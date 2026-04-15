Apple lleva meses moviendo ficha para entrar en el terreno de las gafas inteligentes de uso diario con hasta cuatro diseños de montura, un segmento que hoy dominan las Ray-Ban Meta pero en el que la compañía de Cupertino quiere hacerse hueco a partir de 2026‑2027. Lejos de las apuestas más futuristas de realidad aumentada, el primer modelo apostaría por un enfoque mucho más práctico y llevable.

Este proyecto, conocido internamente como N50 dentro del Vision Products Group, se plantea como un accesorio que acompañe al iPhone y al resto del ecosistema Apple. La idea es ofrecer unas gafas aparentemente convencionales, pero con cámara, micrófonos, altavoces y un asistente de voz reforzado por Apple Intelligence, centradas en la inteligencia contextual y el control manos libres.

Unas gafas inteligentes sin pantalla para el día a día

Según las filtraciones más consistentes, Apple trabaja en un dispositivo que se sitúa entre los AirPods y el Apple Watch: gafas sin pantalla de realidad aumentada, pero con un buen número de funciones conectadas. No mostrarán información en las lentes, al menos en esta primera generación, algo que las diferencia de propuestas más complejas y caras.

Su planteamiento es ofrecer unas gafas que sirvan para hacer fotos y vídeos rápidos, escuchar música, responder llamadas y recibir parte de las notificaciones del móvil, todo ello sin necesidad de sacar el iPhone del bolsillo. La interacción principal se realizaría mediante voz, apoyándose en una versión muy mejorada de Siri que llegará con iOS 27.

La decisión de prescindir de pantalla no responde a una limitación técnica aislada, sino a una estrategia deliberada hacia la IA ambiental y la comodidad de uso. Al evitar un visor de realidad aumentada completo, Apple puede reducir peso, complejidad y consumo de batería, y sacar un producto más cercano a unas gafas normales, que se pueda llevar horas sin llamar la atención.

En la práctica, el concepto se aproxima al de las Ray-Ban Meta: un accesorio discreto que graba, escucha y entiende el entorno, pero integrado de raíz en el ecosistema iOS. La apuesta pasa por convertir las gafas en un punto más de entrada a Apple Intelligence, junto a los iPhone, Apple Watch, Mac y futuros dispositivos con cámara.

Las funciones previstas incluyen captura de imagen y vídeo, reproducción de audio, gestión de llamadas, lectura de mensajes y activación de recordatorios o acciones mediante comandos de voz. Además, se espera que puedan ofrecer traducción simultánea, lectura en voz alta de textos y ayuda en navegación, gracias a la información visual que recogen sus cámaras.

Cuatro diseños de montura y acetato de gama alta

Uno de los puntos donde Apple más está afinando es el diseño. Diferentes fuentes coinciden en que la compañía está probando al menos cuatro estilos de montura distintos, con el objetivo de cubrir varios gustos y tipos de rostro, al estilo de lo que hizo con las distintas versiones del Apple Watch.

Los prototipos actuales incluyen dos variantes rectangulares: una montura grande que recuerda a las icónicas Ray-Ban Wayfarer y otra más fina y ligera, inspirada en las gafas que suele llevar Tim Cook. Estas opciones apuntan a un público que busca un estilo clásico, pero con un toque reconocible dentro del universo Apple.

Además, la firma está evaluando dos modelos con formas ovaladas o circulares, una versión de mayor tamaño con presencia más marcada en la cara y otra más pequeña y refinada para quienes prefieran algo discreto. De este modo, el catálogo de salida cubriría desde diseños más llamativos hasta propuestas discretas de uso diario.

En cuanto a materiales, Apple habría optado por acetato de calidad en lugar de plástico estándar, un recurso habitual en gafas de gama media‑alta. Este material ofrece mejor tacto, mayor durabilidad y un acabado más cuidado, reforzando la idea de que se trata de un accesorio de moda, no solo de un gadget.

Las opciones de color en pruebas incluyen negro, azul océano y marrón claro, una paleta relativamente sobria pero suficiente para diferenciar estilos. Como ya ocurrió con los AirPods y el Apple Watch, el objetivo es que las gafas resulten reconocibles a simple vista, incluso sin ver el logotipo.

Cámaras ovaladas, luces de aviso y enfoque en la privacidad

Otro elemento donde Apple busca diferenciarse es en el sistema de cámaras. Diversos informes apuntan a que las lentes delanteras tendrán forma ovalada y orientación vertical, alejándose del diseño de cámara circular que se ha popularizado con las Ray-Ban Meta.

Estas cámaras estarían integradas en las patillas y acompañadas por luces indicadoras LED que se encienden al grabar, una señal visual pensada tanto para la persona que lleva las gafas como para quienes le rodean. El objetivo es dejar claro cuándo se está capturando imagen o vídeo, algo sensible en términos de privacidad.

Más allá de registrar momentos, el sistema de cámaras se plantea como una herramienta de visión computacional al servicio de Siri y Apple Intelligence. Las gafas podrán reconocer objetos, leer carteles o documentos, identificar puntos de referencia y ofrecer indicaciones contextuales en función de lo que el usuario está viendo.

Esta información visual se combinará con el audio captado por los micrófonos y los datos procedentes del iPhone u otros dispositivos Apple, de forma que el asistente pueda dar respuestas más útiles. Desde una traducción simultánea mientras se apunta a un texto en otro idioma, hasta avisos contextuales o recordatorios visuales al entrar en un lugar concreto.

En paralelo, Apple estaría preparando otros accesorios con cámara —como nuevos AirPods y un colgante inteligente— que compartirán la misma filosofía: recoger datos del entorno para alimentar la inteligencia artificial. Las gafas serían una pieza central de esta familia de dispositivos centrados en la IA ambiental.

Siri renovada, Apple Intelligence y chip propio

Buena parte del atractivo de estas gafas dependerá de la evolución de Siri y de la integración con Apple Intelligence. Los reportes apuntan a que la nueva versión del asistente, prevista junto con iOS 27, será mucho más capaz en lenguaje natural, memoria de contexto y comprensión del entorno visual.

La idea es que el usuario pueda conversar con Siri a través de las gafas para resolver dudas, gestionar tareas o controlar otros dispositivos sin necesidad de mirar una pantalla. Para ello, el sistema combinará datos locales con procesamiento en la nube, priorizando cuando sea posible el cálculo en el propio dispositivo para mejorar privacidad y tiempo de respuesta.

Para sostener este funcionamiento, Apple estaría desarrollando un nuevo procesador derivado de la serie S que ya utiliza en el Apple Watch. Este chip permitiría manejar la cámara, los sensores y el audio con un consumo contenido, además de ejecutar parte de las funciones de inteligencia artificial directamente en las gafas. Más detalles sobre el desarrollo de chips apuntan a esa dirección.

En la práctica, el dispositivo se presentaría como una especie de híbrido entre los AirPods y el Apple Watch: un accesorio que amplía el iPhone, más que un sustituto o una nueva plataforma independiente. La mayor parte de las funciones avanzadas dependerán de la conexión con el smartphone, aunque algunas tareas sencillas podrían ejecutarse de forma autónoma.

Apple también explora usos ligados a salud, deporte y movilidad, aprovechando la combinación de sensores, ubicación y cámara. Aunque todavía no hay detalles concretos para Europa o España, no se descarta que a medio plazo puedan integrarse servicios ligados a navegación urbana, transporte público o asistencia a personas con dificultades visuales.

Del tropiezo de Vision Pro al mercado masivo de gafas inteligentes

El giro hacia estas gafas sin pantalla llega tras la recepción fría de Apple Vision Pro, el visor de realidad mixta presentado como gran apuesta de computación espacial. Con un precio muy elevado y limitaciones de comodidad y catálogo de apps, su adopción ha quedado lejos de lo que se esperaba para un producto de masas.

Apple había valorado desarrollar una versión más ligera y asequible de Vision Pro para alrededor de 2027, pero los últimos movimientos sugieren que esa línea pasa a un segundo plano frente a dispositivos más sencillos y fáciles de vender, como las gafas N50 y otros wearables con cámara.

El contexto de mercado también empuja en esa dirección. Firmas de análisis como Technavio calculan que el sector mundial de gafas inteligentes podría mover decenas de miles de millones de dólares entre 2025 y 2029, con tasas de crecimiento de doble dígito. Dentro de ese pastel, las gafas sin pantalla de Meta ya han demostrado que existe demanda real.

Solo en 2025, las alianzas de Meta con EssilorLuxottica habrían superado los siete millones de unidades de gafas inteligentes vendidas, con planes para aumentar producción en los próximos años. Ese ritmo deja claro que hay un hueco entre el móvil tradicional y los visores de realidad aumentada, un espacio que Apple quiere ocupar con su propia propuesta.

En Europa y España, la llegada de este tipo de dispositivos suele producirse con cierto desfase respecto a Estados Unidos, pero la expectativa es que, si las gafas se presentan a finales de 2026, su desembarco en el mercado europeo se produzca a lo largo de 2027, previsiblemente a través de la red de Apple Store y distribuidores autorizados ya consolidados.

Competencia con Meta y calendario previsto

La referencia inmediata son las Ray-Ban Meta, un producto en el que Mark Zuckerberg ha conseguido abrir un nuevo nicho de gafas con IA gracias a su integración con Meta AI y a la colaboración con un gigante de la óptica como EssilorLuxottica. Google y Samsung también preparan sus propias propuestas, asociadas con Warby Parker.

Apple, en cambio, ha elegido el camino opuesto: diseñar internamente tanto el hardware como el software, sin apoyarse en una marca de gafas externa. Eso le da control total sobre la experiencia, pero también le obliga a construir credibilidad en el terreno de la moda óptica, algo que sus rivales han resuelto con acuerdos de licencia.

Respecto al precio, aún no hay filtraciones fiables, pero el uso de acetato premium y la posición habitual de Apple en el mercado hacen pensar en un rango similar o algo superior al de las Ray-Ban Meta. En cualquier caso, la empresa parece decidida a evitar cifras cercanas a las de Vision Pro para situar el producto en una franja más asumible para el consumidor medio europeo.

En cuanto al calendario, las fuentes que siguen el proyecto N50 apuntan a un anuncio entre finales de 2026 y principios de 2027, con el lanzamiento comercial fijado para algún momento de 2027, posiblemente entre primavera y verano. Es un esquema que encaja con otros lanzamientos de la compañía: presentación en un gran evento y llegada a tiendas unos meses después.

Mientras tanto, en Cupertino se sigue ajustando tanto el diseño de las monturas como el equilibrio entre funciones de IA, autonomía de batería y comodidad. El reto es lograr que estas gafas inteligentes de Apple con cuatro diseños distintos no solo resulten atractivas sobre el papel, sino que encajen sin fricciones en la rutina diaria de quienes ya viven dentro del ecosistema de la marca.