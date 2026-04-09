El éxito del MacBook Neo actual ha cogido a Apple con el pie cambiado. El portátil de acceso al ecosistema macOS, pensado como opción económica, se está vendiendo tan bien que la compañía ya empieza a notar la falta de chips A18 Pro y se ve forzada a replantear su hoja de ruta de producto.

En este contexto han aparecido los primeros detalles del MacBook Neo 2 previsto para 2027, un relevo que no solo pondría al día el procesador, sino que atacaría de frente la principal crítica del modelo original: esos ajustados 8 GB de memoria RAM que, en 2026, ya se quedaban algo escasos para determinados usos.

Un MacBook Neo 2 con SoC A19 Pro y 12 GB de RAM

Los rumores apuntan a que el próximo modelo adoptará el SoC Apple A19 Pro, el mismo que utilizan los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, acompañado de 12 GB de memoria LPDDR5X unificada. En la práctica, el Neo 2 sería casi como tener un iPhone 17 Pro con teclado y macOS, manteniendo el enfoque en la eficiencia y la movilidad.

El salto desde 8 a 12 GB de RAM tendría un impacto directo en el día a día: más margen para multitarea, mejor respuesta con muchas pestañas del navegador abiertas, mayor soltura en tareas algo más pesadas y un entorno más preparado para las funciones vinculadas a la inteligencia artificial que Apple está impulsando en todo su ecosistema.

A nivel gráfico, se espera que el A19 Pro ofrezca una GPU de 5 núcleos en el Neo 2, pese a que el chip completo dispone de 6. La idea sería repetir la jugada del modelo actual: aprovechar versiones del procesador con un núcleo gráfico desactivado que no se montan en los iPhone y darles así una segunda vida en este portátil más asequible.

Mantener esta filosofía de reutilizar chips con pequeños recortes permite a Apple contener el precio del MacBook Neo 2 y seguir presentándolo como la puerta de entrada más económica a macOS, algo especialmente relevante en mercados como el español y el europeo, donde la competencia de portátiles con Windows y Chromebook es muy fuerte en gama de entrada.

El MacBook Neo actual: especificaciones y límites del A18 Pro

El modelo vigente, lanzado a un precio de 699 euros en Europa (599 dólares en Estados Unidos), se plantea como un equipo pensado para tareas cotidianas: navegación web, ofimática, consumo multimedia y estudio. Monta una pantalla de 13 pulgadas, el chip Apple A18 Pro con GPU de 5 núcleos y 8 GB de memoria LPDDR5X unificada que no se puede ampliar.

Una de sus grandes bazas es la refrigeración pasiva, que permite un funcionamiento silencioso, sin ventiladores, y una autonomía que puede rondar las 16 horas según el tipo de uso. Todo ello lo sitúa como un portátil muy cómodo para llevar en la mochila y usar en movilidad, ya sea en la universidad, en la oficina o teletrabajando en cualquier parte.

El problema es que la arquitectura del A18 Pro y su empaquetado específico fabricado por TSMC fijan un límite de 8 GB de RAM. Eso ha generado cierto rechazo entre los usuarios que buscan algo más de margen para trabajar con varias apps pesadas a la vez o que simplemente quieren un equipo con algo más de recorrido a medio plazo.

Para ajustar al máximo el precio, Apple ha recurrido a una estrategia muy particular: utilizar chips A18 Pro procedentes de la cadena de producción de los iPhone que han sido descartados para el móvil por tener un núcleo de GPU deshabilitado. De ahí que el MacBook Neo tenga 5 núcleos gráficos frente a los 6 del iPhone con el mismo SoC.

Esta reutilización de procesadores «defectuosos» ha permitido sacar al mercado un MacBook sensiblemente más barato de lo que sería habitual en el catálogo de la marca, pero también ha dejado claro que el margen para seguir fabricando unidades ilimitadamente es bastante estrecho.

Escasez de A18 Pro y presión en la cadena de suministro

La fuerte demanda del MacBook Neo ha provocado que los stocks de chips A18 Pro reciclados se estén agotando. Al depender de procesadores que ya no se fabrican masivamente y que además llegan de los descartes de la línea de iPhone, la cantidad disponible es, por definición, limitada.

La alternativa sería pedir a TSMC que reactive la producción de A18 Pro en el nodo N3E de 3 nm, una tecnología que ahora mismo está prácticamente saturada. Conseguir más capacidad de fabricación implicaría pagar más caro cada chip, reduciendo los márgenes de un portátil cuya clave precisamente es su precio ajustado.

A todo esto se suman los incrementos en el coste de componentes como el aluminio para la carcasa, la memoria DRAM y el almacenamiento NAND. Aunque Apple tenga un poder de negociación notable con proveedores, el contexto de mercado aprieta y encarecería todavía más un producto concebido como económico.

En Europa, y particularmente en España, ya se nota la presión sobre la oferta: los MacBook Neo empiezan a tener tiempos de espera que rondan los 20 días para recibir el equipo tras la compra. En Estados Unidos se habla también de plazos de entre dos y tres semanas, señal de que la demanda va muy por delante de la capacidad de suministro actual.

Ante este panorama, a Apple le compensa más acelerar la transición al MacBook Neo 2 que seguir insistiendo en un modelo basado en un chip cuya disponibilidad depende de restos de producción. Mantener vivo el Neo original a cualquier precio podría forzar a la compañía a tomar decisiones impopulares, como subir tarifas o eliminar configuraciones de entrada.

Posibles cambios de configuración y precios en el salto al Neo 2

Uno de los escenarios que se manejan es que Apple opte por retirar el modelo base más barato del MacBook Neo actual, el que se vende en Europa por 699 euros con 256 GB de almacenamiento. Dejaría como opción de entrada la versión con SSD de 512 GB y Touch ID, que parte de un precio superior.

Ese movimiento permitiría compensar, al menos en parte, el aumento de costes asociado a los chips y a otros componentes clave. También se baraja que la compañía pueda introducir pequeños ajustes de precio o incentivos en forma de más almacenamiento en iCloud para hacer el producto más atractivo sin disparar su coste de fabricación.

Con el MacBook Neo 2 sobre la mesa, la clave estará en ver si Apple es capaz de mantener una tarifa similar con un hardware claramente superior. Si el precio se dispara demasiado, el equipo correría el riesgo de pisarse con el MacBook Air, que juega en una liga algo más alta pero que, en ocasiones, se queda cerca en promociones y descuentos puntuales en el canal europeo.

Por ahora, la información que circula sugiere que el Neo 2 conservará la misma filosofía del modelo actual: portátil ligero, silencioso y pensado para tareas generales, pero con el margen extra que aportan los 12 GB de RAM y un SoC más moderno. No parece que vaya a convertirse en un sustituto de los MacBook orientados a profesionales, sino en un escalón más sólido de entrada.

La gran incógnita es la disponibilidad de chips A19 Pro «recortados» suficientes como para alimentar tanto la gama iPhone 17 Pro como este nuevo portátil. Los informes apuntan a que el volumen de procesadores sobrantes que no cumplen las especificaciones plenas de los iPhone todavía no bastaría para cubrir por sí solo toda la demanda de un Neo 2 a gran escala.

Una pieza clave para atraer usuarios de Windows al ecosistema Mac

Más allá del hardware, el MacBook Neo encaja dentro de una estrategia más amplia de Apple para ganar cuota de mercado en el segmento de portátiles de entrada. Durante años, los Mac han estado mucho más asociados a perfiles profesionales y creativos, con precios que dejaban fuera a una parte importante del público.

Con este equipo más asequible, la compañía quiere seducir a usuarios que vienen de Windows o de Chromebook, algo especialmente relevante en mercados como España, donde los portátiles de bajo y medio coste con sistema operativo de Microsoft dominan claramente las ventas.

El auge de la computación en la nube y de los servicios online hace que no sea indispensable un hardware extremo para muchas tareas cotidianas. En este contexto, un portátil ligero, con buena autonomía y acceso al ecosistema de aplicaciones y servicios de Apple puede ser un gancho suficiente para que más personas den el salto a macOS.

El MacBook Neo 2, con un chip más moderno y más RAM, reforzaría esa propuesta: un equilibrio entre rendimiento, precio y experiencia de uso que puede resultar muy atractivo para estudiantes, usuarios domésticos o quienes teletrabajan y no necesitan una estación de trabajo de gama alta.

Si Apple consigue cuadrar la ecuación de costes y disponibilidad de componentes, el Neo 2 podría consolidarse como el Mac más popular en Europa dentro de unos años, especialmente si mantiene una diferencia clara de precio respecto a los MacBook Air y Pro.

Todo apunta a que el horizonte de 2027 marcará un punto de inflexión en la gama de portátiles de Apple: la transición desde un MacBook Neo limitado por un A18 Pro escaso y 8 GB de RAM hacia un Neo 2 con A19 Pro y 12 GB de memoria unificada revela hasta qué punto la compañía está dispuesta a ajustar su estrategia de producto para no perder el tirón de su portátil de entrada, incluso aunque eso implique reordenar precios, configuraciones y cadenas de suministro en mercados como España y el resto de Europa.