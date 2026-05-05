El próximo iPhone 18 Pro apunta a convertirse en el modelo que marque un antes y un después en la parte frontal de la gama alta de Apple. Tras cuatro generaciones con el mismo recorte en pantalla, las últimas filtraciones coinciden en que el cambio visual se centrará en la reducción de la Dynamic Island, el elemento que sustituyó al notch en los modelos Pro.

Varios filtradores y planos CAD filtrados describen un frontal muy similar al de los iPhone recientes, pero con una isla significativamente más compacta, fruto de una reorganización interna de los sensores de Face ID y de la cámara frontal. No sería todavía el iPhone totalmente «todo pantalla», pero sí un paso intermedio claro hacia esa dirección.

Una Dynamic Island más pequeña por primera vez desde el iPhone 14 Pro

Desde el iPhone 14 Pro, la Dynamic Island se había mantenido idéntica en tamaño durante cuatro generaciones, algo poco habitual en un mercado en el que los marcos y recortes se reducen año tras año. Con el iPhone 18 Pro, esa etapa de continuidad se rompería con una isla más estrecha, dejando ver más superficie útil de pantalla en la parte superior.

Los datos que manejan diferentes filtraciones sitúan la reducción de anchura de la isla en un rango aproximado de entre el 25% y el 35% respecto al recorte actual. Sobre el papel, esto supondría pasar de unos 20 mm de ancho en los modelos previos a alrededor de 15 mm, una diferencia que debería apreciarse sin dificultad al comparar ambos teléfonos en mano.

No se trataría de un simple ajuste cosmético. La intención de Apple sería acercarse a la tendencia que ya vemos en muchos móviles Android, donde la cámara frontal se integra en orificios más discretos y menos invasivos. Aunque la Dynamic Island seguiría teniendo presencia, el recorte ocuparía menos espacio visual a la hora de ver vídeos, jugar o usar aplicaciones.

Las imágenes de supuestos paneles frontales y renders CAD que han circulado en los últimos meses muestran una píldora notablemente más pequeña, alineando los distintos reportes que apuntan a un mismo patrón: el iPhone 18 Pro sería el primer Pro con rediseño frontal desde 2022.

En Europa y España, donde la gama Pro suele tener una cuota importante entre los usuarios que renuevan cada dos o tres años, este tipo de cambio estético suele pesar tanto como las mejoras internas. Para quienes vienen de modelos como el iPhone 14 Pro o 15 Pro, la reducción del recorte podría ser uno de los argumentos más visibles a la hora de justificar el salto.

El truco está bajo la pantalla: Face ID se reorganiza

La clave de esta reducción no estaría en un milagro de diseño externo, sino en la reubicación de parte del sistema de reconocimiento facial. Distintos informes coinciden en que Apple movería al menos uno de los componentes de Face ID bajo el panel, una solución intermedia antes de ocultarlos todos por completo.

Entre los elementos señalados se menciona con frecuencia el iluminador infrarrojo (flood illuminator), que pasaría a situarse bajo un cristal con microperforaciones, permitiendo que el sistema siga funcionando sin necesidad de reservarle tanto espacio en la isla. La cámara frontal y el proyector de puntos se mantendrían visibles, pero agrupados en un módulo más compacto.

Esta estrategia encaja con los rumores previos que hablaban de paneles con zonas microtransparentes para los sensores, una tecnología que permitiría a Apple encoger el recorte sin comprometer la fiabilidad de Face ID. La marca estaría priorizando mantener la robustez del sistema biométrico frente a un recorte extremo que degrade la experiencia de desbloqueo.

También se ha hablado del uso de técnicas de microperforación láser en las capas de la pantalla para asegurar que la luz infrarroja y la captación de imagen se mantienen dentro de los parámetros que Apple exige. Si estos avances se confirman, sería uno de los primeros pasos tangibles hacia un sistema de identificación completamente oculto bajo el cristal.

De momento, todo apunta a que ni el iPhone 18 Pro ni su versión Pro Max eliminarán la Dynamic Island, pero sí la convertirán en un recorte más discreto y menos intrusivo. El objetivo a medio plazo seguiría siendo un frontal limpio, algo que las filtraciones sitúan más allá de esta generación.

Más pantalla aprovechable sin agrandar el tamaño del móvil

El movimiento de reducir la isla frontal encaja con otra tendencia clara del sector: aprovechar mejor el panel sin aumentar el tamaño físico del dispositivo. Los últimos iPhone Pro ya se habían estirado ligeramente en diagonal, y ahora el siguiente paso lógico pasa por optimizar lo que ocurre en la parte superior de la pantalla.

Las filtraciones describen unos biseles aún más finos que los de la generación anterior, lo que, sumado a la isla más pequeña, se traduciría en una superficie útil algo mayor para contenido y notificaciones. No se esperan cambios drásticos en las dimensiones generales: se mantendrían formatos en torno a las 6,3 pulgadas para el iPhone 18 Pro y 6,9 pulgadas para el Pro Max.

Este enfoque resulta especialmente relevante en mercados como el europeo, donde muchos usuarios valoran tener un móvil potente sin que resulte exageradamente grande. Una pantalla mejor aprovechada permite ganar espacio de uso sin incrementar el tamaño del chasis, algo que puede marcar la diferencia a la hora de usar el teléfono con una sola mano.

Por detrás, las filtraciones hablan de un diseño continuista, con marco metálico, triple cámara y una zona MagSafe ligeramente diferenciada por un acabado más translúcido alrededor del anillo de carga. Todo indica que el protagonismo del cambio externo se lo lleva el frontal, mientras que el resto del cuerpo del dispositivo evolucionaría de forma más contenida.

En la práctica, el iPhone 18 Pro mantendría esa estética reconocible que Apple ha consolidado en Europa en los últimos años, pero introduciendo un ajuste visual importante donde más se nota: en la zona que el usuario mira constantemente, la pantalla.

Chip A20 Pro de 2 nm y cámara con apertura variable

El rediseño de la pantalla no viene solo. En el interior, todo apunta a que el iPhone 18 Pro estrenará el chip A20 Pro, fabricado en 2 nanómetros por TSMC, un salto de nodo que debería traducirse en más rendimiento con menos consumo energético. Este procesador sería la base de una nueva generación de funciones avanzadas basadas en inteligencia artificial.

Las estimaciones preliminares hablan de mejoras de doble dígito en potencia y eficiencia frente al chip de la generación anterior. Al disminuir el tamaño de los transistores, el SoC podría ofrecer más capacidad de cálculo con menos calor y, al mismo tiempo, contribuir a una mayor autonomía, algo que suele valorarse especialmente en mercados como el español, donde el móvil acompaña muchas horas fuera de casa.

Otra de las novedades destacadas sería la cámara principal con apertura variable y sensor de 48 megapíxeles. Este sistema permitiría ajustar la cantidad de luz que entra en función de la escena, abriéndose más en situaciones de baja iluminación y cerrándose en exteriores muy luminosos. El impacto se notaría en la exposición, el control de la profundidad de campo y el comportamiento en escenas complejas.

Las informaciones sobre la cadena de suministro apuntan a que los componentes de esta cámara ya estarían en fase activa de producción, con proveedores asiáticos fabricando los actuadores necesarios para el mecanismo de apertura. Esto da más solidez a la idea de que la apertura variable no es un simple experimento, sino una pieza central de la nueva generación.

Junto a la cámara principal, las filtraciones mencionan mejoras en el zoom óptico mediante nuevos módulos y un aumento de resolución en la cámara frontal, que pasaría a 24 megapíxeles. Este cambio responde al auge del contenido vertical y las videollamadas, donde la cámara delantera tiene cada vez más peso en el día a día de los usuarios europeos.

Conectividad y satélite: un paso más allá de las emergencias

Más allá del rediseño del frontal, el iPhone 18 Pro también se perfila como un salto adelante en conectividad. Los rumores más consistentes hablan de un nuevo módem C2 con soporte ampliado para 5G y capacidad mejorada para comunicaciones vía satélite, que irían más allá de los actuales mensajes de emergencia.

La idea que se maneja es que el nuevo módem permita una forma de conectividad de datos por satélite más cercana al uso cotidiano, con posibilidad de acceder a servicios como mapas o mensajería incluso en zonas sin cobertura tradicional. Esto podría ser especialmente interesante en áreas rurales o de difícil acceso en España y otros países europeos.

También se menciona la presencia de un chip inalámbrico dedicado de nueva generación para Wi‑Fi y Bluetooth, con el objetivo de mejorar la estabilidad y las velocidades de conexión en entornos saturados, como grandes ciudades o espacios públicos. La combinación de estos componentes reforzaría la apuesta de Apple por una experiencia de red más sólida y menos dependiente de la cobertura convencional.

Estas mejoras encajarían con un escenario en el que el iPhone 18 Pro se posiciona como un dispositivo preparado para servicios en la nube más exigentes y funciones de IA en tiempo real, donde la latencia y el ancho de banda juegan un papel clave. Si se confirman, marcarían un avance relevante respecto a las capacidades de los modelos actuales.

Aunque todavía faltan detalles concretos sobre la implementación en Europa, es de esperar que las nuevas funciones de conectividad lleguen adaptadas a la regulación y a las frecuencias disponibles en la Unión Europea, como ya ha ocurrido en generaciones anteriores.

Inteligencia artificial y Apple Intelligence: más peso en el sistema

La llegada del A20 Pro se vincula estrechamente con la expansión de Apple Intelligence, el conjunto de funciones de IA integrada que la compañía está desplegando en sus plataformas. Las filtraciones apuntan a una mayor integración con modelos avanzados de lenguaje, con el nombre de Gemini de Google apareciendo de forma recurrente en los rumores.

En la práctica, esto significaría que el iPhone 18 Pro estaría preparado para ejecutar más tareas de IA de forma local, reduciendo la dependencia de la nube y mejorando la velocidad de respuesta en funciones como la edición inteligente de fotos, la transcripción de audio o la generación de contenido asistido.

La combinación de un nodo de 2 nm y posibles configuraciones de hasta 12 GB de memoria RAM permitiría sostener procesos de inteligencia artificial más complejos en segundo plano sin penalizar en exceso el rendimiento general del sistema. Esto puede traducirse en una experiencia más fluida en iOS, incluso con varias aplicaciones exigentes abiertas al mismo tiempo.

En Europa, donde la regulación sobre privacidad y tratamiento de datos es especialmente estricta, la capacidad de procesar información directamente en el dispositivo sin enviarla a servidores externos puede convertirse en un argumento de peso. Apple ha insistido en esta dirección en sus últimos lanzamientos, y el iPhone 18 Pro reforzaría esa línea.

Queda por ver cómo se materializarán estas funciones en español y en los distintos mercados europeos, pero el hardware que se perfila para el iPhone 18 Pro parece pensado para sostener varios años de evolución del software centrada en la IA sin quedarse corto a medio plazo.

Un paso intermedio hacia el iPhone «todo pantalla»

Si algo comparten prácticamente todas las filtraciones es la idea de que el iPhone 18 Pro no será el modelo que elimine por completo cualquier recorte en pantalla, sino el escalón previo hacia ese objetivo. La reducción de la Dynamic Island se presenta como una transición lógica antes de apostar por un frontal totalmente limpio.

Distintos reportes sitúan ese hipotético iPhone «todo pantalla» en una generación posterior, cuando Apple sea capaz de ocultar la totalidad del sistema de reconocimiento facial y la cámara frontal bajo el panel sin sacrificar seguridad ni calidad de imagen. Hasta entonces, el 18 Pro asumiría el papel de modelo de transición con una isla más discreta.

Esta estrategia encaja con la forma en que la compañía ha gestionado otros grandes cambios de diseño: primero introduce un ajuste importante pero controlado, y solo en una generación posterior completa el salto. Lo vimos con la llegada del notch y, posteriormente, con su sustitución por la Dynamic Island.

Para los usuarios en España y el resto de Europa, esto se traduce en un escenario en el que el iPhone 18 Pro ofrece un cambio visual claro respecto a los modelos recientes, pero sin romper por completo con la forma de uso y la interacción a la que ya están acostumbrados en iOS.

Con todo lo filtrado hasta ahora, el retrato que se dibuja del iPhone 18 Pro es el de un teléfono que combina un rediseño frontal moderado pero muy visible con una serie de mejoras internas de calado: nuevo procesador de 2 nm, cámara con apertura variable, más presencia de la inteligencia artificial en el sistema y una conectividad más ambiciosa, incluyendo funciones satelitales avanzadas. Si estos rumores se confirman, la próxima generación Pro no cambiaría radicalmente la forma del iPhone, pero sí redefiniría la experiencia de pantalla y sentaría las bases técnicas de la transición hacia un futuro modelo completamente «todo pantalla».