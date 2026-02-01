Con la llegada de iOS 26, Apple ha dado un paso más en la forma en que gestionamos y usamos las tarjetas de crédito desde el iPhone. La función de Autocompletar, que hasta ahora estaba muy ligada al navegador Safari y a Apple Pay, se ha integrado en todo el sistema y se apoya en la app Wallet como centro de operaciones, facilitando tareas tan habituales como pagar en una app o rellenar un formulario online.

Ahora, los datos de la tarjeta pueden insertarse automáticamente en prácticamente cualquier aplicación o sitio web compatible, sin tener que ir a buscar la cartera física ni teclear número, fecha de caducidad o código de seguridad cada vez. Todo ello manteniendo las habituales capas de protección de iOS, como Face ID y Touch ID, algo especialmente relevante en Europa, donde el cumplimiento de normativas de seguridad y privacidad es un requisito clave.

Autocompletar de tarjetas de crédito en todo iOS 26

La gran novedad de esta versión es que el Autocompletar de tarjetas de crédito deja de ser algo casi exclusivo de Safari para convertirse en una opción disponible en todo el sistema operativo. Esto significa que, siempre que iOS detecte un campo de pago o un formulario que solicite datos de tarjeta, el usuario puede tirar de las tarjetas almacenadas sin salir de la app en la que se encuentra.

En la práctica, el funcionamiento se integra en el menú contextual clásico de copiar y pegar. Cuando tocas un campo donde se piden datos de pago, aparece el menú con distintas opciones y, entre ellas, Autocompletar. Desde ahí es donde se puede elegir que se rellenen los datos de una tarjeta de crédito, reduciendo al mínimo la escritura manual.

El proceso es bastante directo: basta con tocar el campo, seleccionar «Autocompletar» y, a continuación, elegir «Tarjeta de crédito». A partir de ese punto, el sistema muestra la lista de tarjetas disponibles en el dispositivo y solo hay que pulsar sobre la que se quiera usar en ese momento.

Una vez hecha la selección, iOS 26 se encarga de introducir automáticamente la información relevante, como número de tarjeta y fecha de vencimiento. En muchos casos, antes de completar la operación, el iPhone solicitará autenticación biométrica con Face ID o Touch ID, añadiendo una capa extra de seguridad para evitar que cualquiera pueda usar esos datos sin permiso del propietario.

Este enfoque resulta especialmente útil en pagos online frecuentes, compras en aplicaciones de comercio electrónico o plataformas de servicios que todavía no integran Apple Pay pero sí aceptan formularios de pago tradicionales. Para usuarios en España y el resto de Europa, donde es habitual comprar desde el móvil en múltiples comercios y apps, la reducción de pasos puede marcar una diferencia notable en el día a día.

Wallet como centro de gestión de las tarjetas de autocompletar

Junto con la expansión del Autocompletar, Apple ha reposicionado la app Wallet como el lugar principal para gestionar las tarjetas de crédito usadas con esta función. Ya no hace falta bucear por menús de Safari ni depender solo de Apple Pay: todo se organiza desde Wallet, que actúa como una especie de “archivo” central de tarjetas.

Para acceder a esta nueva sección, el recorrido es sencillo: hay que abrir Wallet, tocar en los tres puntos de la esquina superior derecha y seleccionar la opción «Autocompletar». Al hacerlo, el sistema pedirá autenticarse con Face ID o Touch ID antes de mostrar cualquier dato sensible.

Tras la autenticación, se despliega un listado con todas las tarjetas de crédito almacenadas para usarse con Autocompletar en iOS 26. En muchos dispositivos aparecerán ya varias tarjetas sin que el usuario haya hecho nada en esta versión, porque el sistema puede importar información procedente de la configuración previa de Safari o de tarjetas que se hayan utilizado con Apple Pay.

Desde este mismo menú, Wallet se convierte también en la herramienta para actualizar o eliminar información. Si una tarjeta ha caducado, se ha sustituido por otra o simplemente ya no se quiere tener disponible para autocompletar, se puede gestionar directamente desde aquí, por ejemplo eliminar tarjetas de crédito de iCloud Keychain, sin necesidad de ir app por app.

Esta centralización encaja con la estrategia general de Apple de convertir Wallet en la cartera digital por defecto para pagos, tarjetas y otros documentos. En el contexto europeo, donde cada vez son más habituales las soluciones de banca online y las tarjetas virtuales, concentrar todo en una única aplicación reduce la dispersión y simplifica la gestión diaria del usuario.

Cómo añadir y configurar nuevas tarjetas en iOS 26

Además de mostrar las tarjetas ya guardadas, el menú de Autocompletar dentro de Wallet permite añadir nuevas tarjetas de manera rápida. El proceso está pensado para que cualquier usuario pueda incorporarlas en pocos pasos, sin conocimientos técnicos y, sobre todo, sin tener que introducir todos los datos a mano si no quiere.

Una vez dentro de la sección de Autocompletar en Wallet, solo hay que tocar en «Agregar tarjeta» para iniciar el alta. El sistema ofrece dos opciones: capturar la tarjeta con la cámara del iPhone o introducir todos los datos manualmente, algo útil si se trata de una tarjeta virtual o si no se tiene la tarjeta física a mano.

Si se elige la cámara, el iPhone reconoce automáticamente la numeración impresa y rellena los campos necesarios, reduciendo al mínimo los posibles errores de tecleo. Después, el usuario solo tiene que verificar que la información es correcta, añadir los datos que falten (como la fecha de caducidad o el código de seguridad, si es necesario) y confirmar el guardado.

En el caso de optar por la entrada manual, Wallet guía paso a paso por los campos imprescindibles, de forma similar a como ocurre cuando se introduce una tarjeta en un formulario de pago web. Aunque es un proceso algo más lento, permite registrar tarjetas que quizá no se puedan leer bien con la cámara o que solo existan en formato digital.

Una vez añadidas, todas las tarjetas quedan disponibles para el Autocompletar en cualquier rincón del sistema, ya sea en aplicaciones de terceros, formularios de suscripción, plataformas de reservas o compras realizadas desde el navegador. Esto reduce notablemente la necesidad de ir sacando la tarjeta o buscando números en otras apps.

Seguridad, autenticación y privacidad al usar Autocompletar

La introducción de este Autocompletar ampliado llega acompañada de los mecanismos de seguridad habituales del ecosistema de Apple, algo especialmente vigilado en territorios como la Unión Europea, donde la regulación sobre pagos digitales y protección de datos es muy estricta.

Cada vez que se quiere utilizar una tarjeta guardada, el sistema puede requerir Face ID o Touch ID antes de rellenar los datos en un formulario. De esta forma, aunque alguien tenga el iPhone desbloqueado o lo coja en un despiste, no podrá usar las tarjetas sin superar esa comprobación biométrica, que actúa como un filtro adicional.

En cuanto al tratamiento de la información, los datos de las tarjetas se almacenan de forma cifrada en el dispositivo, alineándose con las políticas de privacidad que Apple destaca habitualmente. Esto significa que la información no se comparte con las apps de terceros más allá de los datos estrictamente necesarios para completar el formulario.

Para usuarios en España y en otros países europeos, este enfoque encaja con los requisitos de autenticación reforzada (SCA) y las expectativas de protección de datos. Aunque el proceso de pago se haga más rápido, no se renuncia a los controles que exigen bancos y reguladores, algo relevante en un contexto donde el fraude online sigue siendo una preocupación constante.

En el día a día, la sensación práctica es que el usuario tiene menos fricción a la hora de pagar, pero mantiene el control sobre cuándo y cómo se usan sus tarjetas. iOS 26 no elimina pasos de seguridad, sino que recorta los que son meramente repetitivos, como teclear números o buscar datos cada vez que se realiza una compra.

Impacto en la experiencia de uso y en los pagos digitales

El resultado de todos estos cambios es que la experiencia de uso del iPhone para pagos y formularios se hace más fluida. Para quienes hacen compras frecuentes desde el móvil, reservan viajes, pagan servicios de suscripción o gestionan trámites online, la diferencia se nota en el tiempo que se tarda en completar cada operación.

En mercados como el español, donde el pago con tarjeta y las compras online desde el smartphone están plenamente extendidos, poder completarlo casi todo con unos pocos toques puede animar todavía más el uso del móvil como herramienta principal de compra. Incluso en webs o apps que no integran métodos de pago más avanzados, el Autocompletar suaviza el proceso.

Al mismo tiempo, Apple refuerza su ecosistema de servicios alrededor del iPhone. Wallet no solo sirve para guardar tarjetas de transporte, entradas o billetes, sino que se consolida como una pieza clave en la gestión de tarjetas de crédito y en la relación diaria del usuario con los pagos digitales.

La extensión del Autocompletar también abre la puerta a que más desarrolladores aprovechen esta funcionalidad sin tener que implementar sistemas propios de guardado de tarjetas. Basta con que sus campos de formulario estén bien configurados para que iOS los reconozca y ofrezca la opción de autocompletar, reduciendo la fricción sin que la app tenga que almacenar directamente los números de tarjeta.

En conjunto, iOS 26 convierte una tarea tan poco glamourosa como meter los dígitos de la tarjeta en algo casi transparente. Menos errores, menos tiempo perdido y, aun así, con las mismas o incluso más garantías de seguridad que antes, gracias a la integración con Face ID y Touch ID y al uso de Wallet como núcleo de gestión.

Todo este cambio en el Autocompletar de tarjetas de crédito en iOS 26 y en la app Wallet supone una mejora discreta pero muy práctica en el uso cotidiano del iPhone: se unifica la gestión de tarjetas en un solo sitio, se amplía el alcance del autocompletado a todo el sistema y se mantiene la protección de los datos financieros, algo que encaja especialmente bien con las exigencias y hábitos de los usuarios en España y en el resto de Europa.