electrónico en un mismo ecosistema.

La compañía, a través de su CEO Neal Mohan, ha detallado una hoja de ruta para 2026 centrada en cuatro ejes: reforzar el entretenimiento y la experiencia en pantallas grandes, proteger mejor a niños y adolescentes, impulsar la economía de creadores y desplegar de forma responsable nuevas herramientas de inteligencia artificial.

Shorts y vídeo largo: dos caras de la misma plataforma

Uno de los pilares del plan pasa por consolidar a YouTube como el lugar donde se consume tanto el vídeo corto como el contenido tradicional de larga duración. Según los datos compartidos por la compañía, Shorts ya supera los 200.000 millones de visualizaciones diarias de media, una cifra que lo sitúa como uno de los formatos con mayor crecimiento dentro de la plataforma.

Para mantener ese ritmo, YouTube integrará nuevos formatos dentro del propio feed de Shorts, incluyendo publicaciones con imágenes estáticas que convivirán con los vídeos verticales. La intención es que la experiencia se parezca más a un flujo continuo de contenido donde el usuario pueda ir alternando entre clips rápidos, imágenes y enlaces a vídeos más largos sin salir de la aplicación.

Al mismo tiempo, la empresa insiste en que el vídeo largo, los directos, los podcasts y la música seguirán siendo claves en su estrategia. Desde YouTube se subraya que la etapa del simple “contenido casero” ya quedó atrás y que una parte importante del catálogo está producida con estándares propios de la televisión profesional, muchas veces por estudios creados directamente por creadores.

Esta convivencia de formatos se apoya en un consumo cada vez más multiplataforma, saltando del móvil al televisor sin fricciones. La compañía aspira a que la audiencia pueda empezar un Short en el metro y terminar viendo un documental largo o un directo deportivo en la pantalla del salón con total naturalidad.

YouTube TV y el televisor: la apuesta por ser la “nueva televisión”

Otro bloque central de la hoja de ruta se centra en el televisor. YouTube recalca que su tiempo de visualización en pantallas de TV ya lidera el streaming en mercados clave como Estados Unidos, y quiere extender ese papel al resto del mundo, incluyendo Europa, donde la conexión entre tele tradicional y plataformas online es cada vez más estrecha.

Para lograrlo, la compañía ampliará las funciones de YouTube TV con una vista múltiple (Multiview) completamente personalizable. Esta herramienta permitirá seguir varios canales o emisiones a la vez en la misma pantalla, algo especialmente pensado para deportes, informativos o grandes eventos en directo. El usuario podrá decidir qué ventanas aparecen, cómo se distribuyen y qué audio priorizar en cada momento.

Además, se lanzarán más de diez planes especializados dentro de YouTube TV, centrados en categorías como deportes, noticias o entretenimiento generalista, con el objetivo de que cada hogar pueda adaptar su suscripción a sus intereses concretos en lugar de pagar por un paquete único de contenidos.

La idea de fondo es sencilla: hacer que “encender la tele y poner YouTube sea el gesto más natural” para buena parte de la población, ya sea para seguir un podcast en vídeo, una serie documental de un creador europeo o un partido de su equipo favorito en un paquete deportivo.

En paralelo, se profundizará en la integración entre la visualización en la tele y el uso del móvil como mando avanzado, facilitando que el usuario salte de un dispositivo a otro sin perder el contexto del contenido que estaba viendo ni las recomendaciones asociadas.

Seguridad y control para familias, niños y adolescentes

La protección de los menores ocupa un lugar destacado en la planificación de YouTube para los próximos años. La plataforma asegura que su objetivo es ofrecer nuevas herramientas de control parental para que madres y padres puedan acompañar a sus hijos en lugar de mantenerlos completamente al margen del entorno digital.

Entre las novedades previstas figura la posibilidad de crear cuentas infantiles específicas y cambiar fácilmente entre perfiles familiares, de forma que cada miembro del hogar tenga una experiencia ajustada a su edad e intereses. Esto incluye distintos niveles de filtrado de contenido y recomendaciones diferenciadas.

Otra función que la compañía presenta como pionera es la capacidad de limitar o incluso bloquear por completo el consumo de Shorts. Se introducirán temporizadores y controles de tiempo que permitirán a los padres establecer cuántos minutos al día pueden dedicar sus hijos a los vídeos cortos, con la opción de fijar el contador en cero si se considera necesario.

Estas medidas se complementan con controles parentales ampliados, cuentas supervisadas y mejoras en YouTube Kids, con especial atención a los contenidos educativos. YouTube recuerda que un porcentaje muy alto de jóvenes utiliza la plataforma para aprender habilidades nuevas, por lo que el reto es mantener ese valor formativo reduciendo a la vez el riesgo de exposición a material inadecuado.

La compañía apunta también que seguirá perfeccionando los sistemas automáticos de detección de vídeos problemáticos para menores, combinando algoritmos y revisión humana, e incorporando mecanismos inspirados en la lucha contra el spam y el clickbait para frenar dinámicas de consumo poco saludables.

Economía de creadores y nuevas vías de monetización

La llamada economía de creadores se mantiene como uno de los grandes ejes estratégicos de la plataforma. YouTube asegura que, en los últimos cuatro años, ha repartido más de 100.000 millones de dólares entre creadores, artistas y medios de comunicación, y quiere seguir ampliando las formas en las que se puede vivir de los contenidos publicados en su servicio.

En este sentido, la empresa insiste en que ofrece un camino relativamente estable para monetizar en comparación con otros entornos digitales, algo que considera clave para que los creadores puedan invertir en equipos, personal y proyectos más ambiciosos, muy similares en calidad y estructura a los de la televisión tradicional.

A las vías clásicas de ingresos por publicidad se suman fórmulas como YouTube Shopping, acuerdos con marcas, donaciones en directo, membresías, regalos digitales y sistemas de pago directo por parte de la audiencia. El objetivo es que cada creador pueda combinar distintas fuentes de financiación según su tipo de contenido y su comunidad.

De cara a 2026, YouTube quiere convertir la propia plataforma en un entorno de comercio integrado sin fricciones. En la práctica, esto significa que, mientras se ve un vídeo o un directo, será posible comprar productos recomendados sin salir de la app, reduciendo pasos y tiempos de carga, algo que podría tener especial impacto en categorías como tecnología, moda, gaming o estilo de vida.

La compañía también planea facilitar todavía más la colaboración entre marcas y canales, con herramientas que simplifiquen la gestión de campañas, el seguimiento de resultados y el reparto de ingresos, manteniendo al mismo tiempo controles para evitar prácticas abusivas o poco transparentes.

La inteligencia artificial como motor creativo y de seguridad

El cuarto gran pilar de la hoja de ruta es la inteligencia artificial, tanto generativa como aplicada a moderación y seguridad. YouTube la presenta como una aliada para potenciar la creatividad, no como un sustituto de las personas que están detrás de los canales.

En el terreno creativo, una de las novedades más llamativas será la posibilidad de crear un Short a partir de la propia imagen del creador, generando una especie de clon digital autorizado que pueda aparecer en vídeos cortos sin necesidad de grabar continuamente nuevas tomas. Junto a ello, se introducirá una función para producir minijuegos a partir de instrucciones de texto, lo que abre la puerta a experiencias interactivas generadas casi al instante.

También se ampliarán las opciones para experimentar con música asistida por IA, pese a las tensiones que este ámbito ha generado con la industria musical. YouTube afirma que su intención es ofrecer herramientas que ayuden a los artistas y creadores a explorar nuevas ideas, a la vez que se respetan los derechos de autor y la identidad de los intérpretes originales.

En el plano de la accesibilidad, la plataforma destaca el crecimiento del doblaje automático basado en IA, que permite que millones de personas vean vídeos en idiomas que no dominan. Esta tecnología, que ya utilizan numerosos canales, seguirá recibiendo mejoras para ofrecer voces más naturales y una sincronización más precisa con el contenido visual.

Al mismo tiempo, YouTube reconoce los riesgos asociados a la IA. Por ello, reforzará las políticas de transparencia y etiquetado de contenido generado o alterado por sistemas automáticos. El material considerado realista, sintético o manipulado deberá estar claramente identificado, y los propios creadores tendrán la obligación de informar cuando utilicen estas herramientas de forma significativa.

Lucha contra los deepfakes y el contenido de baja calidad

Uno de los puntos delicados de la estrategia es el combate contra el abuso de la inteligencia artificial, especialmente en lo que respecta a la creación de deepfakes y a la proliferación de grandes volúmenes de vídeos casi idénticos generados de forma automática.

La compañía asegura que seguirá desarrollando sistemas como Content ID y otras tecnologías de reconocimiento para identificar mejor la autoría de los contenidos y permitir que los titulares de derechos reclamen, moneticen o bloqueen usos no autorizados de su material. Al mismo tiempo, se avanzará en herramientas para que artistas y figuras públicas puedan denunciar y gestionar el uso de su imagen en vídeos sintéticos.

En paralelo, YouTube está ajustando sus algoritmos de recomendación y sus reglas de monetización para reducir la visibilidad del llamado “AI slop”: contenido repetitivo, de baja calidad y generado masivamente con IA. El enfoque se inspira en la lucha contra el spam y los titulares engañosos, de modo que este tipo de vídeos tenga cada vez menos alcance y menos incentivos económicos.

Los contenidos creados con herramientas de IA deberán respetar las normas de la comunidad en los mismos términos que cualquier otro. En caso de infringirlas, podrán ser limitados en su difusión, desmonetizados o directamente eliminados, con especial atención a los casos en los que se suplanten identidades, se difundan bulos dañinos o se fomente el acoso.

Con este equilibrio entre aprovechar el potencial creativo de la IA y contener sus posibles abusos, YouTube busca mantener la confianza de usuarios, creadores, anunciantes y titulares de derechos, en un contexto en el que la frontera entre lo real y lo sintético es cada vez más difusa.

Con todo este paquete de medidas, la plataforma se prepara para unos años en los que el vídeo online seguirá ganando terreno a la televisión tradicional: la combinación de Shorts, televisión conectada, nuevas fórmulas de negocio para creadores y herramientas de inteligencia artificial marca un rumbo claro hacia un modelo en el que YouTube aspira a ser el espacio central donde se crea, se distribuye y se consume gran parte del entretenimiento audiovisual global.