La llegada de la tienda de apps integrada en ChatGPT marca un cambio importante en cómo usamos este chatbot: deja de ser solo un sitio al que ir a hacer preguntas para convertirse en una especie de centro de mando desde el que conectar con un montón de servicios externos. Todo ocurre sin salir de la misma interfaz de siempre, ya sea en el navegador, en Android o en iOS.

Un directorio de apps para convertir ChatGPT en algo más que un chat

Sam Altman, CEO de OpenAI, llevaba tiempo deslizando que querían construir una plataforma robusta con funciones propias de un sistema operativo. La pieza que faltaba era precisamente una tienda o directorio que hiciera visible todo lo que se puede hacer desde ChatGPT más allá de escribir texto.

Con este lanzamiento, la experiencia se acerca al concepto de “everything app”: una sola herramienta desde la que puedes buscar música, reservar una mesa para cenar, planificar un viaje, gestionar correos y documentos, o revisar información financiera. La diferencia es que aquí toda la interacción pasa por lenguaje natural, lo que simplifica bastante el uso.

La sección de aplicaciones aparece en la parte izquierda de la interfaz, justo debajo del acceso a imágenes. Al entrar, el usuario se encuentra con un carrusel inicial, categorías y un buscador propio para localizar apps concretas. Es un planteamiento muy similar al de una App Store clásica, pero enclavada dentro del propio chatbot.

Otro cambio relevante es que ya no se habla de “conectores”, aquellos puentes que permitían traer datos de Google Drive, Dropbox u otros servicios. Ahora todo ello se engloba bajo el término “aplicaciones”, lo que unifica el lenguaje y deja claro que tanto las integraciones más simples como las experiencias interactivas cuentan como apps.

Cómo se organiza la tienda de apps de ChatGPT

La nueva tienda se ha diseñado de forma bastante sencilla, pensando en que cualquiera pueda orientarse rápido. OpenAI ha organizado el catálogo en tres grandes secciones: Destacado, Productividad y Estilo de vida. A partir de ahí, el usuario puede explorar lo que le interesa o buscar directamente por nombre.

La pestaña de Destacado funciona como escaparate: OpenAI coloca ahí las apps que quiere resaltar, bien porque son especialmente útiles, porque acaban de llegar o porque ayudan a mostrar de manera clara de qué es capaz el ecosistema. Es la forma que tiene la compañía de enseñar, casi de un vistazo, la amplitud de usos que se pueden tener con ChatGPT.

Además de las categorías, la tienda incorpora un buscador interno para localizar rápidamente aplicaciones concretas. Si el usuario tiene en mente un servicio determinado —por ejemplo, Booking.com o Slack— puede teclearlo y ver si ya está disponible. El comportamiento recuerda al de las tiendas de apps móviles tradicionales, pero aquí el resultado es una ficha pensada para conectarse al chat.

Por ahora, el directorio muestra una selección de apps que no siempre coincide en todas las regiones, pero en Europa el listado es bastante amplio y va creciendo. Algunas integraciones se reservan a mercados específicos, aunque en España ya se cuentan varias de las grandes marcas tecnológicas y servicios masivos de consumo.

De conectores a aplicaciones: el cambio de modelo

Uno de los puntos clave de este lanzamiento es el giro en la forma de entender las integraciones. Lo que antes se llamaba “conectores” ahora pasa a denominarse “aplicaciones”, y OpenAI ha redefinido las categorías internas que usaba para describirlos.

En la documentación de soporte se explica que los antiguos conectores de chat se convierten en “apps con búsqueda de archivos”, los orientados a análisis profundo pasan a ser “apps con investigación en profundidad” y los que mantenían una vinculación continua se llaman ahora “apps con sincronización”. A efectos prácticos, las funciones siguen ahí, pero bajo un paraguas más coherente con la idea de una tienda.

OpenAI aclara que ninguna funcionalidad que ya existiera desaparece con este cambio de nombre. Las herramientas que se usaban para enlazar cuentas o acceder a documentos continúan disponibles, solo que se integran mejor en el nuevo entorno y aparecen como parte de un ecosistema de apps más amplio, no como algo aislado.

Otro matiz importante es que estas aplicaciones pueden hacer uso de la función de Memoria de ChatGPT cuando está activada, de forma que aprovechan contexto previo para afinar resultados o automatizar tareas habituales. En los planes Free, Plus, Go y Pro, la compañía indica que, si el usuario mantiene marcada la opción “mejorar el modelo para todos”, cierta información podría usarse para seguir entrenando los modelos de IA.

Qué apps hay disponibles en España: productividad y estilo de vida

En el momento del lanzamiento, en España hay 51 aplicaciones disponibles desde ChatGPT, divididas en dos grandes familias: Productividad y Estilo de vida. La mayoría son servicios ya muy conocidos, lo que facilita entender para qué sirve cada integración.

En Productividad abundan las herramientas de trabajo y colaboración. Entre las apps más destacadas figuran Gmail, Google Calendar y Google Drive para gestionar correo, agenda y documentos; Slack, Teams y Zoom para comunicaciones; y servicios como Notion, Monday.com, SharePoint o Teamwork.com para organización de proyectos y contenido.

También aparecen integraciones muy orientadas a desarrolladores y equipos técnicos, como GitHub, GitLab Issues, Replit, Netlify o Vercel, pensadas para revisar código, desplegar aplicaciones o consultar documentación sin salir del chat. A ello se suman opciones financieras y de datos como LSEG, Morningstar o PitchBook, además de herramientas de marketing tipo Mailchimp o Klaviyo.

En Estilo de vida el enfoque cambia hacia el día a día. Servicios como Spotify, Apple Music, AllTrails, Booking.com, Expedia, Uber o Uber Eats permiten desde buscar rutas de senderismo y reservar alojamiento hasta pedir comida a domicilio. También aparecen apps de reservas en restaurantes como OpenTable o TheFork, plataformas de viajes como Tripadvisor y soluciones de compra y logística como Instacart, Target o Zillow (más orientada al mercado inmobiliario estadounidense).

La idea de fondo es que puedas gestionar aspectos bastante distintos de tu vida digital directamente desde una conversación: elegir la música para una cena, organizar el propio evento, reservar el restaurante, generar la lista de la compra y planificar el trayecto, todo sin saltar entre apps tradicionales.

Ejemplos prácticos: música, viajes, compras y más

Al aterrizar en casos concretos se entiende mejor el alcance del cambio. Apple Music dispone ya de su propia app en ChatGPT, con la que es posible buscar canciones, generar playlists o revisar partes de la biblioteca vinculada al usuario. Todo se hace escribiendo peticiones en lenguaje natural en lugar de navegar por menús.

En el caso de Spotify, la integración permite, por ejemplo, pedir listas de reproducción ajustadas a un estado de ánimo o a una actividad. Si la cuenta asociada es de pago, las posibilidades son más amplias que para usuarios gratuitos, algo que se repite en otras apps donde las funciones dependen del tipo de suscripción que tenga el usuario en el servicio externo.

Para organizar viajes, Booking.com, Expedia, Tripadvisor, Uber y Uber Eats se combinan de manera bastante natural con el enfoque conversacional: se puede pedir a ChatGPT que proponga escapadas de fin de semana, que sugiera hoteles bien valorados en un rango de precio, que calcule trayectos aproximados en Uber o que proponga opciones de comida a domicilio cerca de una zona concreta.

En el ámbito más cotidiano, DoorDash, Instacart o Target permiten que las ideas para recetas o la planificación semanal de compras se conviertan en un carrito listo para enviar al supermercado, siempre dentro de la misma ventana de ChatGPT. El modelo de uso es similar al de los asistentes tradicionales, pero con más flexibilidad para combinar varias tareas en un mismo hilo.

Perfiles de apps, conexión y uso dentro del chat

Cada aplicación en la tienda tiene su propia página de perfil, de forma parecida a lo que se ve en la App Store de Apple o en Google Play. En estas fichas se muestra una descripción básica de lo que hace la app, algunas imágenes y, lo más importante, el botón para conectarla a ChatGPT.

Al pulsar en Conectar, suele abrirse una ventana donde se explica qué permisos se van a conceder y cómo se vincula la cuenta del servicio externo. En muchos casos aparece la opción de permitir que la app consulte memorias o chats pasados para mejorar la experiencia, algo que cada usuario puede decidir si activa o no.

Una vez realizada la conexión, el uso diario es bastante directo. Para aprovechar una app desde una conversación, basta con mencionar el servicio con la arroba (@) mientras se redacta el mensaje o utilizar el símbolo + que aparece junto a la caja de texto y, desde ahí, seleccionar “Más” para elegir la herramienta deseada.

A partir de ese momento, ChatGPT combina la información que ya maneja con las capacidades del servicio integrado. La sensación práctica es que algunas apps “se meten” dentro del chat, permitiendo consultar datos, crear contenido o ejecutar acciones sin tener que ir cambiando de pestaña o de dispositivo.

SDK abierto y oportunidades para desarrolladores en Europa

Más allá de las integraciones que ya están disponibles, el gran movimiento estratégico de OpenAI es la apertura de su SDK para que terceros puedan crear nuevas experiencias interactivas que funcionen dentro de la interfaz de ChatGPT. Esto vale tanto para grandes compañías tecnológicas como para startups o desarrolladores independientes.

Con este cambio, el entorno de ChatGPT se convierte en una especie de marketplace de soluciones de IA plug-and-play, donde los creadores pueden publicar sus propias aplicaciones, orientadas a tareas muy variadas: automatización, análisis de datos, aprendizaje, generación de contenido o flujos internos de empresa, entre otros.

OpenAI ha señalado que el marketplace priorizará la utilidad y la seguridad de las apps publicadas, y que habrá mecanismos para destacar las más populares o las que aporten mayor valor. Se anima especialmente a construir herramientas enfocadas en nichos concretos y en casos de uso originales, no solo en repetir funcionalidades ya existentes.

Para el ecosistema europeo —y, en general, para el ámbito hispanohablante— esto abre una puerta interesante: startups y equipos pequeños pueden lanzar productos IA directamente apoyados en la base de usuarios de ChatGPT, sin necesidad de desarrollar toda la infraestructura desde cero. A la vez, pueden experimentar con modelos de negocio que se apoyen en este canal de distribución.

Privacidad, entrenamiento de modelos y planes de monetización

En el plano de la privacidad, OpenAI detalla que las aplicaciones pueden usar datos de Memoria si esta función está activada y que, en los distintos planes (gratuito y de pago), parte de la información podría aprovecharse para seguir entrenando los modelos si el usuario mantiene habilitado el ajuste “mejorar el modelo para todos”. Desactivar esta opción reduce la información que se reutiliza con fines de entrenamiento.

Por ahora, la tienda de apps funciona en modo “todo incluido” para los usuarios de ChatGPT, es decir, no hay un coste adicional por acceder al directorio o por conectar las aplicaciones, más allá de lo que cada servicio cobre por su propia suscripción. Sin embargo, desde la compañía ya se habla abiertamente de que esto podría cambiar en el futuro.

OpenAI reconoce que está explorando opciones adicionales de monetización, incluyendo la posibilidad de bienes digitales u otros formatos que se irán concretando conforme observen cómo usan las apps tanto los desarrolladores como los usuarios finales. No se descarta que algunas integraciones puedan convertirse en servicios de pago o que determinadas funciones queden reservadas a ciertos planes.

Al mismo tiempo, la empresa ha retrasado la introducción de publicidad más agresiva para no perder tracción frente a competidores como Google, que también está impulsando sus propias soluciones basadas en IA. El equilibrio entre ofrecer muchas funciones sin coste adicional y hacer sostenible el servicio sigue siendo uno de los puntos por resolver.

Una nueva forma de usar ChatGPT en el día a día

Con todo este despliegue, ChatGPT pasa de ser un simple asistente conversacional a un punto de acceso centralizado para un buen número de servicios digitales. El usuario puede seguir lanzando preguntas y recibiendo respuestas como siempre, pero ahora tiene además la posibilidad de enchufar sus aplicaciones habituales y hacer que trabajen en conjunto.

La combinación de buscador de apps, categorías, perfiles individuales y un SDK abierto apunta a que el catálogo crecerá de manera progresiva en España y en el resto de Europa, con integraciones más pulidas y, probablemente, algunas experiencias creadas expresamente para el mercado local. A medida que lleguen más herramientas, la tienda irá ganando interés también para quienes ahora solo la ven como una curiosidad.

Esto supone que tareas que antes requerían saltar entre webs y aplicaciones se puedan resolver hablando con un único interlocutor: el propio ChatGPT. Desde organizar el trabajo y la agenda, hasta reservar un viaje o montar una lista de reproducción, la tienda de apps integrada apunta a cambiar la forma en la que entendemos el uso diario del chatbot y a situarlo como una pieza más central dentro del ecosistema digital de los usuarios.