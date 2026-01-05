Con el cambio de año, los propósitos de hacer más deporte vuelven a ocupar titulares y conversaciones, y Apple ha decidido aprovechar ese momento para dar un empujón importante a su servicio de entrenamiento. Fitness+ arranca 2026 con una actualización centrada en algo muy concreto: ayudar a que la gente no abandone a las pocas semanas, cuando el calendario se llena de trabajo, compromisos y excusas.

En lugar de vender promesas espectaculares, la compañía plantea una evolución continuista de Fitness+, apoyada en nuevos programas guiados, más música integrada en los entrenos y una mayor conexión con los datos del Apple Watch. Todo ello se apoya en los resultados del Apple Heart and Movement Study, un estudio con más de 100.000 participantes que sugiere que quienes usan el reloj de forma regular logran mantener el ejercicio más allá del temido “día del abandono” de enero.

Programas multisemanales para crear rutina real

Una de las piezas centrales de la actualización de Apple Fitness+ en 2026 son los cuatro nuevos programas estructurados por semanas, disponibles a partir del 5 de enero. No se trata de vídeos sueltos sin conexión, sino de planes pensados para acompañar al usuario durante varias semanas, con progresión clara y sesiones cortas que se puedan encajar en el día a día sin demasiado drama. Estos cuatro nuevos programas buscan, precisamente, reducir la fricción inicial.

Apple plantea estos programas como una especie de “guía con carriles”: en lugar de dejar al usuario perdido en un catálogo enorme, propone itinerarios de ejercicio con objetivos concretos. Cada plan marca cuántos días entrenar, cuánto duran las sesiones y qué tipo de trabajo toca en cada momento, buscando reducir al mínimo la duda de “¿y ahora qué hago?”.

Entre las novedades más destacadas está Make Your Fitness Comeback, que en español se presenta como un plan para “recuperar tu forma física” pensado para quienes llevan tiempo parados o vuelven tras una lesión suave o una racha sedentaria. El programa combina fuerza, HIIT y yoga en tres entrenamientos semanales de unos diez minutos, con incrementos graduales en la carga y la intensidad. La idea es rebajar la barrera de entrada: mejor algo asumible que un plan tan exigente que se abandona a los tres días.

La actualización incorpora también un programa de fuerza por bloques, conocido como Strength Basics in 3 Weeks, que sirve tanto para empezar desde cero como para pulir la técnica de los movimientos básicos de fuerza. En unas pocas semanas recorre los ejercicios fundamentales, buscando que el usuario gane seguridad antes de pasar a entrenos más exigentes o combinarlo con otros planes del servicio.

Completa este bloque un plan que encadena sesiones de fuerza y HIIT en el mismo entrenamiento, Back-to-Back Strength and HIIT, para quienes quieren sacar el máximo partido al tiempo disponible. Son entrenamientos cortos pero intensos, enfocados en sudar y trabajar de forma eficiente sin necesidad de pasar una hora en la colchoneta.

Por último, Apple da un peso especial al yoga con el programa Build a Yoga Habit in 4 Weeks, pensado para que el yoga deje de ser algo puntual y se convierta en una rutina estable. Más que en posturas complejas, el enfoque está en la repetición, la familiaridad y la reducción del estrés, encajando sesiones breves que puedan hacerse incluso en días especialmente cargados.

Yoga y movimiento consciente para ir más allá del “ponerse en forma”

Dentro de ese giro hacia la constancia, Apple refuerza la presencia de contenidos que no solo buscan quemar calorías, sino también mejorar la relación con el propio cuerpo. El programa de yoga se sitúa en ese punto intermedio entre movilidad, calma y trabajo suave de fuerza, con sesiones que ponen el foco en la respiración, la postura y la sensación de progresar con pequeñas mejoras.

Lejos de centrarse en posturas imposibles, el planteamiento de Fitness+ en 2026 pasa por normalizar el yoga como algo accesible para prácticamente cualquiera. La repetición de secuencias, el lenguaje sencillo de los entrenadores y la duración contenida de las clases están pensados para quienes no se ven en un estudio de yoga tradicional o llevan tiempo sin hacer ejercicio.

Además de estos planes guiados, la plataforma mantiene su biblioteca de entrenamientos de yoga filtrables por nivel, duración y tipo de sesión (equilibrio, relajación, trabajo de core, etc.). Con la nueva actualización, estos contenidos se integran mejor dentro de los programas multisemanales, de forma que el usuario pueda añadir o sustituir clases sin romper el hilo general de su plan. Aquí la biblioteca de entrenamientos gana sentido al combinarse con apps y dispositivos del ecosistema.

Este enfoque más amplio del bienestar también se deja notar en la forma en que Apple explica el uso del yoga dentro de sus programas: no se presenta solo como un complemento estético, sino como una herramienta para gestionar mejor el estrés, mejorar la recuperación entre sesiones más exigentes y mantener la motivación cuando las ganas de hacer un entrenamiento intenso brillan por su ausencia.

La música se convierte en protagonista: Karol G y Bad Bunny

Uno de los cambios más visibles de la actualización de Apple Fitness+ en 2026 está en el apartado musical. La serie Artista en Detalle (Artist Spotlight) suma nuevas entregas con playlists dedicadas a Karol G y Bad Bunny, que se integran en entrenamientos completos pensados para que la música marque el ritmo del esfuerzo.

En el caso de Karol G, las sesiones con su música llegan a comienzos de febrero, con listas de reproducción cerradas que acompañan cada entrenamiento. Las transiciones entre canciones se alinean con cambios de intensidad, descansos activos o picos de esfuerzo, de modo que el usuario percibe la sesión casi como un concierto en el que se va guiando el tipo de trabajo a realizar.

Bad Bunny se incorpora a la actualización coincidiendo con su presencia en la Super Bowl LX, reforzando la estrategia de Apple de conectar Fitness+ con momentos clave de la cultura popular. Las nuevas sesiones con el artista puertorriqueño se suman a las ya existentes en la plataforma, ofreciendo aún más opciones para quienes dependen de una buena banda sonora para encontrar ganas de entrenar.

En ambos casos, la música no se utiliza como un simple fondo sonoro. Los entrenadores adaptan el tipo de ejercicio a los cambios de tempo y energía de las canciones, jugando con intervalos, repeticiones y descansos para que el usuario note que el entreno está “coreografiado” alrededor de la playlist. Es una forma de hacer más llevadero el esfuerzo, especialmente para quienes encuentran en la música un aliado imprescindible.

Este refuerzo musical se suma a la ya amplia colección de entrenamientos de Fitness+ basados en géneros concretos (pop, rock, electrónica, latino, chill, etc.), que permite escoger sesiones en función del ánimo del día y no solo del tipo de ejercicio que toca según el programa.

Hora de Andar y el peso del movimiento diario

La actualización de 2026 no se queda en entrenamientos intensos o sesiones de fuerza. Apple mantiene y amplía Hora de Andar, uno de los formatos más peculiares de Fitness+, que combina caminatas con relatos personales. En esta nueva temporada se incorporan episodios con Penn Badgley, Mel B y Michelle Monaghan, entre otros invitados. Puedes disfrutar de estos episodios también en pantalla siguiendo cómo aprovechar la app Fitness en tu Apple TV.

La idea detrás de Hora de Andar es recordar que caminar también cuenta como actividad física relevante. Mientras el usuario se mueve, escucha historias, reflexiones y experiencias vitales de personas conocidas, generando una sensación de compañía que puede ser especialmente útil para quienes entrenan solos o tienen dificultades para mantener la motivación.

Durante estas sesiones, el Apple Watch muestra fotografías relacionadas con los relatos y controla el tiempo de la caminata, convirtiendo un paseo aparentemente rutinario en un momento más consciente. En lugar de centrarse en marcas o ritmos, la propuesta se enfoca en conectar el movimiento con el bienestar emocional, lo que encaja con la filosofía de Apple de abordar la salud desde varias dimensiones.

Este tipo de contenido también ayuda a captar a usuarios que no se ven en una sesión de HIIT o en una clase de fuerza, pero que sí pueden comprometerse a dar un paseo largo mientras escuchan una conversación interesante. Es una forma de ampliar la base de usuarios activos dentro del servicio sin obligar a todos a pasar por el mismo tipo de entreno.

Métricas en pantalla y Apple Watch como eje de la experiencia

Detrás de los nuevos programas y formatos se encuentra una pieza que sostiene todo el planteamiento: la integración profunda con Apple Watch. Durante los entrenamientos de Fitness+, ya sea en iPhone, iPad o Apple TV, el usuario ve en pantalla métricas como frecuencia cardíaca, calorías estimadas, anillos de Actividad y una barra comparativa de esfuerzo. Esta integración con el Apple Watch es clave para contextualizar el ejercicio sin interrumpir la sesión.

Apple ha afinado la presentación de estos datos en 2026 con un objetivo claro: que sirvan de contexto sin convertirse en una fuente de agobio o comparación constante. La información aparece en momentos clave del entrenamiento, por ejemplo cuando se entra en un intervalo más intenso o cuando un entrenador pide subir un punto el esfuerzo, ayudando a ajustar el ritmo sin necesidad de mirar continuamente la muñeca.

El Apple Heart and Movement Study refuerza esta apuesta por las métricas. Según los últimos datos divulgados por la compañía, tras la caída habitual de actividad en noviembre y diciembre, más del 60 % de los usuarios de Apple Watch incrementa su tiempo diario de ejercicio en un 10 % o más durante las dos primeras semanas de enero. Lo relevante, según el estudio, es que casi el 80 % mantiene ese nivel en la segunda mitad del mes y que 9 de cada 10 participantes siguen registrando más actividad en febrero y marzo.

Estas cifras contrastan con la famosa fecha del “día del abandono” (el segundo viernes del año), en el que muchos dejan de lado sus propósitos. Para Apple, estos datos sirven como argumento de que un sistema de objetivos claros, recordatorios suaves y recompensas visuales (como los anillos) puede ayudar a sostener el hábito más allá de la euforia inicial.

La actualización también refuerza la compatibilidad con aplicaciones de terceros como Strava mediante desafíos específicos. En 2026, los usuarios que completen 12 entrenamientos en un mes pueden obtener una insignia exclusiva en Strava, y quienes cierren los tres anillos de Actividad durante siete días seguidos en enero reciben un premio de edición limitada en Apple Watch ligado al reto “Ring in the New Year”. Aquí se destaca la compatibilidad con Strava para compartir y recompensar entrenamientos.

Retos, recompensas y ese empujón extra al principio de año

La parte más visible para muchos usuarios en España y Europa será precisamente la de los retos y recompensas. Apple mantiene su ya clásico desafío “Ring in the New Year”, disponible en enero, que concede una medalla especial al completar los tres anillos de Actividad durante siete días consecutivos. Es un incentivo sencillo, pero que puede marcar la diferencia cuando la pereza empieza a aparecer.

A esto se suman los desafíos coordinados con Strava, pensados para quienes usan la red social deportiva como registro de entrenos y comparativa con amigos. Completar 12 sesiones en un mes otorga una insignia digital dentro de la app, reforzando así el sentimiento de progreso y reconocimiento que muchos buscan al compartir sus actividades.

En paralelo, la propia estructura de los nuevos programas multisemanales actúa como una especie de reto encubierto: completar las cuatro semanas de Make Your Fitness Comeback, finalizar las tres semanas de Strength Basics o llegar al final de las cuatro semanas de yoga se convierten en objetivos en sí mismos, que el sistema va marcando como superados.

La combinación de medallas, recordatorios, estadísticas y la sensación de estar siguiendo un plan con principio y final definidos parece alinearse con las conclusiones del Apple Heart and Movement Study: quien ve progreso medible y estructurado tiene más probabilidades de no abandonar tras las primeras dos semanas.

Precios y disponibilidad de Apple Fitness+ en España y Europa

En cuanto al modelo de negocio, Apple mantiene para 2026 una estructura de precios bastante continuista para Europa. Fitness+ puede contratarse de forma independiente por 9,99 euros al mes o 79,99 euros al año, con un pequeño ahorro para quienes optan por el plan anual, pensado para quienes ya tienen claro que van a utilizar el servicio de forma sostenida.

En España y otros países europeos, Fitness+ también se integra en los paquetes de suscripción conjunta de Apple. El plan Individual ronda los 19,95 euros al mes e incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+ y Fitness+, una opción orientada a usuarios que ya utilizan varios servicios y quieren centralizar pagos.

Por encima se sitúa el plan Familiar, con un precio en torno a 25,95 euros al mes, que permite compartir los servicios con hasta cinco personas. Para familias en las que varios miembros utilizan Apple Watch, este plan convierte a Fitness+ en una especie de “gimnasio compartido” dentro del ecosistema Apple, con cada usuario manteniendo sus métricas y progresos por separado.

En mercados donde está disponible, el plan Premier (unos 34,95 euros al mes) suma además Apple News+ y amplía la presencia de Fitness+ a todos los miembros del grupo familiar. Esta estructura refuerza la idea de que el servicio de entrenamiento no está diseñado para vivir aislado, sino como una pieza más de un ecosistema de suscripciones que acompaña al usuario a lo largo del día: desde el contenido audiovisual hasta el almacenamiento en la nube. El plan Premier y su imagen buscan reforzar esa propuesta conjunta.

Para muchos usuarios europeos, el valor de Fitness+ se percibe precisamente cuando añade contenido y opciones a quienes ya usan iPhone, Apple Watch y, en muchos casos, Apple Music. La actualización de 2026 no cambia esa lógica, sino que añade contenido y opciones manteniendo el precio en un rango similar al de años anteriores.

La actualización de Apple Fitness+ para 2026 dibuja un servicio que prefiere apoyarse en la evolución constante y los pequeños ajustes antes que en grandes giros llamativos. Nuevos programas por semanas, mayor peso de la música con artistas muy reconocibles en Europa y Latinoamérica, más episodios de Hora de Andar y un uso inteligente de los datos del Apple Watch buscan, todos ellos, la misma meta: que hacer ejercicio deje de ser un arranque de enero destinado al abandono y pase a convertirse en una costumbre razonable, adaptable y sostenida en el tiempo para quienes ya están dentro del ecosistema de Apple.