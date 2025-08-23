Nuevas imágenes filtradas han puesto el foco en las supuestas fundas TechWoven que Apple lanzaría junto a la familia iPhone 17. Proceden del filtrador Majin Bu y muestran un adelanto de colores, textura y detalles de diseño que apuntan a un relevo directo de las criticadas FineWoven.

Según esas fotografías filtradas por Majin Bu, se trata de accesorios oficiales aún no anunciados que priorizan un tejido más técnico y una estética sobria. Aunque la compañía guarda silencio, la filtración sugiere que Apple volvería a una cubierta de tela rediseñada para mejorar el uso diario y la durabilidad.

Colores filtrados y acabados

En las imágenes aparece un abanico de cinco tonos discretos que encajarían con los acabados del iPhone 17: negro, azul, verde, morado y naranja. Los colores muestran una paleta contenida, con acabados mate y sin estridencias, en línea con el estilo habitual de la marca y sus nombres comerciales más sofisticados.

La cubierta presenta un entramado denso y ligeramente texturizado que, a simple vista, busca reforzar el agarre y evitar el efecto de brillo por uso continuado. Esta textura, además de aportar tacto, ayudaría a mantener un aspecto uniforme con el paso de las semanas.

Textura y resistencia: lo que muestran las fotos

El nuevo tejido TechWoven pretende ser un salto frente a FineWoven en resistencia al desgaste y a los arañazos. El filtrador sostiene que el material conserva su apariencia con el uso. Aun así, en algunos acercamientos se aprecia una pequeña marca en la esquina inferior de una unidad en azul y otra en negro, algo que invita a la prudencia hasta poder comprobar su comportamiento real.

Más allá de esas marcas aisladas, la propuesta prioriza un tejido con relieve para minimizar el deslizamiento en mano y reducir el «glossing». La combinación de estética discreta y practicidad diaria parece ser el objetivo principal del cambio.

Diseño y funciones: botones, correas y más

Las fundas integran botones metálicos en contraste con una respuesta táctil más marcada. También se aprecian dos orificios para lanyard situados en la parte inferior —uno a cada lado—, pensados para correas de mano o bandoleras sin comprometer el uso cotidiano.

Como era de esperar, el sistema es compatible con MagSafe para carga inalámbrica y accesorios magnéticos, y deja un acceso específico al botón Camera Control. El módulo de cámara cuenta con un recorte más amplio y el logotipo va en relief, manteniendo un diseño minimalista y reconocible.

Compatibilidad en la gama y embalaje

La filtración apunta a variantes para toda la familia iPhone 17, incluidas las versiones Air, Pro y Pro Max. En el embalaje se menciona la compatibilidad con «Crossbody Strap», lo que sugiere nuevas opciones de transporte mediante puntos de anclaje dobles, ya sea con accesorios propios o de terceros.

Apple abandonó FineWoven tras críticas por arañazos y manchas, y actualmente ofrece opciones de silicona en sus modelos más recientes. TechWoven recupera el concepto de tejido sintético con un enfoque más técnico y un proceso que, según fuentes, mantendría la atención en la sostenibilidad sin repetir los errores del pasado.

Qué está confirmado y qué no

Es importante subrayar que todo procede de material no oficial: fotografías de prototipos y embalajes que, si bien parecen verosímiles, no han sido validados por la compañía. Se espera que el anuncio llegue junto al despliegue del iPhone 17 en septiembre, momento en el que se despejarán dudas sobre colores definitivos, materiales y accesorios.

Con lo visto hasta ahora, las supuestas TechWoven apuestan por cinco colores sobrios, un tejido con relieve para mejorar el agarre, botones metálicos más «clicky», compatibilidad MagSafe y anclajes dobles para correas. Si esas mejoras avalan una resistencia real superior a las FineWoven, lo comprobaremos cuando lleguen a las manos de los usuarios.