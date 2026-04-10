Google ha dado un paso más en la integración de la inteligencia artificial dentro de Google Maps al renovar por completo la forma en la que se crean reseñas y aportaciones de la comunidad. La compañía está empezando a apoyarse en su modelo Gemini para que escribir descripciones y subtítulos sea mucho más rápido y sencillo para cualquier persona.

Estas novedades se centran en las reseñas en Google Maps con IA de Gemini y en todo lo que las rodea: desde los textos que acompañan a las fotos hasta la selección de las propias imágenes, pasando por el sistema de puntos y el reconocimiento de los usuarios más activos. Por ahora el despliegue arranca en inglés y en Estados Unidos, pero la empresa ya ha avanzado que la expansión global y a Android llegará en los próximos meses.

Gemini empieza a escribir por ti: pies de foto automáticos en las reseñas

La gran novedad es la incorporación de Gemini para generar automáticamente subtítulos y descripciones cuando se suben fotos o vídeos a una reseña de Google Maps. La idea es sencilla: que el usuario no tenga que partir de cero cada vez que quiera acompañar una imagen con un texto útil.

Cuando alguien añade una fotografía o un clip de vídeo a la ficha de un lugar, Gemini analiza el contenido visual y propone un borrador con un pie de foto. Esa sugerencia se basa en lo que la IA detecta en la imagen: el tipo de establecimiento, detalles del ambiente, posibles platos de un restaurante o elementos relevantes del entorno —si quieres aprender a identificar objetos en tus fotos y vídeos.

El funcionamiento es bastante directo: tras seleccionar las imágenes que se quieren subir, la aplicación muestra de forma casi inmediata un texto descriptivo generado por la IA. Ese borrador se muestra antes de publicar, para que la persona usuaria tenga siempre la última palabra sobre lo que aparece en su reseña.

En ningún caso el sistema publica nada por su cuenta. El usuario puede editar, completar o borrar por completo el subtítulo sugerido antes de que sea visible para el resto de la comunidad. De este modo, la IA funciona como una ayuda para arrancar el texto, pero la decisión final sigue dependiendo de cada colaborador.

Según explica Google, el objetivo de esta función es reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para escribir reseñas que aporten contexto real sobre un lugar. Para muchas personas, poner en palabras lo que se ve en la foto puede resultar pesado; Gemini se encarga de dar el primer paso y dejar el texto listo para pulirlo en unos segundos.

Disponibilidad: primero en iOS y en inglés, expansión global más adelante

Por el momento, la generación automática de pies de foto con Gemini en las reseñas de Google Maps está limitada. La función se encuentra disponible únicamente en inglés y para usuarios de iOS en Estados Unidos, a modo de despliegue inicial y controlado, mientras algunos prueban otras apps de mapas y rutas alternativas.

La compañía ha confirmado que su intención es extender la característica a Android y a más territorios durante los próximos meses, acompañada también de nuevos idiomas. No se han dado fechas concretas para Europa o España, pero la estrategia habitual de Google pasa por un despliegue gradual una vez se valida el funcionamiento en los primeros mercados.

Esta integración se suma a otras capacidades de IA que ya estaban presentes en Google Maps, como la navegación inmersiva para conducción, la exploración mediante preguntas en lenguaje natural o la búsqueda avanzada de lugares según descripciones cotidianas. En conjunto, todo apunta a que Maps se está convirtiendo en uno de los servicios donde más se deja notar la apuesta de Google por la inteligencia artificial generativa.

Kevin Reece, vicepresidente de Producto de Google Maps, ha insistido en que el valor de la aplicación sigue dependiendo del conocimiento local que aportan millones de personas en todo el mundo. La IA, según la compañía, no llega para sustituir esas contribuciones, sino para hacer que sean más fáciles de crear y más claras para quienes consultan la app.

Sugerencias automáticas de fotos: la galería del móvil como aliada

Además de escribir textos, Google Maps quiere facilitar el momento de decidir qué fotos acompañan a cada reseña. Para ello, la aplicación incorpora un sistema de sugerencias basado en inteligencia visual en el control de la cámara que accede a la galería del dispositivo y recomienda imágenes relevantes cuando se quiere valorar un lugar.

La función funciona de forma optativa: solo entra en marcha si el usuario concede permiso explícito a Google Maps para acceder a sus fotos y vídeos recientes. Una vez activada, al abrir la pestaña de contribuciones o al iniciar una reseña, la app muestra una selección de imágenes que, por fecha y ubicación, podrían corresponderse con el sitio que se está evaluando.

El proceso se integra en la sección “Contribuir” de Google Maps, donde la persona puede ver directamente las fotos y vídeos sugeridos sin tener que salir a la galería del teléfono. Esto hace que el flujo para compartir contenido sea más rápido y menos engorroso, sobre todo para quienes realizan muchas aportaciones durante un viaje o al recorrer su ciudad.

Según resalta Google, las aportaciones visuales son esenciales para entender un lugar: permiten hacerse una idea del ambiente, del estado real del local o incluso del menú más reciente de un restaurante. De ahí que la empresa esté poniendo tanto empeño en agilizar la selección de imágenes y en reducir los pasos necesarios para subirlas.

Las sugerencias de fotos y vídeos ya están activas en dispositivos Android a nivel mundial y se extenderán a iOS en los próximos meses. En este caso, la disponibilidad es más amplia que la de los subtítulos con Gemini, por lo que muchos usuarios en Europa pueden empezar a notar cambios en la forma de elegir sus imágenes al contribuir en Maps.

Nuevo sistema de puntos, logros y visibilidad para Guías Locales

Las novedades no se quedan solo en la parte de inteligencia artificial. Google ha aprovechado esta actualización para rediseñar el sistema de puntos y reconocimiento de quienes más contribuyen con reseñas, fotos y correcciones en la plataforma.

A partir de ahora, el total de puntos acumulados por cada persona se mostrará de forma más clara en la pestaña “Contribuir” de la aplicación. También se da más peso visual a los niveles del programa Guía Local dentro del perfil, de modo que resulte más sencillo identificar a usuarios con experiencia y un historial largo de aportaciones.

Los puntos se consiguen por acciones habituales como subir material fotográfico, escribir reseñas, responder preguntas de otros usuarios o validar datos de establecimientos. Todas estas actividades ayudan a que Google Maps se mantenga como una herramienta actualizada y fiable para quien busca información local.

Junto con esta reorganización, Google ha renovado las insignias de logros que se muestran en los perfiles públicos. Estas insignias indican distintos tipos de especialización, como “experto en investigación”, “maestro de la fotografía” o “principiante prometedor”, y permiten hacerse una idea rápida del tipo de contribuciones que suele realizar cada persona.

Los colaboradores con una trayectoria especialmente destacada pueden lucir distintivos de color dorado en su perfil, lo que incrementa su visibilidad dentro de la comunidad. La idea es que, cuando alguien consulte reseñas, pueda identificar rápidamente cuáles provienen de usuarios con un historial sólido de participación.

Según la empresa, estos cambios están pensados para apoyar a una comunidad global que ya supera los 500 millones de colaboradores. Al facilitar el seguimiento del impacto de cada aportación y al mejorar el reconocimiento público, Google busca que más personas se animen a mantener actualizada la información de lugares, horarios y servicios.

Google Maps como laboratorio de IA generativa en el día a día

Con más de dos mil millones de usuarios activos en todo el mundo, Google Maps se está convirtiendo en uno de los espacios donde la IA generativa de Gemini se pone a prueba de manera más directa en la vida diaria de la gente. No se trata solo de responder preguntas complejas, sino de influir en decisiones muy concretas: dónde ir, qué sitio elegir o cómo describir un lugar.

Al integrar funciones como los pies de foto automáticos, las sugerencias de imágenes y las mejoras en la gestión de contribuciones, Google intenta equilibrar el trabajo entre las máquinas y las personas. La IA se encarga de tareas repetitivas o que requieren analizar grandes cantidades de información visual, mientras que los usuarios siguen aportando el criterio y la experiencia real sobre el terreno.

Queda por ver hasta qué punto estas herramientas modificarán la forma de escribir reseñas en el medio y largo plazo. Es posible que muchos textos se vuelvan más homogéneos si la mayoría parte de un borrador parecido generado por Gemini, aunque siempre con la opción de personalizarlo. También entra en juego el debate sobre cuánto contenido se apoya en la automatización frente a lo que surge de forma totalmente manual.

Para Google, la apuesta pasa por convertir Maps en una plataforma donde la tecnología de IA sirva de apoyo a una comunidad humana muy activa, no al revés. El reto será mantener un equilibrio en el que las reseñas sigan reflejando percepciones auténticas y diversas, incluso cuando la parte más tediosa del proceso recaiga en un modelo de lenguaje.

Con la llegada de las reseñas en Google Maps con IA de Gemini, las sugerencias automáticas de fotos desde la galería y el sistema renovado de puntos y logros, la aplicación refuerza su papel como herramienta de referencia para descubrir y describir lugares, combinando el criterio local de millones de usuarios con la potencia de la inteligencia artificial para que compartir información resulte menos pesado y mucho más ágil.