Partidos inmersivos de la NBA en Apple Vision Pro

La NBA y Apple han dado un paso que puede marcar el futuro de las retransmisiones deportivas: los partidos inmersivos de los Los Angeles Lakers en Apple Vision Pro ya tienen formato, calendario y condiciones de acceso. No se trata solo de ver un encuentro en alta definición, sino de sentirse dentro del pabellón gracias a vídeo 3D, varios puntos de vista y sonido espacial.

La propuesta de Apple y Spectrum va más allá de trasladar la señal de televisión a un visor: cada encuentro se produce con una señal específica pensada para Apple Vision Pro, grabada en vídeo 3D y emitida a una tasa de hasta 150 Mb/s. El objetivo es que el usuario tenga la sensación de estar sentado en una localidad privilegiada del pabellón, con la cancha prácticamente a los pies.

A través del formato Apple Immersive, el espectador puede seguir los partidos de los Lakers como si ocupase una “silla de pista” virtual, algo reservado en el mundo físico a entradas que rondan cifras muy elevadas en el Crypto.com Arena. En este caso, la inversión se concentra en el visor Vision Pro y en las suscripciones necesarias, sin necesidad de adquirir un asiento real en Los Ángeles.

La tecnología de vídeo inmersivo permite recrear el ambiente de la cancha con una profundidad de campo y una sensación de presencia que no existe en una emisión 2D tradicional. El usuario no se limita a mirar una pantalla plana: se encuentra rodeado por la imagen y el sonido del pabellón, con la posibilidad de centrar su atención en distintas zonas del juego.

Este enfoque encaja con la tendencia de la llamada computación espacial y con el uso de gafas de Apple, donde los contenidos dejan de vivir en pantallas clásicas para integrarse en el espacio que rodea al usuario. En el caso de la NBA, esa integración se traduce en la posibilidad de mirar alrededor del estadio, seguir a los jugadores desde diferentes ángulos o consultar datos flotando frente a los ojos sin perder la jugada.

Qué es exactamente un partido inmersivo de la NBA en Vision Pro

La propuesta de Apple y Spectrum va más allá de trasladar la señal de televisión a un visor: cada encuentro se produce con una señal específica pensada para Apple Vision Pro, grabada en vídeo 3D y emitida a una tasa de hasta 150 Mb/s. El objetivo es que el usuario tenga la sensación de estar sentado en una localidad privilegiada del pabellón, con la cancha prácticamente a los pies.

A través del formato Apple Immersive, el espectador puede seguir los partidos de los Lakers como si ocupase una “silla de pista” virtual, algo reservado en el mundo físico a entradas que rondan cifras muy elevadas en el Crypto.com Arena. En este caso, la inversión se concentra en el visor Vision Pro y en las suscripciones necesarias, sin necesidad de adquirir un asiento real en Los Ángeles.

La tecnología de vídeo inmersivo permite recrear el ambiente de la cancha con una profundidad de campo y una sensación de presencia que no existe en una emisión 2D tradicional. El usuario no se limita a mirar una pantalla plana: se encuentra rodeado por la imagen y el sonido del pabellón, con la posibilidad de centrar su atención en distintas zonas del juego.

Este enfoque encaja con la tendencia de la llamada computación espacial, donde los contenidos dejan de vivir en pantallas clásicas para integrarse en el espacio que rodea al usuario. En el caso de la NBA, esa integración se traduce en la posibilidad de mirar alrededor del estadio, seguir a los jugadores desde diferentes ángulos o consultar datos flotando frente a los ojos sin perder la jugada.

La alianza Apple-Spectrum y el papel de la NBA

Para hacer posible estos partidos inmersivos, Apple se ha apoyado en un acuerdo con Spectrum SportsNet, el canal regional que posee los derechos de emisión de los Lakers en su mercado local. La alianza permite generar una producción paralela a la televisión convencional, exclusiva para Vision Pro, bajo la marca Spectrum Front Row.

Esta señal inmersiva se distribuye principalmente a través de dos aplicaciones: la app Spectrum SportsNet para Vision Pro y la aplicación oficial de la NBA adaptada al visor. Según la región y los derechos disponibles, el acceso se articula con una suscripción a Spectrum o mediante un NBA ID gratuito, que actúa como llave de entrada al contenido.

La NBA, por su parte, utiliza este proyecto como banco de pruebas para explorar nuevas fuentes de ingresos y modelos de distribución. Frente a las limitaciones físicas de un pabellón con unas 20.000 butacas, las “localidades” virtuales podrían multiplicarse sin tope real, con distintos precios en función de la perspectiva y de los extras incluidos en la experiencia.

Las ubicaciones virtuales que se barajan van desde el palco de honor y la mesa de anotadores hasta las zonas bajo el aro, los banquillos, el túnel de vestuarios o incluso cámaras itinerantes que recorren la pista y las gradas. Cada punto de vista se traduce en una forma diferente de vivir el partido, algo difícil de replicar en una emisión lineal.

De cara al futuro, la liga estudia la posibilidad de exportar este formato a otras competiciones y eventos, desde partidos de la NFL hasta encuentros de ligas europeas de fútbol, lo que abriría un escenario de “asientos infinitos” para clubes que hoy tienen aforo limitado y gran demanda de entradas.

Calendario de partidos inmersivos de los Lakers en Apple Vision Pro

El arranque del proyecto se articula en una serie limitada de seis partidos de temporada regular de los Los Angeles Lakers. Todos se emiten en horario de tarde-noche de la Costa Oeste, con sede principal en el Crypto.com Arena y un desplazamiento a Denver para enfrentarse a los Nuggets.

El programa de encuentros previstos en formato Apple Immersive es el siguiente:

Viernes 9 de enero

Milwaukee Bucks vs. Los Angeles Lakers

Crypto.com Arena

19:30 (hora del Pacífico)

Milwaukee Bucks vs. Los Angeles Lakers Crypto.com Arena 19:30 (hora del Pacífico) Jueves 5 de febrero

Philadelphia 76ers vs. Los Angeles Lakers

Crypto.com Arena

19:00 (hora del Pacífico)

Philadelphia 76ers vs. Los Angeles Lakers Crypto.com Arena 19:00 (hora del Pacífico) Viernes 20 de febrero

Los Angeles Clippers vs. Los Angeles Lakers

Crypto.com Arena

19:00 (hora del Pacífico)

Los Angeles Clippers vs. Los Angeles Lakers Crypto.com Arena 19:00 (hora del Pacífico) Jueves 5 de marzo

Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets

Ball Arena

19:00 (hora del Pacífico)

Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets Ball Arena 19:00 (hora del Pacífico) Martes 10 de marzo

Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers

Crypto.com Arena

20:00 (hora del Pacífico)

Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers Crypto.com Arena 20:00 (hora del Pacífico) Lunes 30 de marzo

Washington Wizards vs. Los Angeles Lakers

Crypto.com Arena

19:00 (hora del Pacífico)

La primera repetición inmersiva completa se habilita el domingo 11 de enero, solo unas horas después del debut del formato. A partir de ahí, cada partido contará con su propio replay y con compilaciones de las mejores jugadas, que se irán liberando en la app de la NBA y en la aplicación Spectrum SportsNet en función de la región.

Los horarios, así como posibles ajustes, se pueden consultar en las plataformas oficiales de Apple, la web de la NBA y los canales de Spectrum, donde se actualizan también las ventanas de disponibilidad de las repeticiones y los resúmenes.

Así se vive un partido: siete ángulos únicos y audio espacial

La retransmisión inmersiva de los Lakers en Vision Pro está diseñada de principio a fin para el visor. La señal se emite con velocidades de hasta 150 Mb/s y un conjunto de siete cámaras que sitúan al usuario en distintas posiciones clave del pabellón, con un nivel de detalle que se aleja de la clásica realización televisiva.

Entre estos ángulos destacan la mesa de anotadores, el área bajo cada canasta, una vista amplia y elevada del recinto, el túnel por el que acceden los jugadores, la cabina de comentaristas y una cámara móvil a pie de pista. Esta última se utiliza tanto para seguir la acción en directo como para entrevistas y comentarios durante parones y tiempos muertos.

La parte visual se completa con gráficos en formato 3D “flotante” que muestran alineaciones, relojes de juego y de posesión, resultado y otros datos estadísticos. En lugar de ocupar una franja fija de la pantalla, estas capas de información se integran en el entorno inmersivo, de forma que el usuario pueda consultarlas sin dejar de ver la jugada.

En el apartado sonoro, la producción recurre a micrófonos ambisónicos que capturan el audio espacial del pabellón. El espectador percibe el chirrido de las zapatillas sobre el parqué, el bote del balón, el sonido de la red en los triples y el murmullo —o el rugido— de la grada en las jugadas decisivas, con una sensación de direccionalidad que refuerza la impresión de estar allí.

La realización mantiene la señal dentro del estadio incluso durante los descansos, mostrando presentaciones, reuniones de equipo y animaciones en pista. Para muchos aficionados, este tipo de contenido es parte importante de la experiencia de ver un partido en directo, y en el formato inmersivo se conserva en lugar de rellenar con publicidad o bloques de estudio.

Quién puede ver los partidos inmersivos y en qué condiciones

El acceso a estos encuentros depende de dos factores principales: la ubicación geográfica y el tipo de suscripción. Apple, Spectrum y la NBA han definido varios escenarios para distribuir tanto el directo como las repeticiones, atendiendo a los acuerdos de derechos vigentes en cada zona.

En el territorio de retransmisión regional de los Lakers —que incluye el sur de California, Hawái y partes del sur de Nevada—, los clientes de Spectrum Internet y los suscriptores de cualquier proveedor que ofrezca Spectrum SportsNet pueden ver los partidos en directo, además de replays completos y resúmenes, descargando la nueva app Spectrum SportsNet para Apple Vision Pro y verificando su cuenta activa.

En esa misma área, los usuarios que cuenten con un NBA ID gratuito también tienen acceso a la emisión en vivo, a las repeticiones y a los momentos más destacados a través de la aplicación oficial de la NBA. Esta vía resulta especialmente interesante para quienes no quieren contratar paquetes adicionales, siempre que las restricciones de mercado lo permitan.

En el resto de Estados Unidos, los propietarios de Vision Pro con un NBA ID gratuito no pueden seguir los encuentros en directo, pero sí disponen de las repeticiones íntegras y de los resúmenes aproximadamente 24 horas después de la finalización de cada partido, mediante la app de la NBA. Los abonados a Spectrum Internet y TV fuera del mercado local de los Lakers acceden a ese mismo contenido bajo demanda desde la aplicación Spectrum SportsNet.

Fuera de EE. UU., la emisión en vivo se reserva a Japón, Singapur y Corea del Sur, donde los usuarios de Apple Vision Pro pueden seguir los partidos en tiempo real con un NBA ID gratuito desde la app de la NBA. El resto de países con disponibilidad oficial del visor se orientan, de momento, a las repeticiones y resúmenes en diferido.

Disponibilidad internacional: foco en Europa y en los aficionados españoles

En el plano internacional, Apple y la NBA han confirmado que los usuarios de Vision Pro con un NBA ID gratuito en Australia, Francia, Alemania, Japón, Singapur, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido podrán acceder a los partidos completos y a los momentos destacados bajo demanda durante las 24 horas posteriores a la emisión en directo.

En lo que respecta a España, las comunicaciones oficiales hablan de un despliegue progresivo en “mercados internacionales selectos donde se comercialice Vision Pro”, sin detallar todos los países. Esto supone que el acceso a los partidos inmersivos dependerá en buena medida de la llegada del visor al mercado español y de los acuerdos locales sobre derechos audiovisuales de la NBA.

La referencia explícita a Francia, Alemania y Reino Unido apunta a un modelo en el que, al menos en una primera fase, las repeticiones completas y los resúmenes inmersivos funcionen como principal vía de entrada para los aficionados europeos. El directo, por ahora, queda concentrado en el mercado local de los Lakers y en unos pocos países asiáticos.

Al mismo tiempo, Apple ha señalado que determinados territorios, como Canadá, China, Hong Kong y Taiwán, quedan excluidos de esta primera oleada tanto en directo como en diferido inmersivo, lo que ilustra hasta qué punto la complejidad de los derechos deportivos condiciona la expansión global del formato.

Para los usuarios de Apple Vision Pro en España y en otros puntos de Europa, la recomendación práctica pasa por seguir de cerca las actualizaciones de la app de la NBA y de las comunicaciones de Apple. A medida que el visor se vaya extendiendo a más mercados, es probable que se concreten nuevas ventanas de acceso y quizá se amplíe la lista de países con repeticiones inmersivas disponibles.

Requisitos técnicos y horizonte del deporte inmersivo

Ver un partido inmersivo de la NBA no solo exige disponer de un Apple Vision Pro: también hace falta una conexión de internet con suficiente velocidad y estabilidad como para manejar flujos de hasta 150 Mb/s sin cortes ni caídas bruscas de calidad. En hogares con varias conexiones simultáneas, este requisito puede marcar la diferencia entre una experiencia fluida y otra plagada de pausas.

Por ahora, la colaboración entre Apple, Spectrum y la NBA se ha planteado como una serie acotada de seis encuentros, algo así como una prueba a gran escala para comprobar el interés real del público y el comportamiento técnico de la plataforma. En función de la acogida, las partes implicadas no descartan extender el proyecto a más partidos o incluso a otras ligas y deportes.

Este tipo de contenidos encaja con la estrategia de Apple de reforzar el valor de Vision Pro con experiencias difíciles de replicar en otros dispositivos, ya sean partidos de la NBA, conciertos o grandes eventos. Si los encuentros de los Lakers funcionan bien, no sería extraño ver acuerdos similares con otras franquicias de la liga o con competiciones de fútbol, algo que podría afectar de lleno al mercado europeo.

Mientras tanto, quienes sigan la NBA desde España y el resto de Europa deberán apoyarse, al menos en un primer momento, en las repeticiones íntegras y en los resúmenes inmersivos disponibles en la app de la NBA, sin perder de vista posibles cambios en la lista de territorios con acceso. La combinación de deporte en directo, realidad mixta y distribución global todavía está en una fase inicial, pero los partidos inmersivos de los Lakers en Apple Vision Pro apuntan ya a una nueva forma de ver baloncesto, con la cancha prácticamente en el salón de casa y un abanico de cámaras y datos que va más allá de la televisión tradicional.