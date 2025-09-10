Tras las grandes emociones vividas en el día de ayer con la presentación del nuevo iPhone 17, siguen las noticias sobre el futuro de los productos de la gran manzana. Apple estaría preparando un giro estético para dos de sus dispositivos más recientes. Fuentes con buen historial apuntan a que el Vision Pro podría estrenar un acabado Negro espacial, mientras que el HomePod mini sumaría nuevos colores, incluido un rojo que se ha puesto a prueba internamente.

Hoy por hoy, el casco de realidad mixta, Apple Vision Pro, se vende con un acabado claro que combina plata y blanco, y el altavoz compacto, el HomePod mini, se ofrece en azul, naranja, medianoche, blanco y amarillo. Los nuevos tonos responderían a una estrategia de refresco visual sin cambios radicales en hardware, con el objetivo de ampliar opciones para quien valora la estética del ecosistema.

Qué colores están sobre la mesa para el HomePod mini y las Vision Pro

Antes de cualquier cambio, así queda el catálogo cromático de ambos equipos, con el que Apple ha operado hasta ahora y que sirve como base sobre la que añadir nuevas opciones:

Vision Pro: acabado claro que combina plata y blanco .

. HomePod mini: azul, naranja, medianoche, blanco y amarillo.

Para las Vision Pro, y según los rumores de Bloomberg, Apple habría considerado un negro espacial que acompañe al diseño claro actual. Este movimiento encajaría con otros lanzamientos recientes de la compañía, donde un tono oscuro se ha usado para revitalizar el catálogo, como ocurrió con el Apple Watch Ultra y con portátiles que ya ofrecen ese acabado.

En el caso del HomePod mini, la compañía habría probado nuevos colores con el rojo como protagonista. No hay confirmación de una paleta definitiva, pero la llegada de un acabado más llamativo tendría sentido en un producto doméstico donde el color ayuda a integrarlo en la decoración.

No hay una fecha oficial, aunque informes previos sostienen que Apple planea actualizar ambos dispositivos más adelante este año. Ese tipo de novedades podría anunciarse en un evento de temporada o, como a veces hace la marca, mediante una nota de prensa discreta si se trata de ajustes de catálogo. Sin embargo, pasado el evento del día de ayer Apple ha perdido una oportunidad de oro para actualizar sus colores.

Muchos rumores, pero pocos datos que los refrenden

Conviene recordar que se trata de rumores y pruebas internas. En Apple, lo que se testea no siempre llega a las tiendas, y los planes pueden moverse en función de la estrategia de producto. Hasta que haya comunicación oficial, los cambios de color deben leerse como una posibilidad bien encaminada, pero no garantizada.

Si estas informaciones prosperan, la llegada de un Vision Pro en Negro espacial y de un HomePod mini en rojo perfilaría un pequeño lavado de cara para la línea de dispositivos, sumando variedad estética sin alterar el núcleo de la experiencia que ya ofrecen.